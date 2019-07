4 Tricks, um reich in den Ruhestand zu gehen

Kannst du 10 US-Dollar pro Tag sparen? Wenn ja, dann kannst du möglicherweise mit über 2,7 Mio. US-Dollar in den Ruhestand gehen. Das ist genau der Betrag, den du erreichen würdest, wenn du 10 US-Dollar pro Tag im Laufe von 45 Jahren bei einer jährlichen Rendite von 9,5 % investieren würdest. Da es sich dabei um das Niveau der langfristigen Renditen handelt, die die Börse im Laufe der Jahrzehnte erzielt hat, liegt sie im Bereich des Möglichen. Selbst wenn der Markt in Zukunft Renditen von etwa 7 % liefert, würden aus 10 US-Dollar pro Tag im Laufe von 45 Jahren noch immer über 1 Million US-Dollar werden.

Natürlich, wenn es so einfach wäre, reich zu werden, würde es jeder tun, und wir wären nicht in einer Situation, in der mehr als 40 % der Amerikaner Gefahr laufen, arm in die Rente zu gehen. Es bedarf also offensichtlich mehr als ein paar Dollar pro Tag. Obwohl man nicht unbedingt ein Genie sein muss, erfordert dies Mühe und Planung. Diese vier Geheimnisse werden dir helfen, deine Chancen zu verbessern, reich in den Ruhestand zu gehen, auch wenn du heute bei Null beginnst.

1. Starte früh – wenn möglich, heute noch

Die Zeit ist der Verbündete des jungen Investoren und der Feind des älteren. Um 2,7 Mio. US-Dollar im Ruhestand zu haben, müsste ein Investor, der nur noch 15 Jahre bis zum Ruhestand hat, rund 225 US-Dollar pro Tag sparen. Das ist viel mehr als die 10 US-Dollar, die jemand, der ziemlich jung ist, sparen müsste, und es ist wirklich nur für die Spitzenverdiener unter uns möglich.

Um ehrlich zu sein, selbst ein Spitzenverdiener ist nicht in der Lage, von Null auf 6.750 US-Dollar pro Monat zu kommen, die sich aus diesen 225 US-Dollar pro Tag ergeben. Wenn du das Einkommen hast, ist es leicht, einen teuren Lebensstil zu haben, der dich letztendlich davon abhält, zu sparen. Daher bedeutet der frühe Start nicht nur, dass du Reichtum mit weniger Mühe jeden Monat aufbauen könntest; es bedeutet auch, dass du viel mehr von deinem Geld für sich arbeiten lässt, anstatt dich in deinem Lebensstil zu fangen.

2. Mache das Investieren für deine Zukunft zur Priorität

Das tägliche Investitionsziel? Das ist wirklich der Betrag, den du jeden Tag zur Seite legen solltest, um eine Chance zu haben, mit einer beachtlichen Menge Geld in den Ruhestand zu gehen. Dazu gehören Wochenenden, Feiertage, Ferien, Krankheitstage und all die anderen Tage und wichtigen Meilensteine, die das Leben für dich bereitet.

Damit dein Geld für dich zusammenkommt, musst du es für dich arbeiten lassen. Du musst zum Beispiel erkennen, dass dein Ruhestand eine größere finanzielle Priorität hat als die Uni-Ausbildung der Kinder. Du musst bereit sein, in einem zuverlässigen älteren Fahrzeug zu fahren, anstatt dir ein brandneues Auto anzulegen. Es ist völlig in Ordnung, einen Teil deines Geldes für andere Prioritäten und den Genuss der schönen Dinge im Leben auszugeben. Doch wenn du die große Investition in deine Zukunft nicht zu einer Priorität machst, wirst du keinen wirklichen Wohlstand aufbauen können.

3. Halte deine Kosten niedrig

Die Börse mag in der Vergangenheit jährlich Renditen von etwa 9,5 % erzielt haben. Das bedeutet jedoch nicht, dass der typische Anleger diese Renditen erhalten hat. Die Investmentfonds-Anleger bleiben oft deutlich hinter den Renditen des Gesamtmarktes zurück. Ein Großteil davon ist auf die hohen Kosten für den Betrieb aktiv verwalteter Investmentfonds zurückzuführen. Mit den Kosten für die Recherche, den Abwanderungskosten für den intensiven Handel und den Marketinggebühren summieren sich die Gelder, die die Investoren zahlen, um diese Fonds zu verwalten, was die Renditen dieser Investoren verkleinert.

Man sollte sich stattdessen auf eine langfristige, kostengünstige Strategie konzentrieren.

Eine der besten verfügbaren Möglichkeiten für die meisten Menschen ist das Investieren nach dem Durchschnittskosteneffekt in Low-Cost-Indexfonds. Indexfonds werden in der Regel passiv verwaltet, d. h. sie haben deutlich weniger Gemeinkosten und Recherchekosten. Sie neigen auch dazu, viel weniger zu handeln und halten die Abwanderungskosten für die Investitionen niedrig. Diese niedrigeren Kosten helfen, dass mehr von den Renditen des Marktes in deinem Geldbeutel landen – anstatt sich für die kosten drauf zu gehen, die mit der Verwaltung deines Geldes verbunden sind.

Indem du regelmäßige Beiträge in diese Fonds leistest, kaufst du mehr Aktien, wenn der Markt niedriger ist, und weniger, wenn der Markt höher ist. Das ist eine der besten Methoden, die zur Verfügung steht, um der alten Marktmaxime von “kaufen, wenn der Markt niedrig ist, und verkaufen, wenn er hoch ist” nahezukommen. Folge diesem Prinzip während deiner Investmentkarriere, und du wirst deine Chancen erhöhen, tatsächlich marktähnliche Renditen auf dein hart verdientes Geld zu erzielen.

4. Konzentriere dich auf die langfristige Perspektive

Obwohl die gesamte Börse auf lange Sicht ein unglaublicher Gewinnbringer ist, sind die täglichen und sogar die jährlichen Erträge nicht garantiert. Der Markt kann und wird sinken. Für langfristig orientierte Anleger sind Marktkorrekturen eine gute Möglichkeit, mehr Aktien zu kaufen. Ohne diese langfristige Perspektive wird es leicht, in Panik zu geraten und in einem rückläufigen Markt zu verkaufen und eigentlich “kaufen, wenn der Markt hoch ist und verkaufen, wenn er tief ist” – genau das Gegenteil von dem, was man wirklich tun sollte.

Die Realität ist, dass du, selbst wenn du im Ruhestand bist, sehr wohl noch einige Jahrzehnte vor dir haben wirst. Obwohl Rentner und Leute kurz vor der Rente wahrscheinlich etwas Geld in konservativeren Anlagen wie Anleihen haben wollen, besteht immer noch die Notwendigkeit, langfristig zu denken. Infolgedessen sollten die Aktien und Aktienindexfonds nicht nur eine wichtige Rolle spielen, während du für den Ruhestand sparst, sondern auch eine Rolle (wenn auch eine etwas andere) spielen, um dir im Ruhestand zu helfen.

Man muss kein Genie sein, doch es funktioniert wirklich

Wenn diese vier Geheimnisse ziemlich einfach zu sein scheinen, dann liegt das daran, dass sie einfach sind. Das vielleicht größte “Geheimnis” von allen im Geld-Management-Geschäft ist, dass es wirklich kein Geheimnis gibt, wie man reich in den Ruhestand gehen kann. Es ist im Wesentlichen nur eine Frage der Zeit, des Geld, der Disziplin und Geduld. Mache es zu einer Priorität während deiner gesamten Karriere, behalte eine langfristige Perspektive und halte an sie durch die Höhen und Tiefen der Marktzyklen, und du wirst eine sehr gute Chance auf Erfolg haben.

