4 Termine, die die Investoren von Disney im Mai einkreisen sollten

Neue Marvel- und Chip und Chap-Filme sollen Filmfans auf verschiedenen Plattformen unterhalten.

Disney legt nächste Woche die Ergebnisse zum zweiten Quartal vor.

Disney Worlds erstes Marvel-Fahrgeschäft wird am Memorial Day-Wochenende in Epcot eröffnet.

Der April war ein harter Monat für die Anleger von Walt Disney (WKN:855686 -0,20 %). Die Aktien des Mediengiganten fielen im letzten Monat um 19 % und es schien, als ob nichts richtig laufen würde. Die Anleger machten sich Sorgen, als die Streaming-Video-Aktien unter Druck gerieten, nachdem der führende Premium-Dienst hinter den Erwartungen zurückblieb. Außerdem geriet Disney mit Politikern in Florida aneinander. Kann Disney in diesem Monat die Kurve kriegen?

Bei Disney ist diesen Monat viel los. Mal sehen, wie ein verräterischer Quartalsbericht, neue Inhalte und ein neues Disney World-Fahrgeschäft die Dinge im Mai zum Guten wenden könnten.

6. Mai

Dieses Jahr war ein überraschend ruhiges Kalenderjahr für Disney in den örtlichen Multiplexkinos. Disney hat keinen der 10 umsatzstärksten Filme des Jahres 2022 herausgebracht, aber das wird sich dieses Wochenende ändern. Marvels Doctor Strange in the Multiverse of Madness kommt am Freitag in die Kinos.

Marvel-Filme waren schon immer große Gewinner an den Kinokassen. Dazu trägt auch bei, dass Dr. Strange selbst eine wichtige Rolle im letztjährigen Film Spider-Man: No Way Home gespielt hat, dem umsatzstärksten Film seit Beginn der Pandemie. Das hat den Fans der kultigeren Spider-Man-Reihe geholfen, sich für Dr. Strange zu erwärmen. Dies wird nicht der letzte große Film von Disney sein. Die Pipeline ist voll mit neuen Filmen, die in den kommenden Monaten in die Multiplex-Kinos kommen.

11. Mai

Es ist Quartalsberichtsaison, und Disney wird nächste Woche seine Quartalszahlen bekannt geben. Das Unternehmen wird seine Ergebnisse zum zweiten Quartal nach Börsenschluss am 11. Mai vorlegen.

Nachdem die Disney-Aktien im letzten Jahr um fast 40 % gefallen sind, könnte ein starker Quartalsbericht die Wende bringen. Analysten gehen davon aus, dass der führende Medienkonzern in den ersten drei Monaten dieses Kalenderjahres (technisch gesehen das zweite Geschäftsquartal von Disney) einen Umsatz von 18,9 Mrd. US-Dollar erzielen wird. Das ist ein Anstieg von 21 % gegenüber den schwachen Ergebnissen des letzten Jahres, als Disneyland und die Kreuzfahrtlinien noch geschlossen waren. Es wird erwartet, dass sich der Gewinn auf 1,07 US-Dollar pro Aktie mehr als verdoppelt.

Ein starker Bericht ist nicht immer genug. Beim letzten Mal hatte Disney einen positiven Bericht vorgelegt, und jetzt ist die Aktie auf dem niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren. Die Anleger werden sehen wollen, ob Disney an die Rekordergebnisse des letzten Berichts über die Themenparks und die ermutigenden Neuzugänge bei Disney+ anknüpfen kann. Die Chancen scheinen größer zu sein als die Risiken, aber ein volatiler Markt kann das Spielfeld durcheinander bringen.

20. Mai

Nicht jeder große Disney-Film kommt in diesen Tagen in ein Kino in deiner Nähe. Chip ’n Dale: Rescue Rangers – ein abendfüllender Spielfilm, der auf der beliebten Zeichentrickserie basiert – wird noch in diesem Monat auf Disney+ veröffentlicht. Der neue Film verbindet Live-Action mit Animation und zielt auf nostalgische Millennials mit einer Besetzung, die John Mulaney, Andy Samberg und Seth Rogen umfasst.

Disney+ hatte im letzten Jahr mit einigen Wachstumsschwierigkeiten zu kämpfen. Neue Shows und Filme auf der Plattform zu haben, hilft natürlich, die Attraktivität und die Kundenbindung zu erhöhen.

27. Mai

Der größte Freizeitparkbetreiber der Welt stellt regelmäßig neue Fahrgeschäfte und Attraktionen vor, aber Disney World’s Epcot bekommt einen ziemlich großen Zuwachs. Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind wird am Wochenende des Memorial Day eröffnet. Es wird die erste Achterbahn in dem beliebten Park sein. Damit hat Epcot eine neue Attraktion, die Adrenalinjunkies an einen Ort lockt, an dem es in der Vergangenheit nur wenige Achterbahnen gab.

Disney preist die neue Bahn als erste „Story Coaster“ an, da sich die Fahrzeuge drehen, um landschaftliche Elemente auf der Fahrt zu präsentieren. Die Indoor-Fahrt hat Starts und einen variablen Soundtrack während der Fahrt. Es wird auch die erste Marvel-Themenfahrt in Disney World sein. Der Park in Florida ist bei den Franchises, die er in seinen Themenparks nutzen kann, eingeschränkt, da der Konkurrent Universal Orlando die regionalen Lizenzrechte für die größten Marvel-Figuren besitzt. Die Sommersaison steht vor der Tür und das ist ein guter Zeitpunkt für eine große neue Attraktion. Um den größten Rivalen ist es seit der letzten großen Erweiterung im letzten Jahr weitgehend still geworden.

Der Artikel 4 Termine, die die Investoren von Disney im Mai einkreisen sollten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Rick Munarriz auf Englisch verfasst und am 02.05.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat Positionen in Walt Disney und empfiehlt sie. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2024 $145 Calls auf Walt Disney und Short Januar 2024 $155 Calls auf Walt Disney.

