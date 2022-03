4 Termine, die Investoren von Disney im März einkreisen sollten

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Wichtige Punkte

„Star Wars“: Galactic Starcruiser, das Internationale Blumen- und Gartenfestival 2022 und die Festival of Fantasy-Parade stehen in diesem Monat in Disney World auf dem Programm.

Pixars neuester Film – „Turning Red“ – wird nächstes Wochenende exklusiv auf Disney+ veröffentlicht.

Im Haus der Maus ist immer etwas los.

Es ist März und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass es bei Walt Disney (WKN:855686) nie langweilig wird. Der Mediengigant ist immer in Bewegung, und das wird auch im kommenden Monat nicht anders sein.

Von der Eröffnung einer High-End-Unterkunft in Disney World bis zur Veröffentlichung des neuen Pixar-Films auf Disney+ gibt es für Disney-Fans und -Aktionäre im März eine Menge, worauf sie sich freuen können. Werfen wir einen genaueren Blick darauf, was im kommenden Monat alles passiert.

1. März

Der März beginnt mit dem ehrgeizigsten Konzept von Disney World in Bezug auf Thematisierung und Premium-Preise mit der „Jungfernfahrt“ des Star Wars: Galactic Starcruiser. Die Gäste werden zwei Nächte in dem exklusiven 100-Zimmer-Resort verbringen, das wie eine High-End-Raumschiff-Kreuzfahrt gestaltet ist.

Die Gäste wohnen natürlich in einem unbeweglichen Hotelgebäude, aber mit den simulierten Transportfahrzeugen – sowohl zur Lobby als auch zu und von Star Wars: Galaxy’s Edge in den benachbarten Disney’s Hollywood Studios – ist es offensichtlich einfach, sich in das Erlebnis hineinziehen zu lassen. Alle „Fenster“ in den Kabinen sind galaktische Projektionen. Unterwegs treffen die Gäste auf bekannte Charaktere (Chewbacca, Kylo Ren und Rey) sowie auf Helden und Schurken, die es nur hier gibt.

Es gibt besondere kulinarische Erlebnisse und die Gäste werden rekrutiert, um sich der einen oder anderen Seite anzuschließen, mit einzigartigen Geschichten, Missionen und Trainingseinheiten.

Das Erlebnis klingt nach nicht von dieser Welt, und einige werden sagen, dass das auch für die Preise gilt. Das Erlebnis mit zwei Übernachtungen kostet ab 4.809 US-Dollar für zwei Personen. Das liegt natürlich außerhalb der Preisspanne der meisten Besucher, aber in einem Resort mit mehr als 35.000 Zimmern machen die 100 Kabinen weniger als 0,3 % der Kapazität von Disney World aus. Es wird sein Publikum unter den wohlhabenden Star Wars-Fans finden, und im Moment funktioniert es. Die ersten paar Monate sind bereits ausverkauft.

2. März

Der zweitälteste Themenpark von Disney World – EPCOT – hat sich als Außenposten für wechselnde Festivals einen Namen gemacht. Das Internationale Blumen- und Gartenfestival 2022 wird im EPCOT eröffnet. Wie die meisten Festivals im Park wird es eine Geldmaschine sein, mit Kiosken, die eine große Auswahl an internationalen Speisen und Getränken rund um den charakteristischen EPCOT-See anbieten.

Wie der Name schon sagt, wird das Internationale Blumen- und Gartenfestival durch Formschnitt- und Gartenausstellungen unterstützt. Am Ende des Tages ist es eine weitere Möglichkeit für erwachsene Feinschmecker, im World Showcase zu essen und zu trinken.

März 9

Es war keine Absicht, die Vorschau in diesem Monat so sehr auf Disney World auszurichten – im April wird es auch einige Disneyland-Beiträge geben – aber nächste Woche kehren die Paraden in Disneys Magic Kingdom zurück. Die Disney Festival of Fantasy Parade ist eine 12-minütige Prozession mit ikonischen Disney-Figuren auf aufwendigen Wagen.

Das ist der letzte Schritt auf dem Weg zurück zur Normalität im Resort. Disney hat die traditionellen Paraden bei der Wiedereröffnung der Parks im Sommer 2020 vorübergehend abgeschafft. Um zu vermeiden, dass sich die Menschenmassen zu lange an einem Ort versammeln, hat Disney als COVID-19-Schutzmaßnahme Charakter-Kavalkaden eingeführt, viel kürzere Umzüge, die nicht zu bestimmten Zeiten starten. Ich persönlich finde die Kavalkaden angenehmer als die traditionellen Paraden – zumindest, was die Navigation im Park angeht – aber ich weiß, dass ich in der Minderheit bin. Ab Mittwoch in einer Woche wird es wieder Paraden in Disney World geben, und darüber werden sich viele freuen.

11. März

Endlich gibt es einen Beitrag, der nicht aus Disney World kommt. Turning Red ist der neueste Animationsfilm aus Disneys Erfolgsschmiede Pixar. Er wird nicht in die Kinos kommen. Disney kündigte im Januar an, dass Turning Red in die Fußstapfen von Pixars Soul and Luca treten und exklusiv als Disney+ Veröffentlichung auf den Markt kommen wird.

Der Coming-of-Age-Computerfilm über ein 13-jähriges Mädchen aus Toronto, das sich in einen riesigen roten Panda verwandelt, wenn es aufgeregt ist, sollte Pixars Rückkehr in die Kinos markieren. Als die Omicron-Variante in diesem Jahr im ganzen Land wütete, hat Disney das wahrscheinlich zurückgestellt, weil sie befürchteten, dass die Leute nicht in großer Zahl ins örtliche Multiplex-Kino kommen würden. Obwohl die Zahl der COVID-19-Fälle glücklicherweise wieder gesunken ist, ist es nicht so, dass Disney einen Kinostart braucht, um einen Hit zu landen. Encanto floppte im November in den Multiplex-Kinos und wurde erst einen Monat später auf Disney+ zu einer Popkultur- und Musiksensation. Die Medienaktie weiß, was sie tut.

Der Artikel 4 Termine, die Investoren von Disney im März einkreisen sollten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

