4 Schritte vor dem Kauf des ersten NFT

Die wichtigsten Punkte

NFTs verändern die Art und Weise, wie wir Gegenstände online besitzen, aber es ist gut, wenn du dir darüber im Klaren bist, warum du ein NFT kaufen willst.

Recherchen helfen dir bei der Entscheidung, welche NFT-Plattform du nutzen willst, welches NFT du kaufen willst und wie hoch die Kosten sein werden.

Zu Beginn des Jahres 2021 hatten die meisten Menschen noch nichts von Non-Fungible-Token (NFT) gehört und noch weniger wussten, was es bedeutet. Am Ende des Jahres hatte das Collins Dictionary NFT zum Wort des Jahres erklärt und der Markt war schätzungsweise 40 Milliarden US-Dollar wert.

Wenn du überlegst, dein erstes NFT zu kaufen, gibt es eine Menge zu bedenken. Hier sind vier wichtige Schritte, die du zuerst tun solltest.

1. Sei dir darüber im Klaren, warum du ein NFT kaufst

NFTs sind im Grunde digitale Eigentumszertifikate, und diese Zertifikate können sich auf eine breite Palette von Dingen beziehen. Dazu gehören Kunst, Musik, Videos, Sportsammlerstücke, Spiele und vieles mehr. Du musst dir darüber im Klaren sein, welche Art von NFT du kaufst und warum du sie kaufst.

Wenn du ein NFT kaufst, weil es in aller Munde ist, musst du vielleicht etwas tiefer graben. Ansonsten ist es ein bisschen so, als würdest du ein Buch kaufen, weil du es besitzen willst, ohne dich dafür zu interessieren, wer es geschrieben hat oder was darin steht. Die Wahl eines NFT sollte von deinen persönlichen Interessen abhängen, und es gibt große Unterschiede zwischen den NFT-Bereichen.

Vielleicht bist du zum Beispiel ein Gamer und möchtest einen NFT-Avatar kaufen. Du wirst ganz andere Bedürfnisse haben als ein großer Basketball-Fan, der ein NFT mit einem Lieblingssportmoment besitzen möchte. Und jemand, der als Kunstsammler in den Bereich der digitalen Kunst einsteigen will, wird auch wieder andere Anforderungen haben.

2. Recherchiere, und dann recherchiere noch mehr

Jede Investition ist anders, aber die Grundlagen des Investierens sind oft dieselben. Du musst verstehen, was du kaufst – egal, ob es sich um ein Kunstwerk, Aktien eines Unternehmens, eine Kryptowährung oder dein erstes NFT handelt.

Hier sind einige Aspekte von NFTs, mit denen du dich vertraut machen solltest:

Du wirst Gebühren zahlen müssen. Wenn du eine Transaktion in einem Blockchain-Netzwerk durchführst, musst du eine Gasgebühr bezahlen. Diese können je nach Netzwerk, Kryptopreisen und dem Grad der Netzwerküberlastung variieren. NFT-Plattformen verlangen in der Regel zusätzliche Gebühren.

Wenn du eine Transaktion in einem Blockchain-Netzwerk durchführst, musst du eine Gasgebühr bezahlen. Diese können je nach Netzwerk, Kryptopreisen und dem Grad der Netzwerküberlastung variieren. NFT-Plattformen verlangen in der Regel zusätzliche Gebühren. NFTs können auf verschiedenen Blockchains gemünzt werden. Ethereum ist die am weitesten verbreitete NFT-Blockchain. Aber es ist möglich, NFTs auf einer Reihe von verschiedenen Smart-Contract-Kryptos zu erstellen. Die meisten werden billiger und umweltfreundlicher sein als Ethereum (ETH).

Ethereum ist die am weitesten verbreitete NFT-Blockchain. Aber es ist möglich, NFTs auf einer Reihe von verschiedenen Smart-Contract-Kryptos zu erstellen. Die meisten werden billiger und umweltfreundlicher sein als Ethereum (ETH). Die Bewertung kann kompliziert sein. Es ist extrem schwierig, den Wert einer NFT einzuschätzen, da es oft auf die Wahrnehmung ankommt und darauf, was zu einem bestimmten Zeitpunkt angesagt ist. Dies ist ein trendorientierter Markt, wie Mode oder Kunst. Es gibt keine Garantie dafür, dass etwas, das heute im Rampenlicht steht, auch morgen noch dort zu finden ist.

Es ist extrem schwierig, den Wert einer NFT einzuschätzen, da es oft auf die Wahrnehmung ankommt und darauf, was zu einem bestimmten Zeitpunkt angesagt ist. Dies ist ein trendorientierter Markt, wie Mode oder Kunst. Es gibt keine Garantie dafür, dass etwas, das heute im Rampenlicht steht, auch morgen noch dort zu finden ist. NFT-Betrug ist ein großes Problem. Theoretisch geben NFTs digitalen Künstlern die Möglichkeit, die Echtheit eines Werks zu beweisen und jemandem eine Art digital signierte Kopie zu verkaufen. Aber in der Praxis beschweren sich Künstler/innen, dass ihre Werke ohne ihre Erlaubnis in NFTs umgewandelt werden. Ein Chef der Plattform sagte, dass das Vorgehen gegen unautorisierte Werke ein Ärgernis sei.

Theoretisch geben NFTs digitalen Künstlern die Möglichkeit, die Echtheit eines Werks zu beweisen und jemandem eine Art digital signierte Kopie zu verkaufen. Aber in der Praxis beschweren sich Künstler/innen, dass ihre Werke ohne ihre Erlaubnis in NFTs umgewandelt werden. Ein Chef der Plattform sagte, dass das Vorgehen gegen unautorisierte Werke ein Ärgernis sei. Die NFT-Industrie verbraucht eine Menge Energie. Wenn du ein umweltbewusster Investor bist, solltest du die Nachhaltigkeitsdebatte um NFTs aufmerksam verfolgen. Je nachdem, welche Blockchain für die Prägung deiner NFT verwendet wird, können erhebliche Kohlenstoffkosten anfallen.

3. Entscheide, wo du dein NFT kaufen willst

Bei deiner Recherche wirst du wahrscheinlich auf mehrere NFT-Marktplätze stoßen. Das sind Plattformen, auf denen du NFTs erstellen, kaufen, verkaufen und erkunden kannst. Suche vor allem nach einer Plattform, auf der die Arten von NFTs gehandelt werden, die du kaufen möchtest.

Achte auch darauf, welches Blockchain-Netzwerk verwendet wird – wie wir bereits erwähnt haben, ist Ethereum am weitesten verbreitet, aber auch Solana (SOL) und Tezos (XTZ) steigen in das NFT-Spiel ein. Das ist wichtig, weil es schwierig ist, NFTs mit traditionellem Geld wie dem US-Dollar zu kaufen. Du musst nicht nur eine Kryptowährung besitzen, sondern auch die richtige.

Da NFT-Betrug weit verbreitet ist, solltest du darauf achten, was die einzelnen Plattformen tun, um sicherzustellen, dass die NFTs, die du kaufst, richtig authentifiziert sind. Du willst nicht dein erstes NFT kaufen, um dann festzustellen, dass es nicht echt ist und der ursprüngliche Künstler nicht einmal wusste, dass es hergestellt worden war.

4. Erstelle eine Geldbörse zum Bezahlen und Aufbewahren deiner NFTs

Schließlich brauchst du noch eine NFT-Geldbörse. Das sind Krypto-Geldbörsen, die auch NFTs unterstützen. Es ist ganz einfach, eine Geldbörse einzurichten, und es gibt viele nützliche Informationen im Internet, die dir helfen, wenn du nicht weiterkommst. Wenn du dein Konto einrichtest, erhältst du eine Art Master-Passwort in Form einer sogenannten Seed-Phrase. Bewahre es an einem sicheren Ort auf, denn damit kannst du auf deine NFTs zugreifen, falls du dein Passwort einmal vergessen solltest.

Du brauchst eine Geldbörse, die mit der Handelsplattform und dem Blockchain-Netzwerk kompatibel ist, die du oben ausgewählt hast. Ein weiteres wichtiges Merkmal, auf das du achten solltest, ist die Sicherheit – eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ist ein Muss. Wenn du häufig NFTs kaufst, solltest du eine Hardware-Geldbörse in Betracht ziehen, die deine NFTs offline hält. Für den Anfang reicht aber auch eine Software-Geldbörse, die mit dem Internet verbunden ist.

Fazit

Wir wissen nicht, wie sich der NFT-Sektor entwickeln wird, aber diese Vermögenswerte könnten die Art und Weise, wie wir Gegenstände online besitzen, verändern. Es gibt jedoch eine Menge Probleme zu lösen, darunter die Umweltkosten und Urheberrechtsverletzungen. Im Moment ist der beste Weg, sich NFTs zu nähern, die Verfolgung deiner bestehenden Interessen. Das wird dir helfen, die Qualität und den Wert der Artikel, die du kaufst, zu beurteilen.

Sei dir darüber im Klaren, dass es in der NFT-Welt viele Spekulationen, Hype und regelrechten Betrug gibt. Es gibt keine Garantie dafür, dass die NFT-Preise weiter steigen, viele können sogar fallen. Deshalb ist es am besten, nur Geld auszugeben, das du dir auch leisten kannst, zu verlieren. Wenn die Preise fallen, ist das finanziell nicht verheerend. Nimm dir vor allem Zeit und genieße es, die neue Welt des digitalen Eigentums kennenzulernen.

Der Artikel 4 Schritte vor dem Kauf des ersten NFT ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Emma Newbery auf Englisch verfasst und am 26.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

