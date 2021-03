4 der Robinhood-Top-10-Aktien könnten 50 % abschmieren – oder mehr

Die vergangene Woche war eine klare Erinnerung daran, dass die Börse immer volatil sein kann. Auch wenn man es am wenigsten erwartet. Aber die Chancen stehen gut, dass man von der Volatilität profitieren kann.

Letztes Jahr hat die Online-Investing-App Robinhood etwa 3 Millionen neue Nutzer gewonnen. Dies ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass das Durchschnittsalter der Robinhood-Nutzer nur 31 Jahre beträgt.

Viele dieser jungen und/oder unerfahrenen Investoren haben die wilden Schwankungen des Marktes als eine Gelegenheit betrachtet, schnell reich zu werden. Leider hat die Jagd nach Trendaktien und Penny-Stocks viele Neulinge in die Arme von unterdurchschnittlichen Unternehmen getrieben.

Von den zehn meistgehaltenen Aktien auf der Robinhood-Plattform könnten vier möglicherweise die Hälfte ihres Wertes verlieren – wenn nicht sogar mehr.

1 AMC Entertainment

Die Kinokette AMC Entertainment (WKN: A1W90H) ist derzeit die am dritthäufigsten gehaltene Aktie auf der gesamten Robinhood-Plattform. AMC ist eine der Lieblingsaktien der WallStreetBets (WSB) Chat-Community von Reddit. Diese Kleinanleger haben sich zusammengetan, um Aktien von stark leerverkauften Aktien wie AMC zu kaufen, um einen Short Squeeze zu bewirken. Bei AMC hat das sehr gut geklappt.

Dumm nur, dass es tatsächlich keinen guten Grund gibt, in das Unternehmen zu investieren. Das große Plus für das Unternehmen im Jahr 2021 ist einfach, dass es in der Lage war, 917 Mio. US-Dollar durch eine Kombination aus Aktienangeboten und Fremdkapital aufzubringen. So konnte der Konkurs abgewendet werden. Aber das wird letztendlich das Unvermeidliche nicht verhindern.

AMC wird derzeit von der Ungewissheit über die Pandemie in Mitleidenschaft gezogen. Selbst wenn in den USA umfangreiche Impfungen durchgeführt werden, ist das Kino-Business alles in allem vollkommen unsicher.

Hinzu kommt, dass das Betriebsmodell von AMC Entertainment durch Streaming-Anbieter direkt bedroht ist. Die AT&T-Tochter WarnerMedia veröffentlicht alle Filme im Jahr 2021 auf HBO Max am gleichen Tag, an dem sie in die Kinos kommen sollen. Walt Disney ging einen ähnlichen Schritt mit einigen seiner Veröffentlichungen auf Disney+. Sollten die Menschen lieber auf der Couch bleiben, ist das Betriebsmodell von AMC am Ende.

2 Sundial Growers

Die kanadische Marihuana-Aktie Sundial Growers (WKN: A2PPQ6), die viertmeistgehaltene Aktie auf der Plattform, könnte ebenfalls 50 % (oder mehr) ihres Wertes verlieren. Sundial ist ein beliebter Penny-Stock in der WSB-Community geworden.

Das nachvollziehbarste Argument für Sundial ist seine Bilanz. Nach der Ausübung von 98,3 Millionen Optionsscheinen in den letzten Monaten, zusammen mit der Investition in Indiva, würde ich schätzen, dass das Unternehmen über 680 Mio. US-Dollar an verfügbaren Barmitteln verfügt. Sollten die USA Cannabis auf Bundesebene legalisieren und damit den Weg für kanadische Cannabis-Aktien in den weitaus lukrativeren US-Markt ebnen, würde dieses Kapital sehr nützlich werden.

Doch innerhalb von fünf Monaten hat Sundial durch die Ausgabe von Aktien, die Ausübung von Optionsscheinen und die Umwandlung von Schulden in Aktien die Anzahl der ausstehenden Aktien des Unternehmens um mehr als 1,1 Milliarden erhöht. Das ist eine der schlimmsten aktienbasierten Verwässerungen, die ich je erlebt habe. Schlimmer noch, es ist wahrscheinlich noch nicht vorbei. Der Vorstand des Unternehmens hat einem Shelf Offering zugestimmt, das es dem Unternehmen erlauben würde, im Laufe der Zeit Wertpapiere im Wert von bis zu 1 Mrd. US-Dollar auszugeben.

Obwohl es sich um eine schnell wachsende Branche handelt, könnte Sundial auch eine der letzten Cannabis-Aktien sein, die einen Gewinn erwirtschaften. Das Unternehmen befindet sich mitten in der Umstellung des Betriebsmodells vom Cannabis-Großhandel auf den Einzelhandel. Zu einer Zeit, in der die meisten nordamerikanischen Cannabis-Aktien die Kurve zur Profitabilität kriegen, schickt diese Strategie das Unternehmen ganz ans Ende der Schlange.

3 NIO

Aktien von Elektrofahrzeugen (EV) waren im vergangenen Jahr praktisch unaufhaltsam. Deshalb haben Neulinge am Markt auf das chinesische Unternehmen NIO (WKN: A2N4PB) gesetzt.

Die am fünftmeisten gehaltene Aktie auf Robinhood lieferte 43.728 EVs im Jahr 2020, was mehr als doppelt so viel ist wie die 20.565 EVs im Jahr zuvor. Man ist auch auf dem Weg, 20.000 bis 20.500 EVs allein im ersten Quartal 2021 zu liefern. Da China der weltweit führende Markt für Elektrofahrzeuge ist und Analysten davon ausgehen, dass im Jahr 2035 etwa die Hälfte aller Neuwagenverkäufe auf eine Form von alternativer Energie zurückgreifen wird, könnte NIO dank seiner innovativen Produktpalette effektiv abräumen.

Andererseits reden wir hier über ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 61 Mrd. US-Dollar, das seit seiner Gründung insgesamt 88.444 Elektrofahrzeuge ausgeliefert hat. Einige Autoaktien können so viele Fahrzeuge in einer Woche oder weniger produzieren. Da NIO immer noch dabei ist, seinen Betrieb hochzufahren, waren und sind Verluste ein Dorn im Auge. Im vergangenen Jahr war der Verlust von NIO mit fast 813 Mio. US-Dollar etwas größer, als von der Wall Street erwartet worden war.

Man erwartet auch, dass NIO mit großer in- und ausländischer Konkurrenz konfrontiert wird. Das sind keine guten Nachrichten, wenn man bedenkt, dass die Autoindustrie im Allgemeinen bestenfalls mittelmäßige Margen erzielt.

Außerdem sind Kleinanleger dafür berüchtigt, die Einführung und Akzeptanz von Investitionen in „das nächste große Ding“ zu überschätzen. Es gibt keinen Zweifel daran, dass EVs eine große Rolle im zukünftigen Transportwesen spielen werden. Doch NIO bleibt noch vieles schuldig.

4 GameStop

Dann hätten wir da noch GameStop (WKN: A0HGDX), die Reddit-Aktie, die alles losgetreten hat. Wie AMC wurde sie von der WSB-Community wegen ihres außergewöhnlich hohen Short-Interesses im Verhältnis zum Streubesitz ins Visier genommen. Keine der Reddit-Rallyes war ausgeprägter als die von GameStop, die die Aktie von 18 US-Dollar pro Aktie auf fast 500 US-Dollar brachte.

Aber wie bei den anderen Top-10-Aktien von Robinhood passt die Bewertung von GameStop einfach nicht zu den zugrunde liegenden Fundamentaldaten oder Aussichten. Obwohl die E-Commerce-Verkäufe in der Weihnachtszeit um 309 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum stiegen, sank der Gesamtumsatz um 3,1 %. Dies ist darauf zurückzuführen, dass GameStop 11 % seiner Filialen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geschlossen hat.

Das klare Problem für das Unternehmen ist, dass es in einer zunehmend digitalen Welt auf stationäre Geschäfte angewiesen ist. GameStop hat viel zu lange gewartet, auf digitale Spiele zu setzen. Die Schließung von Filialen ist zu diesem Zeitpunkt der einzige wirkliche Plan des Unternehmens. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass GameStop in diesem Jahr den vierten Jahresverlust in Folge einfährt.

Obwohl man es nie ganz sicher weiß, könnten GameStop, NIO, Sundial und AMC allesamt bald locker 50 % (oder mehr) ihres Wertes verlieren.

