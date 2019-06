Frankfurt am Main (ots) - Fachlicher Austausch von Praktikern fürPraktiker aus der Region - dies bot am 4. Juni 2019 der NorddeutscheQualitätstag in Hamburg. Bereits zum vierten Mal führte die DeutscheGesellschaft für Qualität e. V. (DGQ) in Kooperation mit der ConSenseGmbH, der Deutschen Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemen (DQS GmbH), der Hochschule für AngewandteWissenschaft Hamburg (HAW) und der Zeitschrift "Qualität undZuverlässigkeit" dieses Praxisforum für Qualitätsinteressierte ausNorddeutschland durch. Die Teilnehmerzahlen sind über die Jahrekontinuierlich gestiegen und so konnten die Organisatoren 2019 rund100 Teilnehmer in den Räumlichkeiten der HAW begrüßen. Vorträge ausder Praxis setzten die Impulse am Vormittag. Bei den interaktivenWorkshops am Nachmittag war dann das Engagement der Teilnehmergefragt."Der Norddeutsche Qualitätstag hat nun bereits zum vierten Malstattgefunden. Die Teilnehmerzahlen steigen jedes Mal. Dies zeigt dengroßen Erfolg der Veranstaltung. Auch das Format mit Keynotes amVormittag und Workshops am Nachmittag hat sich absolut bewährt. AlsConSense GmbH freuen wir uns, mit dieser Plattform den Austausch rundum das Thema Qualitätsmanagement in Norddeutschland mit fördern undweiter ausbauen zu können", erläutert Dr. Stephan Killich,Geschäftsführer der ConSense GmbH.Lückenschluss für Qualitätsmanager im NordenDie Veranstaltung richtet sich an Qualitätsmanagementbeauftragteund -manager sowie weitere Interessierte aus diesem Bereich. DieTeilnehmer profitieren von Expertenwissen, einem intensivenbranchenübergreifenden Austausch sowie praktischen Tipps für denAlltag im Qualitätsmanagement. Die Kooperationspartner haben denNorddeutschen Qualitätstag vor einigen Jahren ins Leben gerufen, daes in dieser Region zuvor kein entsprechendes Format fürQualitätsinteressierte gab. Mit der Verbindung aus einer regionalenAusrichtung sowie einem konsequent praxisorientierten Ansatz schließtdiese Veranstaltung eine Lücke in Norddeutschland.Der 4. Norddeutsche Qualitätstag bot wieder einabwechslungsreiches Programm. Die Kombination zwischen Fach- undTrendthemen aus dem Qualitätsbereich richtete dabei erneut den Blicküber den Tellerrand. In seiner Begrüßung wies Gastgeber Dr.-Ing.Thomas Flower, Dekan der Fakultät Technik und Informatik an der HAWHamburg, auf die Bedeutung der Vernetzung von Hochschulen undWirtschaft hin. Schließlich konkurrierten die Hochschulen umStudierende und der Standort stünde mit seinen Fachkräften imweltweiten wirtschaftlichen Wettbewerb.Überformalisierung schadet dem QualitätsmanagementEin Plädoyer gegen eine zu hohe Reglementierung hielt anschließendBenedikt Sommerhoff, bei der DGQ Leiter des Bereichs Innovation,Transformation und Themenmanagement. Der Titel seines Vortrags:"Papiertiger beißen nicht - Wie wir durch ÜberformalisierungMitarbeiter zwingen, das QM-System zu umgehen und was wir tun können,um die Qualitätsfähigkeit zu verbessern". Sommerhoff gab denAnwesenden auch Anregungen, wie sich die Wirksamkeit und damit dieAnerkennung des Qualitätsmanagements erhöhen lässt.Danach schilderte Winfried Dietz, FMEA-Experte aus Osnabrück, inseinem Vortrag "Als Qualitäter in China selbstständig - einErfahrungsbericht" seine Erlebnisse während seiner langjährigenTätigkeit in China. Dabei machte er deutlich, dass sich der VorsprungDeutschlands bei vielen qualitätsrelevanten infrastrukturellenFaktoren deutlich verringert, wenn nicht gar in einen Rückstandverwandelt habe.Themenvielfalt beim Workshop-ProgrammNach dem Vortragsprogramm konnten die Teilnehmer in zwei Rundenaus dem vielseitigen Angebot aus Praxis-Workshops auswählen. Dasinhaltliche Spektrum reichte von Customer Service 4.0, LiberatingStructures und HARADA-Methode bis zu LEGO-Planspielen für dieProzessverbesserung und der Nachhaltigkeit als Thema für dasQualitätsmanagement. Weitere Workshops widmeten sich derVisualisierung als Mittel für eine höhere Akzeptanz, derDigitalisierung in Kleinunternehmen und der seit gut einem Jahrgültigen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).5. Norddeutscher Qualitätstag am 10. Juni 2020"Der Erfahrungsaustausch von Praktikern für Praktiker war auch indiesem Jahr ein voller Erfolg", resümierte Kai-Uwe Behrends, Leiterder DGQ-Geschäftsstelle Hamburg. "Neben der gestiegenenTeilnehmerzahl zeigen die am Ende abgefragten 90 Prozent Wiederkehr-und Weiterempfehlungsbereitschaft der Teilnehmer, dass wir mit dieserVeranstaltung in der Region Norddeutschland einen Nerv getroffenhaben. Entsprechend freuen wir uns schon auf den 5. NorddeutschenQualitätstag, der am 10. Juni 2020 wieder an der HAW Hamburgstattfinden wird."Über die DGQDie Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) unterstütztUnternehmen dabei, mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungenerfolgreich am Markt zu bestehen. Als zentrale, deutscheQualitätsgesellschaft ist die DGQ erster Ansprechpartner fürQualität, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. Daseinzigartige Netzwerk der DGQ vereint über 6.000 Qualitätsexperten inmehr als 4.000 Unternehmen aller Größen und Branchen.Berufseinsteiger, Fachexperten und Manager nutzen den direktenErfahrungsaustausch in deutschlandweit über 70 Regional- undFachkreisen. Das DGQ-Netzwerk bietet die vielseitigste undumfassendste Plattform zum Austausch von Wissen, Praxiserfahrungenund Trends rund um qualitätsrelevante Themen. Die DGQ engagiert sichin nationalen und internationalen Initiativen, Partnerschaften,Gremien zur Gestaltung zentraler Normen sowie Innovations- undForschungsprojekten. Mit rund 300 Trainern und 1.000 praxisbezogenenTrainings stellt die DGQ ein breites Weiterbildungsangebot zurVerfügung und erteilt im Markt anerkannte Personenzertifikate. Sieträgt wirkungsvoll dazu bei, "Qualität Made in Germany" alsErfolgsprinzip in Wirtschaft und Gesellschaft zu verankern. Dabeisichert die DGQ bestehendes Know-how. 