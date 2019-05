4 Möglichkeiten, in den weltgrößten Glücksspielmarkt zu investieren

Weitere Suchergebnisse zu "Las Vegas Sands":

Macau ist mit Abstand der weltweit größte Markt für Glücksspiel und erwirtschaftete daraus 2018 37,6 Milliarden USD an Einnahmen. Zum Vergleich: In Las Vegas waren es im selben Zeitraum gerade mal 6,6 Milliarden USD. Glücksspiel ist in Macau eine derart große Sache, dass ein einzelner Baccarat-Tisch dem Casino jeden Tag 50.000 USD an Einnahmen bringen kann.

Das Ergebnis für die sechs Konzessionäre ist eine Art Cashflow-Maschine mit nur wenig Wettbewerb. Es ist das perfekte Geschäft, wenn man mit den Höhen und Tiefen der Branche umgehen kann, – und an den US-Börsen gibt es vier interessante Möglichkeiten, ein bisschen den Hauch von Macau einzufangen: Melco Resorts (WKN:A0LF1J), Las Vegas Sands (WKN:A0B8S2), Wynn Resorts (WKN:663244) und MGM Resorts (WKN:880883).

Das reine Spiel

Melco Resorts ist der einzige in den USA gehandelte Betreiber, der fast ausschließlich von Macau abhängig ist. Neunundachtzig Prozent des Umsatzes des Unternehmens werden dort erwirtschaftet, und das spricht für das Unternehmen, weil die Region ja, wie erwähnt, recht profitabel ist. Aber es bedeutet auch, dass die Ergebnisse sehr uneinheitlich sind, da die Umsätze von Macau stark ausschlagen.





Melco Resorts hat seine Dividendenausschüttung an das operative Ergebnis gebunden, was finanzielle Flexibilität in Ausfallzeiten bietet, da das Unternehmen dann nicht zur Zahlung einer Dividende verpflichtet ist.

Auch wenn in den letzten Quartalen die Konkurrenz durch neu errichtete Resorts bissiger geworden ist, denke ich, dass die hochprofitablen Aktivitäten von Melco Resorts immer noch eine Wette wert sind, vor allem, wenn sich der Markt in Macau in den nächsten Jahren erholt.

Der größte Einsatz

Kein Unternehmen in Macau kann an den Marktanteil heranreichen, den Las Vegas Sands dort aufgebaut hat. Laut Management hatte man 2018 einen Marktanteil von 34 %, wobei der stärkste Konkurrent nur einen Anteil von 24 % hielt. Man sieht, dass Las Vegas Sands in Sachen Bilanz die Konkurrenz übertrumpft, und mit 62 % des Immobilien-EBITDA aus Macau hat man eine große Wette auf die Region platziert.





Der Bau neuer Anlagen verlangsamt sich derzeit in Macau, und es gibt nur ein paar neue Casino-Projekte, die in den nächsten fünf Jahren eröffnet werden sollen. Die sechs Konzessionäre sind also vorerst an die Assets gebunden, die sie bereits besitzen, und die bestehenden Resorts von Las Vegas Sands sowie der hohe Marktanteil bedeuten, dass man in dieser Region die kommenden Jahre stark dominieren wird. Das ist eine Position, um die man in jeder Branche beneidet wird.

Hoch im Kurs in Macau

Wynn Resorts sind die Anlaufstelle für echte High Roller. High-Roller-Wetten machten 16,2 Milliarden USD im Wynn Palace aus, im Venetian Macau von Las Vegas Sands waren es gerade mal 9,4 Milliarden USD. Und das, obwohl das Wynn Palace nur 316 Tische hat und das Venetian Macau sage und schreibe 652 Tische besitzt.

Etwa zwei Drittel der Spieleinnahmen von Macau stammen von High Rollern, so dass Wynn Resorts perfekt positioniert ist, um von einer wachsenden Region zu profitieren. Und wenn die High Roller erst mal wieder in größerer Menge zurückkehren, wird das Unternehmen in der Lage sein, den Konkurrenten Marktanteile wegzunehmen.

Small Timer

MGM Resorts ist nach Umsatz eines der größten Casino-Unternehmen der Welt, aber es ist kein Big Player in Macau. Das Unternehmen hatte 2018 einen Marktanteil von nur 7 % und zeigt keine Anzeichen für weiteres großes Wachstum.

MGM betreibt in Macau nur zwei Resorts: eines in der Region Cotai und eines auf der Halbinsel Macau. Auf diese Weise wird ein solider Cashflow geschaffen, der in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Dennoch würde ich nicht auf den Glücksspielmarkt in Macau setzen, indem ich in ein Unternehmen investiere, das nur etwa 22 % seines Umsatzes auf dem größten Spielemarkt der Welt erzielt.

Faites vos jeux

Anleger, die in Macau investieren wollen, haben vier gute Optionen auf den US-Märkten, und sie alle bieten etwas anderes. Wynn steht für High Roller, während Las Vegas Sands der große Player auf dem Massenmarkt ist. Dazwischen liegt Melco Resorts, was Macau selber am nächsten kommt.

MGM ist keine Aktie, die ich allein wegen der Präsenz in Macau in Betracht ziehen würde, aber bei einer starken Diversifizierung in den USA und zwei Resorts in Macau könnte es für den einen oder anderen dann doch die perfekte Casino-Aktie sein. Soll heißen: In Macau ist wirklich für jeden etwas dabei.

The Motley Fool besitzt keine der angegebenen Aktien. Travis Hoium besitzt Aktien von Wynn Resorts.

Dieser Artikel erschien am 13.4.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2019