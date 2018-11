4 Möglichkeiten, sich selbst zum Sparen zu bringen

Wenn das Sparen einfach wäre, hätten vielleicht mehr von uns volle Bankkonten. Viele Amerikaner sind jedoch mit ihren Ersparnissen im Verzug, und der Grund dafür liegt oft in einem Mangel an Selbstdisziplin.

Warum ist es so wichtig, Geld zu sparen? Um es einfach auszudrücken, ohne Notfallersparnisse könntest du Schulden machen müssen, sobald du eine ungeplante Rechnung bekommst.

Täusche dich nicht: Niemand ist immun gegen Notfälle. Du könntest denken, dass alles mit deinem Auto in Ordnung ist. Dann geht das Getriebe kaputt, sobald die Garantie für dein Fahrzeug ausläuft, sodass du für die Rechnung aufkommen musst. Oder du freust dich darauf, mitten im Winter in dein warmes Haus zu gehen, nur um festzustellen, dass deine Heizung vollständig ausgefallen ist. Das sind nur ein paar Beispiele, aber der Punkt ist, dass das Leben zahlreiche Möglichkeiten bietet, die uns Geld kosten. Ohne Ersparnisse tun uns solche Ereignisse finanziell unglaublich weh.

Natürlich sind es nicht nur Notfälle, für die du sparen solltest. Es gibt auch den Ruhestand, an den man denken muss, auch wenn dieser noch viele Jahre entfernt ist. Vielleicht nimmst du an, dass du dich jetzt einfach entspannen und nur darauf warten solltest, von der Sozialversicherung fette Beiträge in der Zukunft zu erhalten, die die glücklichen Rentner heute bekommen. Die Realität ist jedoch, dass diese künftigen Zahlungen nicht mal annähernd die vielen Rechnungen decken werden, die du während deiner goldenen Jahre haben wirst. Der einzige Weg, wie du dir einen einigermaßen komfortablen Lebensstil in der Zukunft leisten kannst, ist selbst zu sparen.

Nachdem wir dies geklärt haben, lass uns darüber sprechen, wie du besser sparen könntest. Du könntest dir einreden, dass du viele der Luxusgegenstände, die du jetzt hast, streichen wirst. Seien wir jedoch ehrlich – das ist langweilig. Es ist auch eine Entscheidung, die du wahrscheinlich zurücknehmen würdest, sobald du erkennst, wie schwierig es ist. Denke an die Leute, die sagen, dass sie keine Kohlenhydrate mehr essen werden, nur um sich dann den Magen vollzuschlagen, sobald sie mitten in der Nacht wieder Hunger haben.

Eine bessere Lösung könnte daher sein, sich selbst sozusagen auszutricksen, um Geld zu sparen. Hier sind ein paar Möglichkeiten:

1. Automatisiere deine Ersparnisse

Es ist schwer, Geld auszugeben, wenn man nicht weiß, dass es da ist. Deshalb ist die Automatisierung der Ersparnisse eine gute Möglichkeit, um sicherzustellen, dass das Geld in deine Notfallkasse oder dein Ruhestandskonto fließt. Viele Banken ermöglichen es dir, einen Teil des Gehalts direkt und automatisch auf ein Sparkonto zu überweisen. Das ist eine Möglichkeit, die du nutzen könntest.

2. Bringe alle Gehaltserhöhungen zur Bank

Es ist einfach, eine Erhöhung als zusätzliches Geld anzusehen, aber in Wirklichkeit solltest du es als das Geld betrachten, das du nicht gewohnt bist, zu haben, und daher nicht brauchst. Wenn du das nächste Mal eine Gehaltserhöhung bekommst, folge dem obigen Schritt und schicke das Geld an einen Ort, an dem du es nicht ausgeben kannst. Auf diese Weise wirst du dieses Geld auch nicht vermissen.

3. Sammle dein Wechselgeld

Es ist wahrscheinlicher, dass du eine Rechnung fürs Essen zum Mitnehmen von 12,83 US-Dollar als 13 US-Dollar bekommst. Wenn du jedoch Wert darauf legst, dieses Restgeld zu sammeln, könnte das im Laufe der Zeit ein ziemlicher Batzen Geld sein. Heutzutage gibt es eine Reihe von Apps, mit denen du deine Einkäufe aufrunden und in Ersparnisse umwandeln kannst. Du kannst auch das Geld in einer Spardose sammeln und beobachten, wie es wächst.

4. Setze die 24-Stunden-Regel bei Neuanschaffungen ein

Bist du jemals in einen Laden gegangen, um Milch zu holen, und 10 Minuten später mit einem 500-Dollar-Fernseher herausgekommen? Vielleicht ist das ein extremes Beispiel, aber Tatsache ist, dass 84 % der Amerikaner regelmäßig Opfer von Impulskäufen werden und damit ihre Sparversuche sabotieren. Um dieses Schicksal zu vermeiden, halte dich an eine Regel, bei der du jedes Mal, wenn du den Drang verspürst, etwas Ungeplantes zu kaufen, 24 Stunden warten musst, bevor du etwas tatsächlich kaufst. In den meisten Fällen wirst du wahrscheinlich vergessen, was du wolltest, oder wirst dich entscheiden, dass es das viele Geld nicht wert ist. Das Ergebnis? Sofortige Ersparnisse.

Wenn es darum geht, Geld zu sparen, neigen wir dazu, unsere eigenen schlimmsten Feinde zu sein. Verwende diese Tipps, und mit etwas Glück wirst du besser sparen können, ohne darüber zu jammern, dass du irgendwelchen Luxus aufgeben musstest.

Früher Ruhestand - Finanziell Unabhängig: der komplette Guide Erfahre in dem Report „Früh in den Ruhestand - Finanziell unabhängig – der komplette Guide “ worauf es ankommt, um dir in Zukunft den Lebensstandard leisten zu können, von dem du träumst, ohne unbedingt hart dafür arbeiten zu müssen.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 28.10.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.