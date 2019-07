4 Milliarden Euro Umsatz: Pay-TV- und VoD-Angebote wachsen auf allen Wegen

Berlin/München (ots) -- 2018 erstmals 4 Milliarden Euro Umsatzmarke in der DACH-Regionerreicht- 2019 Gesamtumsätze von 4,5 Milliarden Euro (+ 13 %) erwartet- Steigende Zahlungsbereitschaft und Nachfrage nach TV-Inhalten- TV-Häuser erobern den Streaming-MarktIm zurückliegenden Jahr sind die Umsätze aus Pay-TV undPaid-Video-on-Demand in der gesamten DACH-Region um rund 14 Prozentauf circa 4 Milliarden Euro angestiegen. Für 2019 wird ein weitererAnstieg um rund 13 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro prognostiziert. InDeutschland lagen die Gesamtumsätze 2018 bei ca. 3,5 Milliarden Euro(2017: ca. 3 Milliarden) und sollen laut Prognose in 2019 rund 4Milliarden Euro erreichen, darin Pay-TV (inkl. "Pay-TV-on-Demand")mit einem Umsatzvolumen von rund 2,4 Milliarden Euro, gefolgt vonSubscription-Video-on-Demand (SVOD) mit circa 1,1 Milliarden Euro.Dies geht aus der Publikation Pay-TV in Deutschland 2019 hervor, dieder VAUNET heute veröffentlicht und mit hochkarätigenBranchenvertretern in München vorgestellt hat.Dabei wurde deutlich, dass sich die klassischen Fernsehsender inden vergangenen Jahren immer mehr zu breit aufgestellten digitalenProgrammmarken weiterentwickelt haben, die mit ihren hochwertigenBewegtbildinhalten auf allen Verbreitungswegen vertreten sind. IhreNutzer wechseln, je nach individueller Nutzungssituation, völligselbstverständlich zwischen linearer und nonlinearer TV-Nutzung.Gleichzeitig steigen Zahlungsbereitschaft und Nachfrage der Menschennach TV-Inhalten kontinuierlich weiter an, so dass die Anbieter fürden TV- und Streaming-Markt zuversichtlich in die Zukunft blicken.Katharina Behrends, Managing Director Central and Eastern Europebei NBC Universal International Networks und Vorsitzende desVAUNET-Arbeitskreises Pay-TV: "Pay-TV-Anbieter haben ihre Angeboteweiter ausgebaut und setzen mehr denn je auf lineare und nonlineareVerfügbarkeit. Herausragende Bewegtbildinhalte gelangen so auf allenWegen zu den Menschen und werden auch immer stärker nachgefragt. Mitunserer Multiplattform-Strategie waren wir mit NBCUniversal vonAnfang an Treiber der Entwicklung und der Erfolg gibt uns Recht: 13thStreet, Syfy und Universal TV gehören zu den erfolgreichstenProgrammmarken im deutschen Pay-TV- und Streaming-Markt."Dr. Holger Enßlin, Geschäftsführer Legal, Regulatory &Distribution von Sky Deutschland und Geschäftsführer von SkyÖsterreich: "Kunden wollen heute Zugang zu allen Inhalten auf allenPlattformen zu jeder Zeit - sei es auf Abruf oder im"lean-back-Modus". Genau das bieten wir bei Sky: Sei es über unserePlattform Sky Q linear im TV, On-Demand oder über unsere OTT-AngeboteSky Go und Sky Ticket."Jan Wachtel, Geschäftsführer digitale Medien & journalistischeInhalte der Mediengruppe RTL Deutschland: "Wir sind fest davonüberzeugt, dass der VoD-Markt in der Mitte der Gesellschaft ankommt.Inhalte für diese Zielgruppe und verschiedene Ausspielkanäle zuentwickeln, ist seit Jahren die Kernkompetenz der Mediengruppe RTL.Diesen Vorteil wollen wir mit TVNOW konsequent nutzen und unsereRolle als Local Hero unter den Streaming-Anbietern weiter ausbauen.Dabei setzen wir u. a. auf eine große Bandbreite anmassenattraktiven, eigenproduzierten TVNOW Originals wie unsereGuilty-Pleasure-Formate, exklusive Reportagen und Dokumentationen,aber auch auf preisgekrönte Serien wie ,M - Eine Stadt sucht einenMörder'."Nicole Agudo Berbel, Chief Distribution Officer & EVP DigitalPublishing bei der ProSieben Sat.1 Media SE: "Nie war die Nachfragenach hochwertigem Entertainment größer als heute. Das zeigt sich auchin der konstant positiven Entwicklung der Abonnentenzahlen imPay-TV-Bereich. Gleichzeitig steigt die On-Demand Nutzung unsererInhalte über unser VoD-Angebot Joyn und auf denDistributionsplattformen unserer Partner. Aktuelle Beispiele für einsehr erfolgreiches Zusammenspiel von linearer und On-Demand-Nutzungsind Formate wie "Germany's next Topmodel", "The Masked Singer" unddas Joyn-Original "jerks.". Unsere Strategie ist es deshalb, unsereInhalte, linear wie nichtlinear, allen Konsumenten verfügbar zumachen."Hannes Heyelmann, Managing Director, Central and Eastern Europeand International Programming Strategy bei Turner: "Mit unserem breitgefächerten Senderportfolio und unserem starken Content sind wirlinear wie nonlinear sehr gut aufgestellt. TNT Comedy war im erstenHalbjahr 2019 der quotenstärkste Pay-TV-Sender in der Zielgruppe14-49 nach Sky Bundesliga und Sky Sport und erlebt das bisher besteJahr seit Senderstart. Im VoD-Bereich arbeiten wir sehr erfolgreichmit unseren Plattformpartnern zusammen und freuen uns über starkeAbrufzahlen für unsere Kids- und Entertainment-Inhalte."Frank Giersberg, Mitglied der VAUNET-Geschäftsleitung: "DieErfolgsstory geht weiter: Die Menschen nutzen immer mehrBewegtbildangebote und sie sind in immer größerer Zahl bereit, fürhochwertige Programme zu bezahlen. Frank Giersberg, Mitglied der VAUNET-Geschäftsleitung: "DieErfolgsstory geht weiter: Die Menschen nutzen immer mehrBewegtbildangebote und sie sind in immer größerer Zahl bereit, fürhochwertige Programme zu bezahlen. Wir rechnen daher für Pay-TV undStreaming im gesamten deutschsprachigen Raum mit weiterem Wachstum." Über VAUNETVAUNET ist der Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medienin Deutschland. Unter VAUNET - Verband Privater Medien e.V. firmiertseit dem 21. Mai 2018 der vormalige VPRT (Verband Privater Rundfunkund Telemedien) mit Sitz in Berlin und einem Büro in Brüssel. Zu denvielfältigen Geschäftsfeldern der rund 150 Mitglieder gehören TV-,Radio-, Web- und Streamingangebote. 