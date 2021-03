4 Maßnahmen, die man ergreifen sollte, wenn die Börse morgen abstürzt

Was ist dein Plan, wenn die Börse morgen abstürzt? Bärenmärkte sind unvermeidlich, und einen Notfallplan für die schlechten Zeiten zu haben, kann die Art und Weise, wie du lebst und in Rente gehst, komplett verändern. Wenn du deine Karten richtig ausspielst, kannst du die Risiken eines abstürzenden Marktes managen. Du kannst sogar die Chancen nutzen, die sich bieten, wenn alle anderen in Panik geraten und zum Ausgang rennen.

Wenn du die folgenden vier Punkte befolgst, kannst du von einem Crash profitieren. Wenn du jetzt nicht in der Lage bist, diese Schritte zu machen, dann fange an, über Möglichkeiten nachzudenken, dich auf stürmische Tage vorzubereiten.

1. Ruhe bewahren

Dieser Punkt kann nicht genug betont werden. In den Stunden und Tagen unmittelbar nach einem Börsencrash bedeutet dies effektiv “nichts tun”. Zu sehen, wie die Werte deines Investmentkontos einbrechen, kann einige sehr emotionale Reaktionen auslösen, aber Emotionen sollten beim Investieren keine große Rolle spielen. Panik kann einen ansonsten gut durchdachten Plan komplett zunichte machen. Es ist im Grunde unmöglich, mit roboterhafter Präzision zu handeln, aber tu dein Bestes, um dir einige rationale Ziele zu setzen und sie einzuhalten.

Vermeide es zu verkaufen, wenn der Markt unten ist. Du hast wahrscheinlich schon den Ratschlag “kaufe niedrig und verkaufe hoch” gehört – und deine Aktien am Boden einer Baisse loszuwerden ist das genaue Gegenteil davon. Zu sehen, wie der College-Fonds deiner Kinder, deine Altersvorsorge oder die Anzahlung für dein Haus in Flammen aufgeht, kann eine erschütternde Erfahrung sein. Nichtsdestotrotz musst du erkennen, dass auf jeden Börsencrash ein Bullenmarkt folgte, da die Weltwirtschaft und ihre größten Unternehmen langfristig weiter vorwärts marschieren. Du realisierst nur Verluste, wenn du aussteigst. Wenn du investiert bleibst, hast du die Möglichkeit, temporäre Abschwünge zu überstehen und von der Erholung zu profitieren, die unweigerlich folgt.

Halte deine Augen offen für neue Gelegenheiten.

2. Mach eine Bestandsaufnahme deiner anderen Vermögenswerte

Wenn eine Anlageklasse ein extremes Ereignis erlebt, ist es ein guter Zeitpunkt, um andere Elemente deines Finanzplans zu überprüfen. Die meisten Menschen besitzen eine Kombination aus Immobilien, Anleihen, Bargeld (einschließlich Fremdwährungen, digitalen Währungen und Spareinlagen) und Versicherungspolicen mit Barwerten oder Rentenkonten. Diese anderen Vermögenswerte können sich im Vergleich zu deinem Aktienportfolio völlig unterschiedlich entwickeln.

Stelle sicher, dass du genug Liquidität hast, um deinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, ohne deine vorübergehend niedrigen Aktien zu verkaufen. Wenn eine Rezession im Gange ist, dann solltest du darauf vorbereitet sein, unerwartete Ausgaben oder Einkommensverluste zu überstehen. Bestimme, was deine besten Quellen für Liquidität sind. Wenn möglich, solltest du nach übrigem Geld suchen, das du zum Kauf von Aktien verwenden kannst, die gerade günstig sind, nachdem sie gefallen sind.

Ich habe Leute gesehen, die in Zeiten, in denen die Börse teuer schien, ihre Hypotheken vorzeitig abbezahlt haben und dann später einen Kredit auf ihr Haus aufgenommen haben, um auf ihr Hauskapital zuzugreifen. Dies ermöglichte ihnen, Aktien zu kaufen, die im Vergleich zu ihren Fundamentaldaten vorübergehend billig waren. Nach fünf Jahren waren sie in der Lage, den Kredit abzubezahlen und riesige Übergewinne aus ihren Investitionen zu behalten. Ich würde nicht unbedingt empfehlen, Schulden aufzunehmen, um volatile Vermögenswerte wie Aktien zu kaufen – das kann offensichtlich zu katastrophalen Konsequenzen führen. Das ist jedoch die Art von Denken, die einen durchschnittlichen Finanzplan von einem exzellenten unterscheiden kann, solange er moderat und maßvoll ausgeführt wird.

Der Schlüssel dazu ist, zu wissen, wo du stehst und die Risiken und Chancen deines gesamten Finanzplans abzuschätzen. Denke anders als die Herde, wenn du außergewöhnliche Ergebnisse erzielen willst.

3. Rebalancieren und umschichten

Nach einem Marktcrash sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Aktien drastisch nach unten gehen, und auch der Betrag, um den sie sinken können, sollte schrumpfen. Langfristig gesehen spiegeln die Bewertungen von Aktien immer eher die Gewinne und Dividenden wider, die das zugrunde liegende Unternehmen erwirtschaftet. In einem Bärenmarkt können sich die Aktionäre zu besseren Preisen an diesen Gewinnen und Dividenden beteiligen.

Sobald ein Crash eintritt, verschiebt sich die Risikobalance. Das Verlustpotenzial ist begrenzt, während die Opportunitätskosten ansteigen. Die Opportunitätskosten sind der Verlust, den du erleidest, wenn du mit einer Investition keinen Wertzuwachs erzielst – je mehr Wachstum du hypothetisch erzielen könntest, desto höher sind die Opportunitätskosten. Du solltest deine Zuteilung in dieser Situation nicht drastisch ändern, aber du könntest einige risikoreichere Wachstumsaktien in Betracht ziehen, die dir vorher zu teuer erschienen.

4. Ernte steuerliche Verluste, falls zutreffend

Dies gilt nicht für jeden, aber das Ernten von Steuerverlusten ist für viele Menschen ein wichtiger Teil der Verbesserung der Nettorendite. Beim Tax-Loss-Harvesting geht es darum, steuerpflichtige Gewinne zu reduzieren, indem man Positionen verkauft, die negative Renditen haben, und sie dann durch ähnliche Positionen ersetzt, die in Zukunft wachsen werden. Du könntest z. B. einen Index-ETF mit Verlust verkaufen und dann mit dem Erlös einen anderen Fonds kaufen, der genau denselben Index abbildet. Das erzeugt einen Verlust für das laufende Steuerjahr, den du nutzen kannst, um deine Nettogewinne zu reduzieren und so die Summe zu begrenzen, die du dem Finanzamt schuldest, ohne deine Wachstumsaussichten zu verändern.

Das reduziert natürlich deine Kostenbasis für die Besteuerung zukünftiger Gewinne, und der Handel wird einige zusätzliche Kosten verursachen, die über die Kosten des einfachen Haltens der ursprünglichen Investition hinausgehen. Vergewissere dich, dass du tatsächlich von diesen Steuerverlusten profitieren wirst, bevor du die Situation verkomplizierst.

Dieser Artikel wurde von Ryan Downie auf Englisch verfasst und am 14.03.2021 auf Fool.com veröffentlicht.

