4 Lektionen aus dem Delisting-Debakel von China Mobile

China Mobile (WKN:909622), das größte Telekommunikationsunternehmen in China, und seine beiden kleineren Konkurrenten, China Telecom (WKN:A0M4XS) und China Unicom (WKN:A0RBTQ), wurden kürzlich von der Regierung Trump von der Börse genommen.

Letzten November erließ Präsident Donald Trump eine Exekutivanordnung, die amerikanischen Bürgern den Kauf von Aktien US-gelisteter chinesischer Unternehmen mit angeblichen Verbindungen zum chinesischen Militär nach dem 11. Januar untersagte. Der Verkauf von bestehenden Positionen in diesen Wertpapieren wäre bis zum 11. November erlaubt. Alle drei Telcos waren auf dieser Liste enthalten.

Am Silvesterabend gab die New Yorker Börse bekannt, dass sie den Handel mit allen drei Unternehmen vom 7. bis 11. Januar aussetzen und den Delisting-Prozess einleiten würde. Die Ankündigung ließ die Aktien aller drei Unternehmen abstürzen.

Aber am 4. Januar machte die NYSE diese Entscheidung abrupt rückgängig und sagte, dass sie die drei Telekommunikationsunternehmen nicht von der Börse nehmen würde – und dann, nur zwei Tage später, änderte sie ihre Position erneut und sagte, dass die Delistings weitergehen würden.

Kurz darauf informierten viele Broker die Investoren, dass der gesamte Handel mit den drei Aktien am 8. Januar eingeschränkt werden würde und dass jede Position, die nicht geschlossen wurde, gesperrt bleiben würde, bis die Einschränkungen aufgehoben würden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht klar, ob Investoren die Aktien nach dem 8. Januar noch verkaufen können.

Wie erwartet, erschütterte diese chaotische Abfolge von Ereignissen die drei Telekommunikationsunternehmen und andere in den USA notierte chinesische Aktien. Lass uns die vier wichtigsten Lektionen untersuchen, die Investoren aus diesem Schlamassel lernen können und ob es an der Zeit ist, diese Aktien zu verkaufen oder nicht.

1. Es ist zu riskant, staatlich unterstützte chinesische Unternehmen zu halten

Es ist unklar, ob China Mobile, China Telecom und China Unicom tatsächlich Verbindungen zum chinesischen Militär haben, aber sie alle sind sicherlich staatlich unterstützte Unternehmen.

Letzten Dezember hat Präsident Trump ein neues Gesetz verabschiedet, das alle ausländischen Unternehmen von der Börse nehmen würde, die nicht beweisen können, dass sie nicht von einer ausländischen Regierung kontrolliert werden. Wenn ein Unternehmen dies drei Jahre hintereinander nicht durch von den USA genehmigte Audits nachweisen kann, wird es von den US-Börsen gestrichen.

Alle drei Telekommunikationsunternehmen wären nach diesem Gesetz von der Börse genommen worden, da es unwahrscheinlich ist, dass die chinesische Regierung ihre Anteile abstößt, um die US-Regierung zu besänftigen. Daher waren die Tage dieser Aktien bereits gezählt.

2. Die Anordnung wird den drei Telekommunikationsunternehmen nicht schaden

Die Aktien von China Mobile, China Telecom und China Unicom, die an der NYSE gehandelt werden, sind lediglich Fragmente der Tochtergesellschaften. Laut der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde repräsentieren die an der NYSE gelisteten ADR-Aktien aller drei Telekommunikationsunternehmen nur 2 % der ausstehenden Aktien der jeweiligen Unternehmen, so dass die De-Listings die Kerngeschäfte nicht beeinträchtigen werden.

Stattdessen wird die Delisting-Anordnung US-Investoren schaden, die gezwungen sein werden, ihre Positionen zu liquidieren, sowie die Fonds, die diese Aktien halten, und die NYSE, die mit dem Verlust von Listing-Gebühren von chinesischen Unternehmen dastehen wird.

3. Der Abstieg in den Freiverkehr und die Märkte in Übersee ist keine Option

Einige Investoren gehen wahrscheinlich davon aus, dass die Aktien einfach an eine OTC(over-the-counter)-Börse verschoben würden, wo sie weiter gehandelt werden könnten, oder sie könnten ihre ADRs gegen in Hongkong gelistete Aktien tauschen.

Das neue Gesetz, das auf Chinas staatlich unterstützte Unternehmen abzielt, verbietet es jedoch ausdrücklich, dass sich solche chinesischen Unternehmen auf den OTC-Markt zurückziehen. Es hindert auch US-Bürger daran, die Aktien an anderen Börsen zu besitzen.

Die drei Telekommunikationsunternehmen weisen ihre ADR-Inhaber an, ihre Aktien gegen die in Hongkong notierten Aktien über eine Depotbank zu tauschen, aber diese Option könnte für Nicht-US-Investoren eingeschränkt sein. Viele US-Broker bieten auch keinen Zugang zu Übersee-Börsen an.

Kurz gesagt, wenn du glaubst, dass die Executive Order auch nach dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden in Kraft bleiben wird, könnte es klüger sein, deine Position zu liquidieren, bevor sie eingefroren wird.

4. Verlasse dich nicht darauf, dass der designierte Präsident Biden die Anordnung rückgängig machen wird

Wenn du glaubst, dass der designierte Präsident Biden die Anordnung nach seinem Amtsantritt am 20. Januar rückgängig machen wird, könnten die drei Telekommunikationsaktien mit ihren niedrigen KGVs und hohen Dividendenrenditen wie verlockende Investitionen aussehen.

Aber ich bezweifle, dass dies passieren wird, und zwar aus zwei Gründen. Erstens wurde das neue Gesetz, das auf Chinas staatsnahe Unternehmen abzielt, mit parteiübergreifender Unterstützung im Repräsentantenhaus und Senat verabschiedet. Es ist unwahrscheinlich, dass Biden Trumps Durchführungsverordnung rückgängig machen wird, wenn sie als Erweiterung dieses Gesetzes angesehen wird.

Zweitens wird der designierte Präsident Biden von beiden Parteien unter Druck gesetzt werden, den Druck auf China nach seinem Amtsantritt aufrechtzuerhalten. Die Rückgängigmachung von Trumps Durchführungsverordnung könnte sowohl in den USA als auch in China als ein Zeichen der Schwäche angesehen werden.

Sollten Investoren ihre chinesischen Telekom-Aktien jetzt verkaufen?

Ich persönlich besitze Aktien von China Mobile und habe sie früher als stabile Dividendenaktien mit einer niedrigen Bewertung beworben. Die sich schnell verändernde Situation zeigt jedoch, dass es an der Zeit ist, diese Position zu schließen und stattdessen bei sichereren inländischen Dividendenaktien zu bleiben. Ich werde hier einen Verlust hinnehmen müssen, aber das ist besser, als mit einer eingefrorenen Position sitzen zu bleiben, die ich in Zukunft nicht liquidieren kann.

Dieser Artikel wurde von Leo Sun auf Englisch verfasst und am 07.01.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

