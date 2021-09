4 Large-Cap-Aktien, die den Umsatz bis 2024 voraussichtlich um 508 % bis 1.118 % steigern werden

Wichtiger Punkt

Das Umsatzwachstum allein erzählt nicht immer die ganze Geschichte eines Unternehmens.

In den letzten zwölf Jahren waren Wachstumsaktien der letzte Schrei an der Wall Street. Das sollte nicht überraschen, wenn man bedenkt, dass die historisch niedrigen Kreditzinsen und die laufenden Quantitative-Easing-Maßnahmen der Federal Reserve die Kreditaufnahme billig gemacht haben. Mit reichlich Zugang zu Kapital konnten die schnelllebigen Unternehmen innovativ sein, neue Mitarbeiter einstellen und Übernahmen tätigen.

Normalerweise sehen wir das schnellste Umsatzwachstum bei kleineren Unternehmen. Aber das ist bei den folgenden vier Large-Cap-Aktien (d. h. Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Milliarden US-Dollar) nicht der Fall. Basierend auf den Konsensschätzungen der Wall Street wird erwartet, dass diese hyperwachstumsstarken Large-Cap-Aktien ihren Umsatz bis 2024 um 508 % bis 1.118 % steigern werden.

Nio: 560 % implizites Umsatzwachstum bis 2024

Es ist kein Geheimnis, dass die Hersteller von Elektrofahrzeugen (EV) perfekt aufgestellt sind, um von einem mehrdekadischen Ersatzzyklus für Verbraucher- und Unternehmensfahrzeuge zu profitieren. Die Chance von Nio (WKN: A2N4PB) innerhalb der EVs ist vielleicht noch beeindruckender, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen in China, dem größten Automarkt der Welt, ansässig ist.

Laut Wall Street wird erwartet, dass sich der Umsatz von Nio von 2,55 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 16,83 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 katapultieren wird. Für diejenigen unter euch, die zu Hause mitzählen, ist das ein prognostizierter Umsatzanstieg von 560 %.

Anfangs wurde die Expansion von Nio durch Kapitalprobleme gebremst. Es ist schwierig, eine Auto-Aktie von Grund auf aufzubauen. Da das Unternehmen nun aber auf Milliarden an Bargeld sitzt, wartet es einfach darauf, dass sich der weltweite Halbleitermangel von selbst behebt. Trotz dieser Knappheit lagen die monatlichen Auslieferungen von Nio im Juni und Juli bei etwa 8.000. Das Unternehmen scheint auf dem besten Weg zu sein, eine jährliche Auslieferungsrate von 150.000 Fahrzeugen zu erreichen, sobald der weltweite Chipmangel behoben ist.

Ebenso aufregend ist Nios einzigartiges Batterie-as-a-Service-Projekt, das vor einem Jahr eingeführt wurde. Dieses Programm ermöglicht es den Käufern der Premium-EVs, ihre Batterien in der Zukunft aufzurüsten oder zu ersetzen. Die Kunden erhalten außerdem einen Rabatt auf den ursprünglichen Preis des Fahrzeugs, das sie kaufen. Im Gegenzug zahlen die Käufer eine monatliche Abo-Gebühr, was eine hohe Marge bedeutet und wahrscheinlich die Markentreue erhöhen wird.

Nio wird von seinen Aktionären Geduld verlangen, aber alle operativen Kennzahlen scheinen in die richtige Richtung zu gehen.

Snowflake: 508 % implizites Umsatzwachstum bis 2024

Vielleicht ist es keine Überraschung, dass eine Cloud-Aktie zu den am schnellsten wachsenden Large Caps gehören sollte. Das Cloud-Data-Warehousing-Unternehmen Snowflake (WKN: A2QB38) wird voraussichtlich seinen Umsatz von den 592 Millionen US-Dollar, die im Geschäftsjahr 2021 gemeldet wurden, bis zum Geschäftsjahr 2025 auf geschätzte 3,6 Milliarden US-Dollar steigern. Das ist ein 508%iger Anstieg in nur vier Jahren.

Was Snowflake zu einem so schnell wachsenden Unternehmen macht, ist sein einzigartiger Geschäftsansatz. Zum Beispiel hat es Abonnements zugunsten eines transparenteren Pay-as-you-go-Modells für seine Kunden gemieden. Außerdem hat das Unternehmen seine Plattform auf den führenden Cloud-Infrastrukturdiensten aufgebaut. Während es für Unternehmen schwierig sein kann, Daten zu teilen, wenn sie diese Informationen auf konkurrierenden Plattformen gespeichert haben, ermöglicht Snowflake seinen Nutzern, Daten nahtlos zu teilen.

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2022 hat sich der Umsatz mehr als verdoppelt, und die Kundenbindungsrate ist im zweiten Quartal sogar um 1 Prozentpunkt auf 169 % gegenüber dem ersten Quartal gestiegen. Im Klartext bedeutet das, dass bestehende Kunden im zweiten Quartal 2022 69 % mehr ausgegeben haben als im Vorjahresquartal.

Das Umsatzwachstum von Snowflake hat bisher keine Anzeichen einer Verlangsamung gezeigt. Die einzige Frage ist: Können die Wall Street und die Investoren die schwindelerregende Bewertung tolerieren, wenn die Gewinnspanne noch in weiter Ferne liegt? Mit dem 75-Fachen des von der Wall Street prognostizierten Umsatzes für 2021 ist die Frage noch offen.

Novavax: 1.118 % implizites Umsatzwachstum bis 2024

Unter den Biotech-Aktien wirst du es schwer haben, ein Unternehmen zu finden, das schneller wachsen wird als Novavax (WKN: A2PKMZ). Nachdem das Unternehmen im Jahr 2020 einen Umsatz von 476 Millionen US-Dollar erwirtschaftet hat, erwartet der Konsens bis 2024 einen Umsatz von etwa 5,8 Milliarden US-Dollar. Das ist ein prognostizierter Anstieg von mehr als 1.110 %!

Der Grund, warum die Umsätze von Novavax durch die Decke gehen sollten, ist die erwartete Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) für den Coronavirus-Impfstoff NVX-CoV2373. Während der wissenschaftliche Name kaum von der Zunge rollt, hat der Impfstoff COVID-19 von Novavax in zwei großen Studien eine starke Wirksamkeit gezeigt. Eine breit aufgestellte Studie in Großbritannien ergab im März eine Impfstoffwirksamkeit (VE) von 89,7 %, während eine Phase-3-Studie in den USA und Mexiko eine ähnliche VE von 90,4 % ergab, wie im Juni berichtet wurde. Selbst mit der EUA-Einreichung und Produktionsverzögerungen in den entwickelten Märkten könnte NVX-CoV2373 schnell zu einer globalen Nr. 3 im Kampf gegen COVID aufsteigen.

Zusätzlich scheinen frühe Daten, die noch ausgewertet werden, auf die Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen hinzuweisen. Da einige Studien darauf hindeuten, dass die Wirksamkeit einiger bekannterer Impfstoffe innerhalb von sechs Monaten nach der zweiten Dosis nachlässt, könnte Novavax in den Industrieländern eine Schlüsselrolle bei Auffrischungsimpfungen spielen.

Aber der vielleicht aufregendste Aspekt von Novavax ist die frühe Arbeit an einem Kombinationsimpfstoff aus COVID und Grippe. Diese Kombinationstherapie könnte das Unternehmen wirklich von der Konkurrenz abheben, wenn sie erfolgreich ist.

Im Moment entwickelt sich Novavax zu einem der größten Schnäppchen im Biotech-Bereich.

Coinbase Global: 556 % implizites Umsatzwachstum bis 2024

Eine vierte und letzte Large-Cap-Aktie mit einem ernsthaften Umsatzwachstum ist die Kryptowährungsbörse und das Ökosystem Coinbase Global (WKN: A2QP7J). Wenn du denkst, dass Coinbase ein gutes Jahr 2020 mit 1,28 Milliarden US-Dollar Umsatz im Gesamtjahr hatte, dann warte nur, bis es im Jahr 2024 8,4 Milliarden US-Dollar Umsatz im Gesamtjahr generiert, so der Konsens der Wall Street. Das ist ein Umsatzwachstum von 556 % in nur vier Jahren.

Die Aufregung um das Unternehmen hat mit dem Anstieg der Kryptowährungen zu tun. Insbesondere der Handel mit Bitcoin und Ethereum, den beiden größten digitalen Währungen nach Marktkapitalisierung, macht einen Großteil des Umsatzes aus. Da Bitcoin die Aktien in den letzten zehn Jahren deutlich übertroffen hat und Ethereum in der dezentralen Finanzwelt Wellen geschlagen hat, ist Coinbase schnell zur Anlaufstelle für alle Kryptowährungen geworden. Und die operativen Ergebnisse zeigen das.

Während des zweiten Quartals hatte Coinbase 8,8 Millionen monatlich handelnde Nutzer und das Handelsvolumen auf der Plattform erreichte 462 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal 2020 lag das Handelsvolumen bei 28 Milliarden US-Dollar. Es überrascht nicht, dass sich der Umsatz im Jahresvergleich mehr als verzehnfacht hat.

Im Moment sind Wachstum und Gewinnspanne kein Thema. Allerdings haben populäre Kryptowährungen eine Vorliebe für wilde Schwankungen und langwierige Bärenmärkte. Sollte das Interesse an den beiden großen Kryptowährungen nachlassen, würde das Umsatzwachstum von Coinbase zum Stillstand kommen, wenn nicht sich sogar umkehren.

Darüber hinaus gibt es im Krypto-Brokerage-Bereich keine Eintrittsbarriere. Auch wenn Coinbase unbestritten die beliebteste Börse für digitale Währungen ist, werden die Transaktionsgebühren im Laufe der Zeit wahrscheinlich sinken, da mehr Konkurrenz in den Markt drängt. Von den vier hier aufgelisteten Hyperwachstums-Aktien ist es diejenige mit den schwächsten langfristigen Aussichten.

Der Artikel 4 Large-Cap-Aktien, die den Umsatz bis 2024 voraussichtlich um 508 % bis 1.118 % steigern werden ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 27.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Bitcoin, Ethereum, Niound Snowflake.

