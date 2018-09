Hannover (ots) -Sperrfrist: 20.09.2018 18:30Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Zum Auftakt der 4. Land-Kirchen-Konferenz predigte der Vorsitzendedes Rates der Evangelischen Kirche, Landesbischof HeinrichBedford-Strohm, am heutigen Donnerstagabend in Bad Alexanderbad überMatthäus 6,25-43."Gerade auf dem Land gibt es so viele Beispiele in denKirchengemeinden, wo Innovationskraft und Ideen zur Vernetzung mitanderen gesellschaftlichen Kräften den Weg in eineausstrahlungsstarke Kirche der Zukunft weisen", so Bedford-Strohm."Wenn wir als Kirche anpacken und uns nicht von der Sorge um dasmorgen und das übermorgen lähmen lassen, dann wird das ansteckendwirken", folgerte er weiter. Dann werde das dazu beitragen, dass dieländlichen Räume wieder neu als das entdeckt würden, was sie sind:"Räume mit besonderer Lebensqualität, in denen es sich gut und gerneleben lässt."Die 4. Land-Kirchen-Konferenz findet statt vom 20. bis 22.September und steht unter dem Motto "Geht hin - Sozialraum- undGemeinwesenorientierung der Kirche auf dem Land". In einem erstenGrundsatzbeitrag am heutigen Donnerstag (20. September) beschreibtdie Praktische Theologin und Sozialwissenschaftlerin Prof. Dr.Claudia Schulz, Professorin für Diakoniewissenschaft und SozialeArbeit an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg, dieSozialraumorientierung der Kirche als ekklesiologische Denkbewegung .In einem zweiten Grundsatzbeitrag erläutert Markus Klein vomBrandenburgischen Institut für Gemeinwesenberatung - demos, Chancenund Grenzen der Kirche als zivilgesellschaftliche Akteurin.Nach der Hospitation von fünf konkreten Projekten in der Region amFreitag (21. September), schließt die Konferenz am Samstag (22.September) mit einem Blick von außerhalb des kirchlichenErfahrungsbereichs. In zwei Kurzvorträgen geben der Bürgermeister derStadt Bad Berleburg und die Regisseurin Silvia Kirchhof,Gerolzhofen, Anregungen und Beispiele von "außen"Hintergrund:Die Land-Kirchen-Konferenz ist erwachsen aus dem Reformprozess"Kirche im Aufbruch" der EKD. Im Rahmen dieses Reformprozesseserklärte der Rat der EKD das Thema "Kirche in der Fläche" 2010 zueinem Schwerpunktthema.Seitdem findet alle zwei Jahre eine dreitägige Konferenz, dieLAND-KIRCHEN-KONFERENZ statt, zu der die 20 Gliedkirchen der EKDHauptamtliche und seit 2015 auch in Leitungsgremien tätigeEhrenamtliche als Teilnehmende entsenden. Die Teilnehmenden sollen inihrer Gliedkirche die Rolle von Multiplikatoren übernehmen.Die 1. Land-Kirchen-Konferenz fand 2011 in Gotha statt, 2013 warsie zu Gast in Northeim (Krs. Leine-Solling/Niedersachsen) und 2015in Kohren-Sahlis (Sachsen)In den Jahren 2012/2014/2016 wurde zu einer eintägigen Fachtagungeingeladen.Durch die Konferenzen und Fachtagungen hat sich ein Netzwerkgebildet, in dem innovative Konzeptionen und Perspektiven für dieevangelische "Kirche in der Fläche" entwickelt und diskutiert werden.Hannover, 20. September 2018Pressestelle der EKDKerstin KippDie Predigt ist nach Ablauf der Sperrfirst unter www.ekd.deabzurufenPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell