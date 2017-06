4. Jahresgipfel des Cyber Senate soll Hilfestellung bei der Bewältigung von Cyber-Bedrohungen der kritischen nationalen Infrastrukturen bieten

London (ots/PRNewswire) -Der 4. jährliche Industrial Control Cyber Security Summit bringtSicherheitsexperten mit den Eigentümern der nationalen AnlagenzusammenDer 4. jährliche Industrial Control Cyber Security Summit wirddiesjährig in London abgehalten.Die vom 19. bis 20. September 2017 im Millennium Gloucester Hotel(Kensington) stattfindende Veranstaltung bringt Experten aus derganzen Welt zusammen, die diskutieren werden, wie sich kritischenationale Infrastrukturen - Wasser, Versorgungsunternehmen, Öl undGas, Nuklearsektor, Energieerzeugung und den Smart Grid-Energie- undVerkehrssektor - wirksam vor Online-Bedrohungen schützen lassen.Das Event führt Stakeholder aus einer Reihe von kritisch wichtigenBranchen mit Sicherheitsexperten zusammen, zu den diskutierten Themenzählen öffentlich-private Partnerschaften, Sicherheitsplanung,Incident Response, Supply Chain und Drittanbieter-Risiko, SecurityOperations Center-Entwicklung, Risikomanagement, Integration vonCyber Security und Betriebssicherheit, IT- und OT-Konvergenz sowiedie Bedeutung von Cyberkultur, Informationsaustausch, und wie dieBranche das Qualifikationsdefizit angehen will.Die von der US ICS-ISAC unterstützte Veranstaltung wird vonChairman Chris Blask moderiert. Zu den Referenten gehören leitendeVertreter zahlreicher Organisationen wie Head of Crisis Managementder Cyber Security-Branch der Estonian Information System Authority,Head of Cyber Security Operations, Sellafield Ltd, Head of CivilNuclear Cyber Security, BEIS, Security Case and Strategy DevelopmentManager, EDF Energy, Lead Solutions Architect, Electricity NorthWest, ICS Sicherheitsexperten von Leidos, Verve Industrial Protectionsowie weitere, die zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.James Nesbitt, Gründer des Veranstaltungsausrichters Cyber Senate,erläutert: "Angesichts der ständig auftauchenden neuen Bedrohungenkommt allen Akteuren eine Verantwortung für die Gewährleistung derSicherheit, Zuverlässigkeit und Stabilität der nationalen kritischenInfrastrukturen zu, die entscheidend für das wirtschaftliche undsoziale Wohlergehen unserer Länder sind."Wir richten das Augenmerk auf alle Bereiche, in denen sichkritische Infrastruktur und Cyber-Sicherheit überschneiden und werdendiskutieren, wie Branchenführer Cyber-Risiken in ihrer Organisationmanagen können - durch Gewährleistung der Sicherheit in derLieferkette, Entwicklung geeigneter Sicherheitsmaßnahmen inSpezifikation, Betrieb und Design und die Einbeziehung guterSicherheitspraktiken im gesamten ICS-Lebenszyklus."Die Bedeutung dieser Frage darf nicht unterschätzt werden, unddie Art der Bedrohungen, denen Organisationen ausgesetzt sind,verändert sich ständig. Wir hoffen, dass diese Veranstaltung allenTeilnehmern eine hervorragende Grundlage für die BereicheAngreifbarkeit und Schwachstellen vermitteln wird, und dafür, wie manBedrohungen bestimmen und das Risiko für diese wesentlichennationalen Vermögenswerte planbar verringern kann".Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den CyberSenate unter der Rufnummer +44(0)20-7096-1754 oder per E-Mail anjames.nesbitt@cybersenate.comOriginal-Content von: The Cyber Senate, übermittelt durch news aktuell