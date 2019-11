4 Jahre Haft für Bochumer Kosmetikerin und Influencerin / Gerichtsurteil unterstreicht die von der DGBT geforderte Verschreibungspflicht und Zertifizierung bei Fillerbehandlungen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Heute wurde im Landgericht Bochum das Urteil im ersten Prozess gegen eine29-jährige Kosmetikerin und Influencerin gefällt, die aufgrund unsachgemäßerBehandlung mit Hyaluronsäure in 36 Fällen der schweren Körperverletzung und desBetruges angeklagt war. Das Gericht bestätigte die Vorwürfe derStaatsanwaltschaft, die Angeklagte habe ästhetische Behandlungen ohneerforderliche Qualifikationen durchgeführt und verurteilte die junge Frau heutezu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren sowie einer Geldstrafe von 36.000 Euro.Damit unterstreicht das Gericht die Forderung der Deutschen Gesellschaft fürästhetische Botulinum- und Fillertherapie e.V. (DGBT), die Fillerbehandlungausschließlich in die Hände von approbierten Ärztinnen und Ärzten mit speziellerFortbildung zu legen. Zudem plädiert die DGBT e.V. eine Verschreibungspflichtfür Hyaluronsäurefiller einzuführen, um die Patientensicherheit zusätzlich zusteigern.Im September erhob die Staatsanwaltschaft Bochum Anklage gegen die 29-jährigeKosmetikerin wegen des Verstoßes gegen das Heilpraktikergesetz in Tateinheit mitschwerer Körperverletzung, Betrug und Steuerhinterziehung. Die Geschädigtenerlitten nach fehlerhaft durchgeführten Hyaluronsäure-Injektionen in Lippen undandere Gesichtsbereiche unter anderem Infektionen, Lähmungen undGefäßverletzungen. Insgesamt ging die Staatsanwaltschaft von mindestens 36Geschädigten in einem Tatzeitraum von Januar 2017 bis April 2019 und einemsteuerlichen Schaden von über 780.000 Euro aus.Das Urteil im zweiten Prozess gegen die 26-jährige Cousine, die ebenfalls ohneErlaubnis als Heilpraktikerin tätig war, wird im Laufe des Monats erwartet.Angeklagt wurde sie in 34 Fällen wegen Betrug und schwerer Körperverletzung. Dersteuerliche Schaden im Tatzeitraum zwischen Februar 2015 und April 2019 beträgtetwa 1,3 Millionen Euro.Gesetzeslage eindeutig - aber nicht ausreichendNur approbierte Ärzte dürfen uneingeschränkt mit Fillern und Botulinumbehandeln, Heilpraktiker eingeschränkt mit Fillern - dies sogar ohne eineentsprechende Zusatzausbildung. Allen anderen Berufsgruppen, auchKosmetikerinnen, sind invasive Behandlungen mit Botulinum und Fillern untersagt.Botulinum ist in Deutschland verschreibungspflichtig, Filler sind es nicht, dasie als frei verkäufliches Medizinprodukt eingestuft sind. Aufgrund dieserjuristischen Lücke ist es Nicht-Ärzten möglich, Filler rezeptfrei zu beziehenund illegal an Patienten anzuwenden. Vor diesem Hintergrund sieht die DGBT beider Bewertung von Fillern als Medizinprodukt akuten Handlungsbedarf. "Um dieFillerbehandlung durch Nicht-Ärzte zu beenden, setzt sich die DGBT bei derBundesregierung und den zuständigen Behörden nachdrücklich dafür ein, fürHyaluronsäure-Filler eine Verschreibungspflicht einzuführen. EntsprechendeAnträge wurden bereits gestellt. Dieser Vorstoß wird übrigens durch alleführenden Fachgesellschaften in diesem Bereich unterstützt", erläutert Dr. med.Klaus Hoffmann, Beauftragter der DGBT für diesen Arbeitsbereich.In der Realität sind Regelverstöße in ominösen Instituten bis hin zuFriseursalons an der Tagesordnung. Nach ersten Präzedenzfällen setzt die DGBTdaher auf juristischer Ebene erfolgreich Unterlassungen und Abmahnungen gegen"schwarze Schafe" durch, die nicht nur gegen geltendes Recht verstoßen, sondernauch das Wohl von Patienten massiv gefährden.Kompetenz und Sicherheit als oberste PrioritätKomplikationen sind bei sachgerechter Botulinum- und Fillerbehandlung zwar eherselten, können aber bei Hyaluronsäure-Injektionen von ästhetischen "Unfällen"über Infektionen bis zu gefährlichen Gefäßkomplikationen mit Nekrosen undschließlich zur Erblindung führen. "Den meisten Patienten ist nicht klar, dassderartige Risiken bestehen und leider auch den 'Laien-Behandlern' nicht. Deshalbsollte jeder Anwender im Notfall kompetent und rasch mit Nebenwirkungen umgehenkönnen", erläutert Dr. med. Boris Sommer, der 1. Vorsitzende der DGBT. "All diesist Ärzten möglich, die sich entsprechend fortbilden und zum Beispiel dasMedikament Hyaluronidase im Kühlschrank bereit halten können, um es beischwerwiegenden Komplikationen einzusetzen", so Sommer weiter.Fortbildungen und Zertifizierungen für ÄrzteÄrzte verfügen bereits über eine fundierte Ausbildung, solides anatomischesWissen und kennen die korrekten, hygienischen Injektionstechniken. Da es keinefeste Weiterbildungsordnung für Botulinum und Filler gibt, bietet die DGBTindustrieunabhängige, von den Ärztekammern zertifizierte Fortbildungen an, umdie ästhetischen Injektionsverfahren mit Botulinum und Fillern als medizinischsichere und seriöse Therapien anzubieten - dem zentralen Anliegen der DGBT.Weitere Informationen zur DGBT, für Ärzte und Patienten, finden sich unterwww.dgbt.de.Über die DGBT e.V.Faltenbehandlungen mit Botulinum Typ A sowie Fillern sind in Deutschland diehäufigsten ästhetischen Eingriffe. Da es keine medizinische Fachgesellschaftgab, die sich ausschließlich dieses Themas angenommen hätte, haben sichÄrztinnen und Ärzte aus unterschiedlichen Disziplinen zusammengeschlossen und2006 die erste "Deutsche Gesellschaft für Ästhetische Botulinum- undFillertherapie e.V.", kurz DGBT, gegründet.Ziele der DGBT e.V.Zentrales Anliegen der DGBT ist es, wissenschaftlich fundiert sowohl überBotulinum als auch Filler und deren Einsatzmöglichkeiten in der ästhetischenMedizin, insbesondere in der Faltenbehandlung, zu informieren, Vorurteileabzubauen und Vertrauen zu schaffen. Dafür arbeitet sie eng mit anderenFachverbänden und ausgewiesenen Experten zusammen.Ein weiterer zentraler Fokus ist die Qualitätssicherung in der Ausbildung. 