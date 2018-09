4 Irrtümer, die Online-Reiseplaner kennen sollten - Tipps und Tricks für Ihren nächsten Urlaub (AUDIO)

Frankfurt/Main (ots) -Anmoderationsvorschlag:Ihr Urlaub rückt näher und Sie haben noch nicht gebucht? Dannsollten Sie jetzt genau hinhören. Wer im Internet bucht, folgt oftseinem Bauchgefühl - und zu selten den harten Fakten. Das zeigt eineaktuelle forsa-Umfrage für den IHG Rewards Club. Ärgerlich, wenn dieTraumreise dann am Ende teurer als nötig wird. Helke Michael hat fürsie mal die Top-Buchungsirrtümer entlarvt.Sprecherin: Top-Irrtümer Nummer eins und zwei unter Sparfüchsensind die Gerüchte, dass es besonders günstige Urlaubsangebote nur anbestimmten Tagen und zu bestimmten Uhrzeiten gibt.O-Ton 1 (Dr. Kai Hudetz, 27 Sek.): "So einfach ist es leidernicht. Es hängt davon ab, was ist das eigentlich für ein Zielort? Wiebeliebt sind in dem Zeitraum, in dem ich unterwegs sein möchte, danndie entsprechenden Orte? Oder dann auch die entsprechenden Hotels?Ist es eher ein Hotel, das sich an Geschäftsreisende richtet? Ist eseher eins, das sich an die Urlaubsreisenden hier auch richtet? Alsoes sind ganz, ganz viele Faktoren - und insofern kann man hierüberhaupt nicht pauschal sagen, dass da der eine oder der andere Tagbesser ist. Es ist einfach Angebot und Nachfrage."Sprecherin: Sagt der E-Commerce-Experte Dr. Kai Hudetz vomInstitut für Handelsforschung Köln - und verweist auch gleich IrrtumNummer drei ins Reich der Fabel:O-Ton 2 (Dr. Kai Hudetz, 28 Sek.): "Also am hartnäckigsten hältsich tatsächlich immer dieses Gerücht, dass das Endgerät da noch eineRolle spielt. Insbesondere dass es dann beispielsweise mit dem iPhoneteurer ist dann, als mit dem Google Android. Das stimmt natürlich soauch nicht. Es gibt größere Studien, die da ganz klar aufzeigen, dasses das so nicht gibt. Und wenn man mal mit gesundem Menschenverstandrangeht, dann ist auch sofort klar, warum. Weil das natürlich mit derZahlungsbereitschaft, gerade für eine Reise, überhaupt nichts zu tunhat. Also insofern macht das ja überhaupt gar keinen Sinn."Sprechern: Irrtum Nummer vier ist, dass Reiseportale angeblichimmer die günstigsten Unterkünfte anbieten. Stimmt absolut nicht,sagt der Reiseexperte der InterContinental Hotels Group Andreas Kohn.O-Ton 3 (Andreas Kohn, 29 Sek.): "Reiseportale vergleichen zwardie Angebote, aber die liefern nicht unbedingt den günstigsten Preis.Denn oft gibt es auf der Hotelwebsite Angebote, die Reiseportale garnicht anzeigen. Wenn Sie dann noch hoteleigene Treueprogramme nutzen,dann sinkt der Preis auch weiter. Als Mitglied des IHG Rewards Clubzum Beispiel erhalten Sie garantiert den günstigsten Preis. Wenn Siedann direkt auf der Hotelwebsite buchen, können Sie auch zusätzlicheTreuepunkte für freie Übernachtungen für den nächsten Aufenthaltsammeln. Zusätzlich gibt´s dann auch noch weitere Vorteile wieLate-Check-Out und so weiter."Abmoderationsvorschlag:Jetzt wissen wir es: Wochentag, Uhrzeit und Endgerät spielen beimBuchen im Internet keine Rolle. Dafür aber, wo und in welcher Saisonman seinen Urlaub bucht. Am besten also genau hinschauen und liebermehrere Informationsquellen zum Preisevergleichen nutzen. Mehr Infosdazu finden Sie auch auf der Website von der InterContinental HotelsGroup: IHG.com oder über die kostenfreie IHG App.Pressekontakt:Cleo Gisa // fischerAppelt, relations GmbH // +49 (0) 30 726146 711// ihg-presse@fischerappelt.deOriginal-Content von: InterContinental Hotels Group, übermittelt durch news aktuell