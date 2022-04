4 Immobilienaktien, die den S&P 500 seit 10 Jahren übertreffen

Investitionen in Immobilienaktien gelten im Allgemeinen als gute Möglichkeit, um ein Portfolio auszugleichen, da sich ihr Wert oft unabhängig von der Entwicklung des allgemeinen Aktienmarktes bewegt. Und wenn es um Real Estate Investment Trusts (REITs) geht, können sie durch ihre Dividenden für Einkommensanleger noch attraktiver werden.

Das bedeutet aber nicht, dass du auf Wachstum verzichten musst. Es gibt eine Reihe von REITs, die den S&P 500 im Laufe der Jahre geschlagen haben und derzeit, obwohl sie angeschlagen sind, nicht annähernd so weit gefallen sind wie viele der Aktien, die sich am Ende ihres Jo-Jo-Zyklus befinden.

Hier sind vier davon, einschließlich der 10-Jahres-Gesamtrendite, die den Kursanstieg und die Dividendenrendite kombiniert: Extra Space Storage (WKN: A0B7S6, 2,93 %) mit etwa 869,6 %, SBA Communications (WKN: A2DKP8, 0,89 %) mit etwa 561,2 %, Terreno Realty (WKN: A0YF59, 3,15 %) mit etwa 545,2 % und Equinix (WKN: A14M21, 2,63 %) mit etwa 483,7 %. Im Vergleich dazu hat der S&P 500 im selben Zeitraum eine Gesamtrendite von 296,3 % erzielt.

Diese Grafik zeigt, wie viel eine Investition vor 10 Jahren von 10.000 US-Dollar in jede dieser Aktien und in den S&P 500 heute wert wäre.

Daten von YCharts

Hier ist ein kurzer Blick auf jeden dieser REITs.

1. Extra Space Storage

Die Nachfrage nach Selfstorage-Flächen war ohnehin schon groß und wurde durch die Pandemie noch weiter angeheizt. Extra Space Storage ist mit einem Portfolio von mehr als 2.700 Objekten das größte Selfstorage-Management-Unternehmen und der zweitgrößte Eigentümer solcher Objekte.

Die Aktie von Extra Space bietet eine Rendite von 2,6 % und wird mit einem Kurs von 201 US-Dollar pro Aktie gehandelt, was einer Marktkapitalisierung von etwa 28 Mrd. US-Dollar entspricht. Das Unternehmen hat seine Dividende 13 Jahre lang in Folge erhöht, in den letzten drei Jahren sogar um 10,23 %. Eine Ausschüttungsquote von 71,94 % auf Basis der Gewinnschätzungen für 2022 könnte den Weg für weitere Dividendenerhöhungen ebnen.

2. SBA Communications

SBA Communications ist der drittgrößte der großen Drei im Bereich der Mobilfunktürme und der dazugehörigen Infrastruktur, einer Branche, die mit der Einführung von 5G-Netzen auf der ganzen Welt wächst. SBA ist mittlerweile in 16 Ländern tätig, vor allem in den USA, aber auch in Südamerika, auf den Philippinen, in Südafrika und Tansania.

Die SBAC-Aktie wirft eine Rendite von 0,76 % ab und wird zu einem Kurs von 333 US-Dollar gehandelt, was einer Marktkapitalisierung von rund 36 Mrd. US-Dollar entspricht. Das Unternehmen hat seine Dividende in den letzten zwei Jahren zweimal erhöht, und eine Ausschüttungsquote von nur 23,89 % auf der Grundlage der Gewinnschätzungen für 2022 könnte dieses Unternehmen dazu bewegen, die Dividende für die Aktionäre zu erhöhen.

3. Terreno Realty

Terreno Realty verfügt über ein stetig wachsendes Portfolio von rund 250 relativ kleinen, aber ideal gelegenen Lagerhäusern an wichtigen Logistikknotenpunkten in sechs Küstenmärkten: Los Angeles, Nord-New Jersey und New York City, San Francisco, Seattle, Miami und Washington, D.C. Wie seine größeren Konkurrenten verzeichnete auch das Unternehmen während der Pandemie eine starke Nachfrage nach seinen Flächen und seinen Aktien. Seitdem ist der Aktienkurs gesunken, aber die Lagerflächen sind begehrt, was für Terreno ein gutes Zeichen ist.

Die Terreno-Aktie bietet eine Rendite von 1,9 % und wird zu einem Kurs von fast 72 US-Dollar pro Aktie gehandelt, was einer Marktkapitalisierung von etwa 5,4 Mrd. US-Dollar entspricht. Das Unternehmen hat seine Dividende neun Jahre lang in Folge erhöht, in den letzten drei Jahren sogar um 11,05 %. Eine Ausschüttungsquote von 62,96 % auf der Grundlage der Gewinnschätzungen für 2022 dürfte dazu beitragen, dass das so weitergeht.

4. Equinix

Equinix ist der größte der kleinen Gruppe von Rechenzentrums-REITs und betreibt mehr als 220 Anlagen auf fünf Kontinenten für Tausende von Kunden, darunter die größten Cloudanbieter und andere, die die weltweite Nachfrage nach digitaler Interkonnektivität vorantreiben.

Die Aktie bringt eine Rendite von 1,75 % und wird bei einem Kurs von 728 US-Dollar gehandelt, was einer Marktkapitalisierung von mehr als 66 Mrd. US-Dollar entspricht. Das Unternehmen hat seine Dividende sechs Jahre lang in Folge erhöht, in den letzten drei Jahren sogar um 7,97 %. Eine moderate Ausschüttungsquote von 44,22 % auf Basis der Gewinnschätzungen für 2022 könnte den Weg für weitere Erhöhungen ebnen.

Diese Grafik zeigt, wie weit diese REITs und der S&P 500 in diesem Jahr bereits gefallen sind.

EQIX-Daten von YCharts

Du kaufst gerne, wenn es bergab geht?

Jede dieser Aktien hinkt dem S&P 500 hinterher. Aber sie sind alle etablierte Werte mit wachsenden Portfolios in Sektoren, die für die nächsten Jahre Wachstum versprechen. Wenn du gerne in der Delle kaufst, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, um genau das mit diesen Unternehmen zu tun.

Der Artikel 4 Immobilienaktien, die den S&P 500 seit 10 Jahren übertreffen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Marc Rapport auf Englisch verfasst und am 29.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Marc Rapport besitzt Terreno Realty. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Equinix und Terreno Realty.

Motley Fool Deutschland 2022