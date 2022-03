4 Gründe, warum man sich von der Volatilität an der Börse nicht abschrecken lassen sollte

Im Jahr 2022 hat der Aktienmarkt bisher viele Höhen und Tiefen erlebt. Es ist also verständlich, dass du dich fragst, ob dies der richtige Zeitpunkt ist, um dein hart verdientes Geld zu investieren. Derzeit gibt es viel Lärm auf dem Markt, der die Anleger verunsichert. Und wenn du es nicht schaffst, einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn der Markt volatil ist, könnte der kurzfristige Lärm zu einem langfristigen Verlust führen. Hier nenne ich dir vier Gründe, warum die aktuelle Volatilität am Aktienmarkt Anleger nicht abschrecken sollte.

Was ist Volatilität an der Börse?

Sie ist einfach ein Maß dafür, wie stark der Gesamtwert des Marktes in einem bestimmten Zeitraum schwankt. Um genauer zu sein, können wir die Volatilität berechnen, indem wir uns ansehen, wie stark der Preis eines Vermögenswerts von seinem Durchschnittspreis abweicht. So kann der Markt zum Beispiel in unsicheren Zeiten volatiler werden, wie es zu Beginn der Covid-19-Pandemie der Fall war und jetzt durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine der Fall ist.

Und weil niemand weiß, was passieren wird, kann die Ungewissheit zu hektischen Käufen und Verkäufen führen. Deshalb werfen wir einen Blick auf vier Gründe, warum eine solche Volatilität deine Pläne nicht ändern sollte.

1. Gewöhn dich an die Ungewissheit, wenn du langfristig investieren willst

Seien wir ehrlich, die Aussichten an der Börse sind immer unklar. Wie Matthew McConaughey zu Leonardo in Wolf of Wall Street sagte, weiß niemand, was mit einer Aktie passieren wird. Erst wenn wir zurückblicken, erkennen wir das Offensichtliche und die Warnhinweise.

In 10 Jahren werden wir wissen, wie sich die Pandemie entwickelt hat und wann der Krieg zu Ende war. Aber wenn du dich jetzt entschließt, wegen der Unbeständigkeit des Marktes auszusteigen, und sich die Dinge zum Besseren wenden, dann kannst du die Uhr nicht mehr zurückdrehen.

2. Unterschätze nicht die Zeit, die du auf dem Markt verbringst

Zeit am Markt ist besser als Timing am Markt. Dieser Ansatz hat sich bewährt, auch weil sich der Marktzyklus vom Wirtschafts- und Nachrichtenzyklus unterscheidet.

Die Anleger interessieren sich weniger für den aktuellen Lärm als für das, was in der Zukunft passieren könnte. Es ist jedoch schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, die Richtung oder die Veränderungen des Marktes vorherzusagen.

Der Versuch, den Markt zu timen, erhöht also nur dein Risiko, Verluste zu machen. Denn wenn du auch nur eine Handvoll der besten Markttage verpasst, wird das deine langfristigen Erträge ernsthaft beeinträchtigen.

3. Diversifizierung hilft, die Erträge zu glätten

Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass alle Anlageformen gleichzeitig schlecht abschneiden. Deshalb solltest du in Zeiten, in denen die Märkte unbeständig sind, einen langfristigen Ansatz verfolgen. Wenn sich zum Beispiel Aktien gut entwickeln, tun das Anleihen oft nicht und umgekehrt. Auch andere Anlageklassen wie Immobilien oder Rohstoffe können die Spitzenposition einnehmen. Deshalb kann Diversifizierung ein guter Schutz gegen die Volatilität der Aktienmärkte sein.

Ein Portfolio, das auf verschiedene Vermögenswerte und Regionen verteilt ist, kann dir in Zeiten der Unsicherheit viel Stress ersparen.

4. Volatilität ist Teil des langfristigen Investitionszyklus

Es gibt immer einen Grund für erhöhte Volatilität auf dem Markt. Das ist unvermeidlich und liegt zum Teil am menschlichen Instinkt der Anleger, auf Ereignisse in der politischen, wirtschaftlichen oder unternehmerischen Welt zu reagieren.

Das Wichtigste ist, dass du eine gewisse Marktbewegung erwartest. Dann kannst du rational auf die Volatilität reagieren und dich auf deine langfristigen Ziele konzentrieren. Einfach ausgedrückt: Gut diversifizierte und fokussierte Anleger sollten sich von der Volatilität nicht einschüchtern lassen. Wenn sich die Märkte bewegen, kann dies sogar die Gelegenheit bieten, Vermögenswerte mit einem Abschlag zu kaufen.

Fazit

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Volatilität der Aktienmärkte für Investoren schmerzhaft sein kann. Aber sie könnte auch attraktive Chancen bieten. In jedem Fall solltest du in unsicheren Zeiten einen kühlen Kopf bewahren und dich auf deine langfristigen Ziele konzentrieren.

