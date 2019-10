4 Gründe, warum der Dow in 15 Jahren 100.000 Punkte erreichen wird

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Es gibt keinen legendäreren Börsenindex der Welt als den Dow Jones Industrial Average (WKN:969420). Seit seiner Gründung vor mehr als 123 Jahren hat die Wall Street seine Entwicklung aufmerksam verfolgt, die bis heute 30 multinationale Unternehmen aus verschiedenen Branchen umfasst.

Obwohl der Dow klare Mängel aufweist, ist er immer noch ein Index, dem die Investoren vertrauen und in den sie über ETFs wie den SPDR Dow Jones Industrial Average ETF investieren.

Während sich die meisten Investoren auf die kurzfristige Performance des Dow konzentrieren und darauf, wann er seinen nächsten Meilenstein erreichen wird, z. B. 28.000 (sein aktuelles Allzeithoch liegt nur bei 27.400), glaube ich, dass sie das Gesamtbild verpassen: dass der Dow 100.000 erreichen kann.

Diese Zahl mag wie ein Wunschtraum erscheinen, besonders wenn man bedenkt, dass der Dow vor etwas über 10 Jahren noch unter 6.600 lag. Aber ich versichere dir, dass es sich dabei nicht um ein reines Luftschloss handelt. Ich meine, dass der Dow die 100.000 bis 2035, wenn nicht sogar früher, erreichen wird. Hier sind vier Gründe, warum dieses Szenario in 15 Jahren Realität werden könnte.

Die Daten sagen das

Zunächst einmal bin ich ein großer Fan von Daten – und die Daten lügen nicht. Obwohl Durchschnitte genau das sind – Durchschnitte – hat der Dow Jones Industrial Average über den letzten 35-Jahres-Zeitraum (24. September 1984 bis 23. September 2019) beeindruckende 9,27 % auf durchschnittlich jährlicher Basis erzielt. Wenn man das hochrechnet, ergibt sich alle 7,77 Jahre eine Wertverdopplung. Mit dem Dow, der am Montag, den 23. September, bei etwas über 26.900 Punkten schloss, würde es bei einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 9,27 % nur etwa 15 Jahre dauern (etwa bis zum Kalenderwechsel von 2034 nach 2035), bis der Dow die psychologisch wichtige 100.000er-Marke erreicht.

Es ist ein kursgewichteter Index und die am höchsten bewerteten Unternehmen schneiden besser ab als die anderen

Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist, dass der Dow Jones Industrial Average ein kursgewichteter Index ist. Das bedeutet, dass der Kurs einer Aktie und nicht die Marktkapitalisierung entscheidend für die Berechnung des Dow-Wertes ist. Im vergangenen April lag der Divisor des Dow bei 0,14744568353097. Dieses große Durcheinander von Zahlen bedeutet einfach, dass jede Änderung des Aktienkurses einer Dow-Komponente um 1 US-Dollar einer Bewegung von 6,782 Punkten im Dow entspricht (1 geteilt durch 0,14744568353097).

Im Moment hat der Dow sechs Komponenten mit einem Aktienkurs nördlich von 200 US-Dollar: Boeing, Home Depot, UnitedHealth Group, Apple, McDonald’s und Goldman Sachs. Zusammengenommen machen diese sechs Unternehmen 9.942 Dow-Punkte oder fast 37 % des Index aus. Die meisten dieser hochpreisigen Aktien haben in den letzten zehn Jahren in Bezug auf die Gesamtrendite ihre Konkurrenten deutlich hinter sich gelassen und können das auch weiterhin tun.

Unternehmen mit schlechter Performance fliegen raus

Andererseits handelt das Komitee, das sich mit Änderungen im Dow Jones Industrial Average beschäftigt, ziemlich schnell, wenn es darum geht, leistungsschwache Unternehmen zu entfernen.

Seit seiner Gründung hat der Dow Jones seine Komponenten etwas über 50-mal verändert. Das geschieht oft, wenn eine Komponente nicht mehr so relevant für die US-Wirtschaft ist oder ihr Aktienkurs keinen großen Einfluss auf den kursgewichteten Index hat.

So endete beispielsweise trotz der ziemlich kräftigen Marktkapitalisierung von General Electric (WKN:851144) der erstaunlich lange Lauf des Unternehmens im Dow im Juni 2018. An dem Tag, an dem das Unternehmen aus dem Dow entfernt wurde, hatte General Electric einen Schlusskurs von 13,02 US-Dollar. Das bedeutete, dass General Electric nur etwa 88 Dow-Punkte aufwies, nachdem das Unternehmen seit der Finanzkrise keine gute Performance mehr gezeigt hatte. Die Bereitschaft des Dow-Komitees, schlechte Leistungsträger wie General Electric auszutauschen, zeigt den Wunsch, den Index mit den besten multinationalen Unternehmen der Gegenwart zu verknüpfen.

Große Unternehmen tendieren dazu, im Laufe der Zeit an Wert zu gewinnen

Schließlich ist es wichtig zu wissen, dass der Dow größtenteils aus bekannten Markenunternehmen besteht – und langfristige Investoren kaufen gerne Unternehmen, die sie kennen.

Nehmen wir Johnson & Johnson (WKN:853260) als Beispiel. Johnson & Johnson ist eines von nur zwei börsennotierten Unternehmen in den USA mit einem AAA-Rating (das andere ist Microsoft, eine weitere Dow-Komponente) und blickt auf ein 35-jähriges bereinigtes operatives Gewinnwachstum zurück. Das Unternehmen hat auch eine beeindruckende 57-jährige Erfolgsgeschichte bei der Erhöhung der Quartalsdividende. Die drei operativen Segmente von Johnson & Johnson (& Johnson) – Pharma, Consumer Health Products und Medical Devices – bringen jeweils etwas ein, was den anderen Segmenten fehlt, wodurch eine gesunde Kombination aus Margenerhöhung, langfristigem Wachstum und vorhersehbarem Cashflow entsteht.

Der Dow ist absolut vollgepackt mit Unternehmen wie J&J, die so konzipiert sind, dass sie praktisch alles überleben, was auf sie zukommen kann.

Obwohl 100.000 Punkte wie eine Prognose mit viel positiver Stimmung klingen mögen, ist das bis 2035 eine sehr reale Möglichkeit.

Teresa Kersten, eine Mitarbeiterin von LinkedIn, einer Microsoft-Tochtergesellschaft, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 26.09.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt Aktien von Apple und Microsoft und empfiehlt sie. The Motley Fool hat folgende Optionen: Short Februar 2020 205 US-Dollar Calls auf Home Depot, Short Januar 2020 155 US-Dollar Calls auf Apple, Long Januar 2020 150 US-Dollar Calls auf Apple, Short Januar 2020 155 US-Dollar Calls auf Apple, Long Januar 2020 150 US-Dollar Calls auf Apple, Long Januar 2021 85 US-Dollar Calls auf Microsoft und Long Januar 2021 120 US-Dollar Calls auf Home Depot. The Motley Fool empfiehlt Home Depot, Johnson & Johnson und die UnitedHealth Group.

Motley Fool Deutschland 2019