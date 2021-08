4 Gründe, in Dividendenaktien für den Ruhestand zu investieren

Wenn Dividendenaktien kein zentraler Bestandteil deiner Ruhestandsplanungen sind, ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, deine Strategie anzupassen. Dividendenaktien können nicht die einzige Investition in deinem Portfolio sein, aber sie bringen trotzdem eine Reihe von wertvollen Eigenschaften mit. Du kannst diese exakte Kombination von Eigenschaften nirgendwo anders bekommen. Behalte diese vier Gründe im Hinterkopf, wenn du einen Investitionsplan aufstellst.

1. Dividendenaktien produzieren Einkommen

Das Einkommen ist der wichtigste Teil deines Finanzplans im Ruhestand. Offensichtlich erhältst du keine Cashflows aus Löhnen und Gehältern mehr, wenn du aufhörst zu arbeiten. Du wirst andere Geldquellen finden müssen, um Lebensmittel, medizinische Ausgaben, Haushaltsgegenstände, Kleidung und Reisen zu bezahlen – alles, was du konsumieren musst oder willst. Sozialversicherungsleistungen sind hilfreich, aber sie reichen für die meisten Haushalte nicht aus, um ihren Lebensstil zu erhalten.

Dividendenaktien sind eine großartige Einkommensquelle für Rentner. Unternehmen, die verlässliche Gewinne erwirtschaften und genug Bargeld auf ihren Bankkonten haben, entscheiden sich dafür, diese Gewinne vierteljährlich oder monatlich an die Aktionäre auszuschütten.

Im Gegensatz zu anderen Arten von Aktien entwickeln sich Dividendenaktien auch dann noch gut, wenn Marktcrashs ihren Kurs nach unten ziehen. Sie zahlen den Anlegern regelmäßig einen Scheck aus, unabhängig vom Aktienkurs. Dies ermöglicht es den Aktionären, Verkäufe in Baissezeiten zu vermeiden.

2. Sie reduzieren oft die Volatilität

Ruheständler müssen auch auf die Volatilität achten. Aktien steigen und fallen natürlich im Laufe der Zeit im Wert. Für den Markt als Ganzes waren Crashs bisher nur vorübergehende Unterbrechungen eines langfristigen Aufwärtstrends. Leider kann es sein, dass Rentner Investitionen kurzfristig in Bargeld umwandeln müssen. Sie haben keine Zeit, um auf eine Erholung des Marktes zu warten, und die Volatilität ist eine viel größere Bedrohung.

Dividendenaktien steigen und fallen immer noch wie der Rest des Marktes, aber sie können helfen, die Gesamtvolatilität in deinem Portfolio zu reduzieren. Wenn die wirtschaftlichen Bedingungen sich verschlechtern und die Leute anfangen, Aktien zu verkaufen, werden etablierte, zuverlässige Unternehmen oft beliebter. Ihre vorhersehbaren Dividenden können dazu beitragen, dass ihre Preise nicht zu sehr fallen.

Ziehe den Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (WKN:A14RHD) in Betracht, der darauf ausgelegt ist, ein aktienähnliches Wachstum zu bieten, ohne dabei so starke Kursschwankungen zu erleben. Reife, dividendenzahlende Unternehmen wie Basiskonsumgüter und Aktien von Versorgungsunternehmen machen einen bedeutenden Teil des Portfolios aus. Tech- und zyklische Konsumaktien machen einen viel kleineren Teil der Zuteilung aus.

3. Sie sind ein besserer Inflationsschutz als Anleihen

Die Inflation frisst jedes Jahr die Kaufkraft ein bisschen mehr auf. Das kann eine schlechte Nachricht für Rentner sein, die von den Zinszahlungen von Sparkonten und Anleihen leben. Jedes Jahr produzieren diese Investitionen die gleiche Menge an Bargeld, aber dieses Bargeld ist immer weniger wert.

Aktien werden oft eingesetzt, um diesen Effekt zu bekämpfen. Die Kurse von Aktien steigen im Allgemeinen mit der Inflation, da alles in der Wirtschaft teurer wird. Die Dividenden, die von diesen Aktien gezahlt werden, wachsen in der Regel ebenfalls. Du wirst die Inflation vielleicht nicht übertreffen, aber du wirst in einer besseren Verfassung sein, um mit ihr Schritt zu halten.

Wir sehen, dass sich dies gerade jetzt abspielt. Die Inflation erreicht den höchsten Stand seit Jahren, und die Aktienindizes haben aggressive Bewertungen auf Rekordniveau. Der Markt reagiert negativ auf jeden Hinweis, dass die Fed die Inflation durch Zinserhöhungen bekämpfen könnte. Dividendenaktien halten derzeit besser mit den steigenden Kursen Schritt als Anleihen.

4. Sie zahlen im Moment höhere Renditen als US-Staatsanleihen.

Dividendenaktien können auch mehr Ertrag bringen als bestimmte beliebte Anleihearten. US-Staatsanleihen werden oft als „risikofrei“ angesehen. Infolgedessen halten Investoren sie, ohne hohe Renditen zu erwarten. Du kannst in der Regel eine viel höhere Rendite aus einem diversifizierten Dividendenportfolio erzielen.

Zehnjährige US-Staatsanleihen zahlen einen Zinssatz von 1,3 %. Die durchschnittliche Dividendenrendite des S&P 500 liegt sogar darüber, und viele Dividendenaktien haben noch höhere Renditen.

Es gibt natürlich auch andere Arten von Anleihen. Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Bewertung liefern bessere Renditen als US-Staatsanleihen, ohne ein großes Risiko einzugehen. Unternehmensanleihen, die nicht als risikoreich gelten, haben derzeit jedoch Renditen, die mit vielen zuverlässigen Dividendenaktien vergleichbar sind. Diese Anleihen besitzen allerdings nicht die oben beschriebene Kombination von Eigenschaften.

Der Artikel 4 Gründe, in Dividendenaktien für den Ruhestand zu investieren ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Dieser Artikel stellt die Meinung des Autors dar, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Ryan Downie auf Englisch verfasst und am 05.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021