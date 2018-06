4 Energie-Aktien, die mehr als 6 % Dividende ausschütten

Dividendentitel mit hoher Ausschüttung können eine gute Möglichkeit für Investoren sein, Cash-Renditen aus ihrer Investitionen zu erzielen. Allerdings sind diese nicht immer die stabilsten, und die hohe Ausschüttung kann auch bedeuten, dass der Markt nicht davon ausgeht, dass diese Dividende nachhaltig ist. Und doch sind nicht alle Aktien mit hoher Dividende besonders risikoreich.

Im Energiesektor sind erneuerbare Energien eine Möglichkeit, um nachhaltige Dividenden zu finden, die sich die kommenden Jahrzehnte auszahlen dürften. Hier sind einmal vier, die für Investoren sehr interessant sein dürften.

Das Brookfield Portfolio

Brookfield Asset Management (WKN:A0HNRY) ist durch eine Reihe von Unternehmen, die man mit kontrolliert, zu einem der größten Halter erneuerbarer Energien weltweit geworden. Zwei renditestarke Titel sind Brookfield Renewable Partners (WKN:A1JQFZ) und TerraForm Power (WKN:A2H5WV).

Brookfield Renewable Partners kontrolliert sox insgesamt 7.878 Megawatt (MW) Wasserkraft, 3.619 MW Wind, 1.533 MW Solar und 2.698 MW Energiespeicher. Diese Vermögenswerte erwirtschafteten im vergangenen Jahr einen Umsatz von 2,74 Milliarden Dollar und 608 Millionen Dollar an Mitteln aus dem operativen Geschäft (FFO).

Was Brookfield Renewable Partners einzigartig macht, ist das Ziel des Managements, nur 70 % des FFO als Dividende auszuschütten. Der Rest des Geldes wird für die Akquisition von Projekten verwendet, die darauf abzielen, das Geschäft jährlich um 5 % bis 9 % organisch zu steigern, was bedeutet, dass das Unternehmen seine Aktien nicht als Instrument zur Finanzierung des Wachstums verwenden muss. Mit einer Dividendenrendite von 6,5 % und mehr organischem Wachstum ist das Unternehmen langfristig ein guter Kauf.

TerraForm Power war ein Ableger des inzwischen bankrotten Unternehmens SunEdison, konnte aber überleben, als Brookfield Asset Management eine Mehrheitsbeteiligung und ein Sponsoring übernahm. Damit hat as Unternehmen den gleichen Führungsstil wie Brookfield Renewable Partners.

TerraForm besitzt 2.600 MW an Energieanlagen, davon 33 % aus Wind und 67 % aus Solar. Diese Projekte beinhalten auch Verträge über den Verkauf von Energie an Energieversorger mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 14 Jahren in der gesamten Einheit.

Das Unternehmen strebt eine Ausschüttung von 80 % bis 85 % der verfügbaren Liquidität und eine langfristige Steigerung der Dividende von 5 % bis 8 % pro Jahr an. Mit einer erwarteten Dividende von 0,76 Dollar im Jahr 2018, also einer Rendite von 6,6 %, ist dies eine Dividende, auf die man das nächste Jahrzehnt zählen kann.

Die Winddividende

Pattern Energy (WKN:A1W5PC) besitzt Windprojekte auf der ganzen Welt und hat derzeit 2.942 MW in seinem Portfolio. Diese Projekte beinhalten langfristige Verträge zum Verkauf von Energie an Energieversorger, so genannte Power Purchase Agreements (PPAs), die die Dividendenrendite des Unternehmens von 8,7 % finanzieren.

Pattern Energy wächst stetig durch seine Tochtergesellschaft Pattern Development 1.0, das ein Unternehmen für die Entwicklung erneuerbarer Energien ist. Im ersten Quartal kaufte das Unternehmen 206 MW an Projekten in Japan zu, die über 20-jährige PPAs mit Versorgungsunternehmen verfügen. Außerdem kaufte man 84 MW an japanischen Projekten für 131,5 Millionen Dollar zu, was in den nächsten fünf Jahren zu einem jährlichen Zuwachs von durchschnittlich 13,3 Millionen Dollar führen wird. Eine Akquisition in Höhe von 194 Millionen Dollar mit 122 MW wird nach Abschluss im Jahr 2021 ebenfalls 20,9 Millionen einbringen.

Die Herausforderung für Pattern Energy besteht darin, dass es aufgrund der hohen Dividendenrendite schwierig ist, Aktien zur Finanzierung weiterer Akquisitionen zu verkaufen. Die Rendite, die das Management generieren muss, um die Verwendung von Aktienverkäufen zum Kauf von Projekten zu rechtfertigen, ist so hoch, dass es Zukäufe zum Wachstum einschränken wird. Ich würde dies also nicht als Wachstumsdividende betrachten, aber die hohe Rendite und der stetige Cashflow aus Windprojekten machen es immer noch zu einer guten Aktie für Investoren, die sie bereits halten.

Der Yieldco-Pionier

NRG Yield (WKN:A14S3N) ist ein Yieldco, der einen großen Wandel durchlaufen hat, da sein ursprünglicher Sponsor, NRG Energy, beschlossen hat, seine Beteiligung an dem Unternehmen an Global Infrastructure Partners (GIP) zu verkaufen. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden und bringt dem Unternehmen bereits jetzt eine gewisse Stabilität.

Seit Bekanntgabe der Transaktion sind die Renditen der Anleihen von NRG Yield um 75 Basispunkte gesunken, was die Kapitalkosten für zukünftige Projektakquisitionen senkt. Für das Jahr 2018 erwartet NRG Yield ein bereinigtes EBITDA von 950 Millionen Dollar sowie einen CAFD von 280 Millionen Dollar, was nach Zahlung einer annualisierten Dividende von 245 Millionen bzw. 1,32 Dollar pro Aktie bis Ende des Jahres etwa 35 Millionen Dollar zur Rückzahlung der Schulden oder des Fondswachstums betragen wird.

Eine der Änderungen, die GIP mit sich bringen wird, ist eine konservativere Finanzstruktur. Es wird erwartet, dass die projizierten Schuldenstände von 6,77 Milliarden Dollar bis Ende 2017 auf 4,45 Milliarden Dollar bis Ende 2022 sinken werden. Dies geschieht, indem Schulden natürlich amortisiert werden und sich nicht auf die Dividende oder das Dividendenwachstum auswirken.

NRG Yield ist von NRG Energy ein bisschen in Vergessenheit geraten, sollte aber unter GIP zu neuen Ufern aufbrechen können. Die Investmentgesellschaft ist bereits dabei, den Erwerb einer Solaranlage in Höhe von 365 Millionen Dollar zu unterstützen, was darauf hindeutet, dass man die Finanzkraft einsetzen wird, um sicherzustellen, dass NRG Yield erfolgreich ist. Das ist genau die Art von Unterstützung, die ein Yieldco braucht, und deshalb denke ich, dass die Dividendenrendite der Aktie von 6,8 % mehr Raum zum Wachsen hat.

Hohe Dividenden müssen nicht unbedingt große Risiken bergen

Jede dieser Aktien hat eine Dividendenrendite von über 6 % und verfügt über stabile Cashflows für die nächsten Jahre. Da die Branche der erneuerbaren Energien wächst, haben diese Unternehmen die Möglichkeit ebenfalls zu wachsen, indem man überschüssige Barmittel oder Aktien zur Finanzierung von Akquisitionen verwendet und dabei die Dividenden erhöht. Wer nach großen Dividenden im Energiebereich sucht, kann mit diesen Aktien ja mal anfangen.

Das einfache Geheimnis, die besten Aktien zu kaufen Wie Warren Buffett einmal sagte, musst du keinen IQ eines Genies haben, um ein großartiger Investor zu sein. Alles was du dafür brauchst ist einfache Mathematik, das Wissen auf welche Zahlen du schauen musst und etwas gesunden Menschenverstand. In unserem kostenlosen Spezialbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" teilen wir 15 Bilanzkennzahlen mit dir, mit Hilfe derer du die Aktien mit den besten Zukunftsaussichten identifizieren kannst. Klick hier, um kostenlosen Zugang zu diesem Sonderbericht zu erhalten.



The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Dieser Artikel von Travis Hoium erschien am 20.6.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.