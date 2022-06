4 Eigenschaften von Menschen, die reich in Rente gehen

Könnte Ihr Nachbar ein Millionär sein? Das ist durchaus möglich. Millionäre sind häufiger anzutreffen, als Sie vielleicht denken. Tatsächlich schätzt man die Zahl der Haushalte in den USA auf etwa 11 Millionen, in denen die Bewohner über ein Nettovermögen von mindestens einer Million Dollar verfügen. Während man sicherlich sagenhaften Reichtum erreichen kann, wenn man Schauspielerin in Hollywood oder ein NFL-Star… Hier weiterlesen