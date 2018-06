4% der EU-Bürger im erwerbsfähigen Alter leben in einem anderen EU-Mitgliedstaat

Luxemburg (ots) - 3,8% der Bürgerinnen und Bürger der EuropäischenUnion (EU) im erwerbsfähigen Alter (20-64 Jahre) waren 2017 in einemanderen Mitgliedstaat als dem ihrer Staatsangehörigkeit ansässig.Dieser Anteil ist von 2,5% vor zehn Jahren angestiegen. Die Situationin den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich, wobei der Anteilvon 1,0% der EU-Bürger im erwerbsfähigen Alter in Deutschland bis19,7% in Rumänien reicht.Hochschulabsolventen sind in der Regel mobiler als die übrigeBevölkerung. 32,4% der mobilen EU-Bürger besitzen einenHochschulabschluss, während der Anteil für die gesamte EU-Bevölkerung30,1% beträgt. Dies trifft auch auf Deutschland zu: 54,5% der imEU-Ausland lebenden Deutschen verfügen über einen Hochschulabschluss,gegenüber 26,7% der Wohnbevölkerung Deutschlands.In den meisten Mitgliedstaaten sind die Erwerbstätigenquotenmobiler EU-Bürgerinnen und -Bürger höher als die ihrer Landsleute,die in dem Land ihrer Staatsangehörigkeit leben, und höher als diedurchschnittliche Erwerbstätigenquote der EU (72,1%).Diese Ergebnisse stammen aus einer Veröffentlichung, die vonEurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, herausgegebenwurde.Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf derEurostat-Webseite abrufbar:http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.* * * * * * * * *Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stelleneine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen vonEurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf derEurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen,Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren:http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank,themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter @EU_Eurostat und besuchen Sie uns aufFacebook: EurostatStatisticsPressekontakt:EUROSTATEurostat Media SupportTelefon: +352 4301 33408eurostat-mediasupport@ec.europa.euOriginal-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell