4 Dinge, die man heute tun kann, wenn man im Ruhestand reich sein will

Hoffst du auf finanzielle Sicherheit im Ruhestand? Die Sozialversicherung wird dir das nicht bieten, sodass du während deines gesamten Lebens Schritte unternehmen musst, um so viel Geld zur Verfügung zu haben, wie du brauchst. Je früher du anfängst, finanziell verantwortliche Entscheidungen zu treffen, desto einfacher wird es sein, dich selbst auf die sichere Seite zu bringen, damit du als Senior versorgt bist.

Du bist dir nicht sicher, wo du anfangen sollst? Hier sind vier Dinge, die du heute tun solltest.

1. Führe ein Haushaltsbuch

Das Leben mit einem Haushaltsbuch mag wie eine Belastung erscheinen. Wenn du es nicht tust, besteht allerdings die Gefahr, dass du nicht weißt, wohin dein Geld fließt, und du zu viel für Dinge ausgibst, die deiner Zukunft nicht helfen werden. Du musst dein Geld für dich arbeiten lassen – und für den Ruhestand sparen.

Es gibt verschiedene Arten von Haushaltsbüchern, und welche die richtige ist, wird von deiner Situation abhängen.

Wenn du dich durch zu viele geplante Ausgaben eingeschränkt fühlst, versuche, dein Budget nach dem Muster 50-30-20 aufzuteilen. Dieses Budget beinhaltet die Begrenzung des täglichen Bedarfs auf 50 %. Dabei stehen 30 % zu deiner freien Verfügung, die restlichen 20 % werden gespart. Ein Haushaltsbuch mit diesen Kategorien kann gut funktionieren, wenn du die sonstigen Ausgaben auf 30 % deiner Einnahmen begrenzen kannst – oder du sparst zuerst 20 %.

Aber wenn es dir unmöglich erscheint, 20 % zu sparen, oder du dich regelmäßig bei den Ausgaben überschätzt, brauchst du ein detaillierteres Haushaltsbuch. Fang damit an, die Ausgaben für etwa 30 Tage zu verfolgen, um zu sehen, wohin das Geld fließt. Entscheide dann, wie viel du für verschiedene Dinge wie Unterkunft, Transport, Unterhaltung, Essen, Kleidung und Altersvorsorge ausgeben solltest. Überarbeite die Zahlen, bis du einen angemessenen Geldbetrag jeder Art von Ausgaben – und für Ersparnisse – zugewiesen hast und deine gesamten Haushaltsausgaben und Ersparnisse deine Einnahmen nicht überschreiten.

2. Automatisierung von Zahlungen auf Alterskonten

Die Automatisierung von Zahlungen ist auch der Schlüssel zu einem sicheren Ruhestand. Wenn du dich zwingen musst, jeden Monat manuell Geld auf ein Rentenkonto zu überweisen, machst du es oft nicht. Das Geld wird für andere Dinge ausgegeben.

Aber wenn du einen Dauerauftrag für den Tag deiner monatlichen Gehaltsüberweisung einrichtest, fließt das Geld dahin, wo es hinsoll, bevor du es überhaupt siehst, und du hast keine Wahl, etwas anderes damit zu machen. Das Geld geht dorthin, wo es hingehört, man kann es nicht ausgeben und man muss sich mit dem begnügen, was übrig bleibt.

Dabei hilft es, mit einem Haushaltsbuch zu leben, denn du weißt genau, wie viel du automatisch überweisen kannst, ohne zu wenig zu haben. Nutze dein Budget, um mindestens 15 % deiner Einnahmen automatisch in deine Rentenkasse zu überführen, um sicherzustellen, dass du genug hast, um dich als Rentner wohlzufühlen.

3. Rückzahlung von Schulden

Wenn du jetzt verschuldet bist, kostet ein Teil deines Geldes Zinsen, anstatt in den Ruhestand investiert zu werden. Wenn du als Senior in Schulden steckst, wird es noch schlimmer. Du wirst von festen Einnahmen leben und ein großer Teil deiner Sozialversicherung oder deiner Auszahlungen von Rentenkonten wird deine Gläubiger bereichern.

Dein Ziel sollte es sein, deine Schulden so schnell wie möglich zurückzuzahlen, und du kannst das tun, indem du einen Schuldentilgungsplan machst.

Zwei Ansätze haben sich bewährt: der Schuldenschneeball und die Schuldenlawine. Der Schuldenschneeball beinhaltet die Rückzahlung von Schulden mit dem niedrigsten Saldo zuerst, während die Schuldenlawine zuerst auf die Rückzahlung von Schulden mit höheren Zinsen setzt.

Bei beiden Ansätzen solltest du Mindestzahlungen auf alle deine Schulden leisten und zusätzliche Zahlungen auf die Schulden konzentrieren, die du als erste loswerden willst. Sobald diese Schulden abgezahlt sind, füge den gesamten Betrag, den du zur Abzahlung dieser Schuld genutzt hast, zur Mindestzahlung für die nächste Schuld hinzu. Mach so weiter, bis alle deine Schulden weg sind.

Du musst dich entscheiden, auf welche Schulden du dich zuerst konzentrieren willst. Im Allgemeinen ist es nicht sinnvoll, eine Hypothek oder ein Studentendarlehen frühzeitig zurückzuzahlen, da die Zinssätze für diese Schulden niedriger sind als die Renditen, die du mit einer Investition verdienen könntest. Außerdem erhältst du einen Steuerabzug für Studentenkreditzinsen (solange deine Einnahmen nicht zu hoch sind) und für Hypothekenzinsen.

Aber Schulden mit einer höheren Zinslast, wie Kreditkartenschulden, solltest du so schnell wie möglich abbauten.

4. Lerne, zu investieren

Schließlich musst du zumindest die Grundlagen der Geldanlage erlernen. Wenn du dein Geld nicht auf den Markt bringst und es einfach auf einem Sparkonto belässt, wird es durch die Inflation kontinuierlich an Wert verlieren. Selbst wenn du dein Geld in Anleihen oder CDs investierst, wird es schwierig oder unmöglich sein, genug zu sparen, um ein vernünftiges Ruhestandskonto aufzubauen.

Je höher die Rendite, desto weniger Geld muss man sparen, um am Ende genug zu haben. Wenn du 500 US-Dollar monatlich sparen und 7 % jährliche Renditen erzielen würdest, hättest du nach 32 Jahren rund 715.000 US-Dollar eingespart. Wenn du mit 30 Jahren anfangen würdest zu sparen, wärst du wahrscheinlich in der Lage, mit 62 Jahren in Rente zu gehen. Aber wenn du nur eine Rendite von 2 % verdienst, müsstest du etwa 1.325 US-Dollar pro Monat sparen, um einen ähnlichen Geldbetrag zu sparen – was viel schwieriger ist!

Natürlich musst du auch wissen, wie man Risiken ausgleicht, damit du nicht alles verlierst, während du auf unrealistische Gewinne setzt. Um das zu erreichen, solltest du lernen, wie du dein Portfolio diversifizieren kannst, indem du in eine Mischung aus verschiedenen Vermögenswerten investierst.

Du musst auch herausfinden, wie du sichere Anlagen auswählen kannst. Wenn du nicht lernen möchtest, wie man einzelne Aktien auswählt, kannst du ein Portfolio aus Exchange Traded Funds oder Investmentfonds zusammenstellen. Du könntest auch einen Roboter-Berater benutzen, aber das kostet eine Gebühr – und kann unnötig sein, wenn du nur einige der Grundlagen der Investition in Fonds brauchst.

Finanzielle Sicherheit als Senior in greifbarer Nähe

Jetzt kennst du vier wichtige Schritte, die du heute unternehmen musst, um als Senior finanziell abgesichert zu sein. Leg gleich los. Du wirst das Geld in deinen goldenen Jahren brauchen und wirst froh sein, dass du rechtzeitig gehandelt hast, um bequem und ohne finanzielle Sorgen im Ruhestand zu leben.

Dieser Artikel wurde von Christie Bieber auf Englisch verfasst und am 16.12.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.