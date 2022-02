4 Dinge, die man in einem Krypto-Bärenmarkt machen sollte

Wichtige Punkte

Bärenmärkte sind längere Zeiträume, in denen die Kurse fallen. Sie können zwar stressig sein, sind aber auch Teil der Investitionszyklen.

Es ist wichtig, dass du nicht in Panik gerätst und dich auf deine langfristigen Ziele beim Investieren konzentrierst.

An der Börse wird ein Rückgang von mehr als 20 % oft als Zeichen einer Baisse gewertet. Aber diese Definition trifft auf Kryptowährungen nicht wirklich zu, denn sie sind so volatil, dass die Preise innerhalb weniger Tage um 20 % steigen oder fallen können. Am besten ist es, einen Bärenmarkt für Kryptowährungen als einen langen Zeitraum mit anhaltenden Preisrückgängen zu betrachten. Das Gegenteil eines Bärenmarktes ist ein Bullenmarkt – eine Zeit, in der die Preise steigen und das Vertrauen hoch ist.

Länger anhaltende und extreme Preisrückgänge gehören zu den schwierigsten Zeiten, die ein Anleger durchleben kann. Vor allem, wenn die Preise von Kryptowährungen innerhalb weniger Monate um bis zu 50 % sinken – wie es in den letzten zehn Jahren mehrfach der Fall war. Aber leider verlieren Investitionen manchmal an Wert und Bärenmärkte sind etwas, mit dem wir alle umgehen müssen.

Hier sind vier Maßnahmen, die jeder Investor ergreifen sollte, wenn alles im Minus zu sein scheint.

1. Verkaufe nicht in Panik

Es ist sehr verlockend, deine Verluste zu begrenzen, wenn du mit großen Kursverlusten konfrontiert wirst. Aber wenn du das tust, wirst du nicht davon profitieren, wenn die Preise wieder steigen. Außerdem widerspricht es den ältesten Regeln des Investierens, nach einem starken Kursrückgang zu verkaufen: Kaufe niedrig und verkaufe hoch. Zugegeben, das ist leichter gesagt als getan, denn es kann schwierig sein, den Markt zu timen. Aber wenn du mit Verlust verkaufst, sind deine Verluste vorprogrammiert.

Atme tief durch und erinnere dich daran, warum du überhaupt in Kryptowährungen investiert hast. Vielleicht glaubst du, dass die Blockchain-Technologie die Art und Weise, wie wir Geld verwalten, verändern kann – oder dass das Web 3 die nächste Generation des Internets sein wird. Schau dir an, warum die Preise gefallen sind, und frag dich, ob deine ursprüngliche Investitionsthese noch stimmt. Wenn ja, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt zum Verkaufen.

2. Behalte dein langfristiges Ziel im Auge

Eine weitere Möglichkeit, den jüngsten Kursrückgang zu relativieren, besteht darin, dich auf deine langfristigen Ziele zu konzentrieren. Kryptowährungen sind volatil und wir haben schon früher solche Kurseinbrüche erlebt – und werden sie wahrscheinlich wieder erleben. Aber wenn du mit einem Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren investierst, ist es viel einfacher, die Position zu halten, wenn die Zeiten turbulent sind.

Es ist auch hilfreich, sich die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) anzuschauen. Bitcoin ist die älteste Kryptowährung und ein Blick auf den Chart zeigt mehrere deutliche Kursrückgänge. Beruhigend ist, dass er sich bisher immer wieder erholt und neue Höchststände erreicht hat.

3. Nutze diese Zeit zur Recherche

Anstatt dich darauf zu konzentrieren, wie stark der Markt gefallen ist, solltest du diese Zeit zur Recherche nutzen. Zeit, die du damit verbringst, etwas über Kryptowährungen im Allgemeinen oder über einzelne Kryptowährungen im Besonderen zu lernen, ist nie verschwendet. Wenn es einen Kryptosektor gibt, den du besser verstehen willst, ist das ein guter Anfang. Vielleicht möchtest du auch deine Fähigkeiten beim Investieren verbessern, damit du in Zukunft anders mit Risiken umgehen kannst.

Ich persönlich habe diese Baisse genutzt, um mehr über verschiedene passive Einkommensmöglichkeiten zu lernen. Angesichts der fallenden Preise finde ich es beruhigend zu wissen, dass meine Kryptoanlagen jährliche Renditen von 5 % oder mehr erwirtschaften. Ich habe einige Coins gesetzt, was bedeutet, dass sie zur Sicherheit des gesamten Netzwerks beitragen und stetige Erträge abwerfen. Außerdem habe ich einen kleinen Teil meines Portfolios in risikoreichere Optionen wie Yield Farming und Liquiditätspools investiert.

4. Erwäge, den Kursrückgang zu kaufen

„Buy the dip“, heißt es jedes Mal in den sozialen Medien, wenn die Kurse fallen. Und um auf die bereits erwähnte Logik des Kaufens auf niedrigem Niveau und des Verkaufens auf hohem Niveau zurückzukommen, kann dies ein guter Schachzug sein. Wie Warren Buffett schon sagte: „Kaufe, wenn Blut auf den Straßen fließt, auch wenn es dein eigenes Blut ist“.

Aber es ist nicht für jeden die richtige Option. Zunächst einmal können die Preise noch weiter fallen. Deshalb kaufen manche Anleger Dips in kleineren Schritten – sie geben heute vielleicht 100 US-Dollar aus und geben nächste Woche weitere 100 US-Dollar aus, wenn die Preise weiter fallen. Das ist eine Form des Durchschnittskosteneffekts, der die Auswirkungen längerer Preisrückgänge abfedern kann.

Die größte Gefahr besteht darin, dass die Menschen von der Idee begeistert sind, dass Kryptowährungen „im Angebot“ sind. Das kann dazu führen, dass sie Geld ausgeben, das sie eigentlich nicht in Kryptowährungen investieren wollten – oder Geld, das sie für andere finanzielle Ziele brauchen. Vielleicht kaufen sie auch Kryptowährungen, ohne die übliche Sorgfalt walten zu lassen, was auf lange Sicht schaden kann.

Wenn du kein Bargeld zur Verfügung hast, bereits einen hohen Anteil an Kryptowährungen in deinem Portfolio hast oder keine Zeit hast, zu recherchieren, welche Kryptowährungen du kaufen sollst, solltest du nicht versuchen zu kaufen, nur weil die Preise niedrig sind. Es wird weitere Tiefststände geben – und vielleicht bist du beim nächsten Mal in einer besseren Position, um sie auszunutzen.

Risikomanagement ist entscheidend

Die oben genannten Schritte helfen dir, eine Baisse abzuwarten und möglicherweise sogar von ihr zu profitieren. Aber Bärenmärkte sind auch eine gute Erinnerung daran, das Risiko, das wir eingehen, zu kontrollieren. Das bedeutet, dass du nur Geld investierst, das du dir auch leisten kannst zu verlieren, damit du nicht gezwungen bist, bei einem Tiefstand zu verkaufen. Außerdem solltest du sicherstellen, dass Kryptowährungen nur einen kleinen Teil deiner Investitionen ausmachen. Ein diversifiziertes Portfolio bedeutet, dass eine schlechte Wertentwicklung einer Anlageart nicht zu einer finanziellen Katastrophe führen muss.

Der Artikel 4 Dinge, die man in einem Krypto-Bärenmarkt machen sollte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Emma Newbery auf Englisch verfasst und am 20.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin.

