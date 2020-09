4 Dinge, die ich vermeiden würde, wenn ich zum ersten Mal in Aktien investiere

In den Aktienmarkt zu investieren kann eine sehr lohnende Erfahrung sein, wie viele Neuankömmlinge zu erkennen beginnen. Der Börsencrash, den wir im März erlebt haben, hat zu einer Zunahme der Handelsbemühungen von Kleinanlegern geführt. Und die Zunahme von Online-Investitionsplattformen hat zu einem großen Zulauf von neuen Anlegern in Großbritannien und darüber hinaus geführt. Aber nur weil es jetzt einfacher ist, zu investieren, heißt das noch lange nicht, dass es einfacher ist, Geld zu verdienen.

Um einen Börsencrash und seine Folgen effektiv zu meistern, braucht man aber auch bestimmte Fähigkeiten. Zu wissen, wann du deine Verluste begrenzen oder mehr investieren solltest, ist eine Fähigkeit, die Zeit braucht, um sich zu entwickeln. Zu wissen, was man nicht tun sollte, ist genauso wichtig wie zu wissen, was man an der Börse tun sollte. Zu diesem Zweck sind hier vier Dinge, die ich vermeiden würde, wenn ich zum ersten Mal in Aktien investiere.

Die Angst, etwas zu verpassen

Investiere nicht, nur weil du Angst hast, etwas zu verpassen (FOMO = engl fear of missing out). Ein großartiges Beispiel dafür ist im Moment Tesla. Ich habe kürzlich einen Artikel über die unglaubliche Rallye des Aktienkurses im vergangenen Jahr geschrieben. Als britischer Investor kann man in den USA börsennotierte Aktien kaufen, und es kann eine gute Idee sein, dies zu tun. Bei Tesla handelt es sich um eine Aktie, die zu einem extremen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, zumindest nach den traditionellen Bewertungsmethoden. Als Anfänger sollte man nicht kaufen, nur weil die Freunde kaufen. Mache deine Hausaufgaben und prüfe, ob du dich wohl dabei fühlst, in die Aktie zu investieren.

Dies hängt mit einem weiteren Punkt zusammen, den es zu vermeiden gilt. Versuche zu vermeiden, dich in eine Aktie einzukaufen, die überkauft ist. Es gibt nichts Demoralisierenderes, als zu glauben, dass du den Anschluss verpassen wirst, und eine Aktie zu kaufen, die bereits eine enorme Rallye hinter sich hat, nur damit sie dann einbricht. Es kann sein, dass du eine ganze Weile auf einem nicht realisierten Verlust sitzt. Es ist viel besser, Geduld zu haben und auf eine Korrektur des Kurses einer überkauften Aktie zu warten. Dadurch erhöht sich für dich der potenzielle Gewinn aus der Investition.

Langfristig investieren, mit mehreren Aktien

Obwohl es gut ist, Geduld zu haben und den richtigen Zeitpunkt für Investitionen zu wählen, sollte man nicht versuchen, den Markt zu timen. Der Börsencrash im März war ein gutes Beispiel dafür. Nur im Nachhinein kann man zurückblicken und sagen, du hättest den FTSE 100 bei 5.000 Punkten kaufen sollen. In Wirklichkeit konnte das damals niemand sagen. Mach dir also nicht zu viele Gedanken über den genauen Einstiegspunkt beim Kauf. Solange du mit dem Niveau zufrieden bist, ist das die Hauptsache. Du verpasst 100 % der Gelegenheiten (und potenziellen Gewinne), die du nicht wahrnimmst.

Gehe auch nicht mit einer einzigen Investition all-in. Kaufe mehrere Aktien! Alle deine Eier in einen Korb zu legen, ist keine kluge Sache. Du konzentrierst dich zu sehr auf das Schicksal dieses einen Unternehmens. Stattdessen teile den Betrag auf mehrere Unternehmen auf. Dies wird zur Diversifizierung deines Portfolios beitragen und dürfte dir eine höhere Chance geben, insgesamt profitabel zu sein.

