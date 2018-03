4. Deutsch-Chinesische Mittelstandskonferenz 2018 / Deutsche Unternehmer reisen nach Jieyang - 11. bis 13. Juni

Berlin (ots) - Umwelttechnologie, Automatisierung, Ausbildung vonFachkräften und B2B-Matchmaking stehen im Fokus der 4.Deutsch-Chinesischen Mittelstandskonferenz - Unternehmer diskutierenmit Experten, lernen potentielle chinesische Investoren kennen undstoßen gemeinsam erfolgreiche deutsch-chinesische Kooperationen an:vom 11. bis 13. Juni 2018 in der Millionen-Metropole Jieyang.Deutschland und China sind seit Jahrzehnten starke Partner. China warauch 2017 der wichtigste Handelspartner Deutschlands und diebilateralen Wirtschaftsbeziehungen werden in den kommenden Jahrennoch weiter ausgebaut. Auf der Folie der Erfolgsstrategien "Industrie4.0" und "Made in China 2025" sowie der Seidenstraßen-Initiative "OneBelt, One Road" werden bei der Konferenz die Chancen und Risiken fürdeutsche Mittelständler in den Mittelpunkt gerückt. DieMittelstandskonferenz hat sich in den vergangenen Jahren zu einerPlattform für gemeinsame Gespräche und intensiven Erfahrungsaustauschentwickelt.Veranstalter der zweitägigen Konferenz sind das chinesischeMinisterium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT), dieProvinzregierung Guangdong, die Stadtregierung Jieyang und derVerband der Metallunternehmen Jieyang.Eröffnet wird die Konferenz von Prof. Dr. Dieter Hundt,Ehrenpräsident der Bundesvereinigung der DeutschenArbeitgeberverbände (BDA) und Jens Hildebrandt, Geschäftsführer derDeutschen Handelskammer in China für Süd- und Südwestchina. Vonchinesischer Seite werden hochrangige Vertreter des chinesischenMinisteriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT), derProvinz Guangdong, und der Stadtregierung Jieyang sowie Wu Kedong,Präsident des Verbands der Metallunternehmer Jieyang, die Gästebegrüßen.Keynotes, Vorträge, Round Table, Technologiemesse, B2B-Matchmaking- viel-fältige Bausteine stehen 2018 auf dem Programm. DeutscheUnternehmer haben die Möglichkeit, auf das umfassende Netzwerk auschinesischen und deutschen Multiplikatoren zuzugreifen und sichausführlich über Chinas Zukunftsmärkte zu informieren.Die Zhongde Metal Group GmbH bietet deutschen Mittelständlern eineUnternehmerreise zur Mittelstandskonferenz an. Der Verband derMetallunternehmer Jieyang übernimmt alle Kosten vor Ort. AusgebildeteDolmetscher werden kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das Angebot derZhongde Metal Group GmbH richtet sich an Unternehmen der BranchenUmwelt, Galvanik und Automatisierung.Deutsche Mittelständler können sich bis zum 31. Mai 2018 zurMittelstandskonferenz anmelden. Weitere Informationen zur Metal EcoCity sowie Anmeldung und Konferenzprogramm unterwww.metal-eco-city.com - telefonisch im Hauptstadt-büro +49 (0)301208661-0.Zhongde Metal Group GmbH - Metal Eco City in JieyangDie Metal Eco City befindet sich im Norden der MillionenstadtJieyang und erstreckt sich über eine Fläche von 25 Quadratkilometer.Das Investitionsvolumen beträgt mehr als 21 Milliarden Euro. DieZhongde Metal Group Co., Ltd. entwickelt den Industriepark im Auftragder Stadtregierung. Die Zhongde Metal Group GmbH wurde Anfang 2015als deutsche Tochtergesell-schaft gegründet. Das Team begleitetdeutsche Mittelständler bei einer Ansiedlung in China. Firmensitz istStuttgart - weitere Standorte sind Berlin, Düsseldorf, Frankfurt,München und Dresden. Den Aufsichtsrat bilden Prof. Dr. Dieter Hundt(Aufsichtsratsvorsitzender), Ehrenpräsident Bundesvereinigung derDeutschen Arbeitgeberverbände und Bertram Brossardt,Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Unternehmensverbands Metall undElektro e. V. (bayme), des Verbandes der Bayerischen Metall- undElektro-Industrie e. V. (vbm) und der Vereinigung der BayerischenWirtschaft e. V. (vbw).Pressekontakt:ZHONGDE METAL GROUP GmbHAnja Barlen-HerbigLeitung Marketing & KommunikationBüro BerlinJägerstraße 34 | D-10117 BerlinZentrale +49 (0)30 1208661-0Fax +49 (0)30 1208661-60barlen-herbig@zhongdemetal.dewww.zhongdemetal.dewww.metal-eco-city.comOriginal-Content von: Zhongde Metal Group GmbH, übermittelt durch news aktuell