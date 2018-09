4. Chinesische internationale Tourismus-Investment-Konferenz findet im chinesischen Chengdu statt

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Die 4. chinesische (Sichuan)internationale Tourismus-Investment-Konferenz, die durch dieRegierung der Provinz Sichuan organisiert und durch die kommunaleRegierung von Chengdu, das Tourismusentwicklungskomitee der ProvinzSichuan und das Investitionsförderungsbüro der Provinz Sichuanmitorganisiert wird, hat am 31. August 2018 stattgefunden.Die Konferenz ist seit 2015 die größte, maßgeblichste undinhaltsreichste Veranstaltung ihrer Art. Regierungsmitglieder wiePeng Qinghua, Parteisekretär der Provinz Sichuan, Fan Ruiping,Mitglied des ständigen Komitees des Parteikomitees der ProvinzSichuan und Parteisekretär von Chengdu, Gan Lin, Mitglied desständigen Komitees des Parteikomitees der Provinz Sichuan und Leiterder Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Provinz Sichuan, WangMinghui, Mitglied des Ständigen Komitees des Parteikomitees derProvinz Sichuan und Generalsekretär der Regierung der ProvinzSichuan, Yan Hongbo, Stellvertretender Gouverneur der Regierung derProvinzu Sichuan und Luo Qiang, Stellvertretender Parteisekretär undBürgermeister von Chengu, nahmen an der Veranstaltung teil.Zu der Konferenz waren auch Vertreter und Führungskräfte von über170 führenden Institutionen innerhalb und außerhalb Chinaseingeladen, z. B. von der Welttourismusorganisation, der Pacific AsiaTravel Association, der China Enterprises Investment Association, derU.S.- China Association for Promotion of Economy and Trade(US-Chinesische Vereinigung für die Förderung von Wirtschaft undHandel) und Pei's P&D Inc..Die Konferenz ist Teil der Bemühungen der Provinz, einediversifizierte Entwicklungsstrategie einzuführen. Tourismus ist einwichtiger Faktor, um Investitionen in die Provinz zu fördern. Sichuanplant mehr Investitionen für seine Projekte im Bereich Tourismus undbeabsichtigt, von seinen reichhaltigen Ressourcen in diesem Bereichzu profitieren. Die Tourismusbranche beabsichtigt, sich auf dieEntwicklung von Vorzeigebereichen mit hochqualitativenTourismusdienstleistungen in der ganzen Provinz zu konzentrieren,wozu vielzählige Sightseeing-Ziele gehören, die auf Landesebeneverwaltet werden und ein Tourismus-Branchencluster aufWeltklasseniveau zu schaffen. Das Ziel der Provinz ist es durch dieKombination von Ressourcen aus den Bereichen Kultur und Tourismusschnell zu einem weltweit führenden Tourismusziel zu werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/738618/The_4th_China_Sichuan_International_Tourism_Investment_Conference.jpgPressekontakt:Gu Hanlu+86-1808003288719918630@qq.comOriginal-Content von: Sichuan Provincial Tourism Development Committee, übermittelt durch news aktuell