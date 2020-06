4 China-Aktien, die jetzt womöglich zu riskant sind für dein Depot

Weitere Suchergebnisse zu "Pinduoduo":

Viele Anleger, die in chinesische Aktien investiert haben, die in den USA notiert sind, wurden kürzlich durch einen neuen Senatsentwurf erschüttert, der Unternehmen, die von ausländischen Regierungen kontrolliert werden oder ihre Bücher nicht für amerikanische Wirtschaftsprüfer öffnen, von der Börse nehmen könnte. Der Gesetzentwurf muss noch vom Repräsentantenhaus verabschiedet und von Präsident Trump unterzeichnet werden, aber er findet parteiübergreifende Unterstützung.

Diese drohende Gefahr macht es schwierig, in diesem volatilen Markt in chinesische Aktien investiert zu bleiben. Mehrere große Unternehmen – darunter Baidu (WKN: A0F5DE) und Alibaba (WKN: A117ME) – haben jedoch bereits erklärt, dass sie ihre Aktien nicht von der Börse nehmen werden.

Nichtsdestotrotz könnte die vorgeschlagene Gesetzgebung vielen anderen chinesischen Unternehmen Probleme bereiten. Lasst uns vier solcher Aktien untersuchen, deren Besitz zu riskant sein könnte.

1. Luckin Coffee

Luckin Coffee (WKN: A2PJ6S) blendete die Anleger nach seinem Börsengang im vergangenen Mai mit einem dreistelligen Umsatzwachstum und einer raschen Expansion. Die Aktie stieg von ihrem IPO-Preis von 17 auf 50 US-Dollar im Januar dieses Jahres. Anleger konzentrierten sich auf das robuste Umsatzwachstum und weniger auf die zunehmenden Verluste.

Anfang April gab Luckin jedoch zu, dass rund 2,2 Mrd. Yuan Renminbi (277 Mio. Euro) seiner Einnahmen im Jahr 2019, d. h. mehr als 40 % des für das Gesamtjahr prognostizierten Werts, erfunden worden waren. Seine Aktien stürzten auf etwa 4 US-Dollar ab, bevor der Handel eingestellt wurde. Erst vor Kurzem wurde der Handel wieder aufgenommen – obwohl die NASDAQ bereits eine Dekotierungsmitteilung herausgegeben hatte.

Luckins Fehlverhalten war wahrscheinlich der Auslöser für den jüngsten Kreuzzug der Regierung gegen chinesische Aktien. Diese Aktie mag für Trader attraktiv sein, aber sie ist eindeutig dem Untergang geweiht – deshalb sollten Anleger dem Drang widerstehen, auf diesen angeschlagenen Verlierer zu setzen.

2. China Mobile

Ich persönlich besitze Aktien von China Mobile (WKN: 909622), dem größten Mobilfunkanbieter des Landes. In einem ruhigeren Markt wäre China Mobile eine solide Investition für konservative Anleger: Das Unternehmen bedient 947 Millionen Mobilfunkkunden und 193 Millionen Festnetzkunden und seine Dividendenrendite (die jährlich auf der Grundlage seiner Gewinne erklärt wird) lag in den letzten Jahren zwischen 3 und 6 %.

China Mobile – und seine an der NYSE notierten Konkurrenten China Unicom (WKN: A0RBTQ) und China Telecom (WKN: A0M4XS) – sind jedoch alle staatlich unterstützte Unternehmen. Die chinesische Regierung kontrolliert alle drei Telekommunikationsunternehmen streng und häufig wechselt sie ihr Führungspersonal und diktiert ihre Geschäfte. Sollte das vorgeschlagene Dekotierungsgesetz verabschiedet werden, würde die Beteiligung der Regierung die Aktie sofort von der Notierung an der NYSE ausschließen.

3. Pinduoduo

Pinduoduo (WKN: A2JRK6), Chinas drittgrößter E-Commerce-Marktplatz nach Alibaba und JD.com, erzielt ein robustes zweistelliges Umsatzwachstum und verzeichnet gleichzeitig steigende Verluste.

Pinduoduo hat sich eine Nische auf dem überfüllten E-Commerce-Markt erobert, indem das Unternehmen Käufer dazu ermutigt hat, sich für Großeinkäufe zusammenzuschließen. Diese Praxis setzte sich auf den Märkten mit niedrigerem Einkommen durch. Allerdings hat das Büro des US-Handelsbeauftragten das Unternehmen auch auf die schwarze Liste als „berüchtigter“ Marktplatz für gefälschte Waren gesetzt.

Pinduoduo versuchte, gefälschte Waren durch harte Strafen für Händler und eine Expansion in einkommensstärkere Städte mit Markenprodukten hinauszuscheuchen. Um jedoch Käufer anzuziehen, überzeugte Pinduoduo die Händler, ihre Markenprodukte zu niedrigeren Preisen als Alibaba und JD zu verkaufen und subventionierte dann die Differenz aus der eigenen Tasche.

Diese „Wachstum um jeden Preis“-Strategie ähnelt Luckins Plan, Starbucks (WKN: 884437) herauszufordern – und der Schuss könnte nach hinten losgehen. Investoren könnten sich daran die Finger verbrennen, wenn jetzt ein verlustreicher Krieg gegen Alibaba und JD geführt wird.

4. GSX Techedu

GSX Techedu (WKN: A2PLR7), eine Onlinebildungsplattform in China, erschien zunächst wie eine Traum-Wachstumsaktie. Ihre Einnahmen stiegen im vergangenen Jahr um 432 %, während ihr bereinigtes Nettoergebnis um 617 % zunahm. Sie behauptete auch, dass die COVID-19-Krise neuen Rückenwind erzeugte, da sich mehr Studenten in Onlinekurse einschrieben.

Mehrere gewiefte Leerverkäufer bezeichneten GSX jedoch kürzlich als die nächste Luckin Coffee und behaupteten, das Unternehmen habe Verkaufs- und Studentenzahlen frei erfunden, sein Wachstum mit Probekursen aufgepolstert und sogar Klassenzimmer mit Chat-Bots ausgestattet, um diese Illusion aufrechtzuerhalten.

GSX hat diese Anschuldigungen dementiert, aber Muddy Waters – die Firma, die Luckin vor dem Schuldeingeständnis leerverkauft hat – hat kürzlich eine große Short-Position in der Aktie bekannt gegeben. GSX könnte letztendlich freigesprochen werden, aber diese Anschuldigungen machen die Aktie zu riskant, um sie in diesem erbarmungslosen Marktumfeld zu besitzen.

Dieser Artikel wurde von Leo Sun auf Englisch verfasst und am 27.05.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Leo Sun besitzt Aktien von China Mobile und JD.com. The Motley Fool besitzt Aktien von und empfiehlt Alibaba Group Holding Ltd., JD.com, Luckin Coffee Inc. und Starbucks.

