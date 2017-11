"4 Blocks" mit Stargast Almila Bagriacik: Die ersten beiden Episoden der preisgekrönten Serie sind am 8. Dezember einmalig und exklusiv bei CineStar im Kino zu sehen

Lübeck (ots) - Zum Heimkino-Release präsentiert HauptdarstellerinAlmila Bagriacik im CineStar - CUBIX Filmpalast die ersten beidenFolgen der kürzlich sechsfach preisgekrönten Serie "4 Blocks": DieEpisoden "Brüder" und "Die falsche Neun" sind als Kino-Highlight amFreitag, den 8. Dezember, um 20:00 Uhr auf der großen Leinwand zusehen."4 Blocks" ist der nächste große Wurf des Produzenten-Duos MaxWiedemann und Quirin Berg: Zusammen haben die beiden bereits Filmewie "Männerherzen", "Friendship!" und "Who am I" auf den Weg gebracht- allesamt tolle Kinoerfolge, die großen Eindruck bei Fans undKritikern hinterlassen haben. Das Serienprojekt "4 Blocks" mitFrederick Lau und Almila Bagriacik ist das aktuelle Großprojekt ausdem Hause Wiedemann/Berg. Kürzlich erhielt der Sechsteiler den Preisder Deutschen Akademie für Fernsehen in den sechs Kategorien Regie,bester männlicher Hauptdarsteller, Casting, Musik,Redaktion/Producing und Produktion. Jetzt kann "4 Blocks" seinegeniale Wucht auch auf der großen Leinwand entfalten: ZumHeimkino-Release zeigt CineStar die ersten beiden Episoden "Brüder"und "Die falsche Neun" am 8. Dezember auf der großen Leinwand! ImCineStar - CUBIX Filmpalast in Berlin ist Hauptdarstellerin AlmilaBagriacik exklusiv zu Gast und stellt die Erfolgsserie live imKinosaal vor.Zum Inhalt: "4 Blocks" erzählt in sechs Episoden eine Geschichteum Freundschaft und Familie, Verrat und Schuld im Milieu einesarabischen Clans in Berlin-Neukölln. Im Zentrum steht Ali Hamady(Kida Khodr Ramadan), der seiner Frau und Tochter zuliebe seine "4Blocks" und kriminellen Geschäfte hinter sich lassen will. Doch alssein Schwager nach einer Razzia verhaftet wird, gerät er in eineAbwärtsspirale aus Verbrechen, Intrigen und Verrat, aus der es keinEntkommen zu geben scheint.Der Vorverkauf läuft, Tickets sind es an der Kinokasse und onlineunter cinestar.de erhältlich.Folgende CineStar Kinos zeigen "4 Blocks" am 8. Dezember 2017 um20:00 Uhr, FSK 16, ca. 111 Minuten:Berlin Cubix, Berlin Treptower Park, Bremen, Dortmund, Düsseldorf,Frankfurt Metropolis, Ingolstadt, Karlsruhe, Leipzig, LübeckStadthalle, MainzPressekontakt:ZPR GmbHSandra von Zabiensky,Sandra BackhausAn der Alster 85D-20099 HamburgTel.: 040-29 81 35-11/12presse@cinestar.deCineStar-GruppeMühlenbrücke 9D-23552 Lübeckcinestar.deOriginal-Content von: CineStar, übermittelt durch news aktuell