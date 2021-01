4 Asana-Analysten: Software-Bestand am Arbeitsplatz!

Analysten der Wall Street veröffentlichten am Montag ihre Empfehlungen für Asana Inc (NYSE:ASAN), die Ende September an die Öffentlichkeit getretene Cloud-basierte Plattform für Teamzusammenarbeit und Arbeitsmanagement.

Die Asana-Analysten

Der KeyBanc-Kapitalmarktanalyst Alex Kurtz begann die Berichterstattung über Asana mit einem Sector-Weight-Rating. Patrick Walravens, Analyst bei JMP Securities, begann die Berichterstattung über Asana mit einem Market-Outperform-Rating und einem Kursziel von 31 USD.

Brent Bracelin, Analyst bei