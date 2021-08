4 Anzeichen dafür, dass man bereit ist, von ETFs auf Aktien umzusteigen

Wichtige Punkte

Du musst bereit sein, mit größeren täglichen Schwankungen umzugehen.

Du wirst für deinen eigenen, auf Diversifikation basierenden Schutz verantwortlich sein.

Du wirst Geduld brauchen, um es mit den Wall Street Giganten aufzunehmen.

Investieren in börsengehandelte Fonds (ETFs) kann eine wunderbare Möglichkeit sein, um an der Börse mit der Zeit Geld zu verdienen. Indem du in kostengünstige, indexbasierte ETFs mit geringen Schwankungen investierst, kannst du mit sehr wenig Aufwand Renditen erzielen, die in etwa dem Markt oder Sektor entsprechen, den du verfolgst.

Dennoch kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem du den nächsten Schritt beim Investieren machen möchtest – vom Kauf von ETFs zu einzelnen Aktien von Unternehmen. Diese Veränderung bedeutet, dass du mit einzelnen Aktien mehr unternehmensspezifischen Risiken und Chancen ausgesetzt bist. Wenn du also darüber nachdenkst, diesen Schritt zu machen, achte auf diese vier Anzeichen. Sie zeigen, dass du bereit bist, von ETFs zu Aktien überzugehen.

Nr. 1: Du fühlst dich mit einer viel größeren Volatilität wohl

Es ist plausibel, dass ein breiter Börsenindex an einem Tag um mehr als ein paar Prozentpunkte steigt oder fällt. Die Aktien eines einzelnen Unternehmens können jedoch innerhalb kürzester Zeit um 10 % oder mehr steigen oder fallen. Das liegt daran, dass geschäftsspezifische Nachrichten veröffentlicht werden.

Der Kurs eines Unternehmens spiegelt die Erwartungen der Investoren für die Zukunft dieses spezifischen Unternehmens wider. Wenn etwas passiert, das die Erwartungen der Investoren drastisch verändert, werden sie die Aktien schnell hochbieten oder verkaufen, um die neue Realität widerzuspiegeln.

Als Aktionär von Aktien einzelner Unternehmen musst du dich mit dieser Art von Volatilität anfreunden können – denn irgendwann wird es auch die Aktien treffen, die du besitzt. Du kannst es zwar nicht vermeiden, aber wie du damit umgehst, wird eine große Rolle dabei spielen, wie sich dein Gesamtportfolio auf lange Sicht entwickelt.

Nr. 2: Du erkennst und nutzt die Kraft der Diversifikation

Ein wesentlicher Vorteil des Investierens mit ETFs ist, dass du mit einer einfachen Transaktion ein gewisses Maß an Diversifikation in dein Portfolio einbaust. Wenn du einen breiten Marktindex-ETF kaufst, dann hast du ein gewisses Maß an Diversifikation auf Marktebene. Wenn du einen Sektor-ETF kaufst, dann hast du zumindest ein gewisses Engagement in mehreren Unternehmen in diesem Sektor.

Sobald du anfängst, einzelne Aktien zu kaufen, musst du deine eigene Diversifikation in dein Portfolio einbauen, um davon zu profitieren. Der große Vorteil der Diversifizierung ist, dass wenn eine deiner Investitionen aufgrund von unternehmensspezifischen Faktoren scheitert, es nur diesen Teil deines Portfolios betrifft.

Angenommen, du hast etwa gleich große Positionen in 20 einzelnen Aktien, die in unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen tätig sind. Sollte eines dieser Unternehmen ausfallen, würdest du etwa 5 % des Wertes deiner Investitionen verlieren. Da würdest du schon spüren, aber dann könnten die Erfolge deiner anderen Investitionen diese Herausforderung leicht überwinden und es dir ermöglichen, dein Nettovermögen mit der Zeit wieder aufzubauen.

Vergleiche dieses Ergebnis mit dem nicht diversifizierten Fall, in dem du nur eine Aktie besitzt und diese Aktie zufällig zu einem scheiternden Unternehmen gehört. Das kann dich in eine viel schwierigere Situation bringen, von der du dich erholen musst. Infolgedessen kann es sein, dass du nicht in der Lage bist, dies in einer angemessenen Zeit zu tun.

Nr. 3: Du erkennst deinen Geduldsvorteil gegenüber der Wall Street

Die Wall Street hat enorme Vorteile, wenn es um die Fähigkeit geht, öffentlich verfügbare Informationen schnell zu verarbeiten und auf sie zu reagieren. Als kleiner, individueller Investor wirst du die Wall Street wahrscheinlich nie bei der Geschwindigkeit schlagen, mit der du auf Nachrichten reagierst. Stattdessen hast du den Vorteil, dass du in diesem Zusammenhang dein eigenes Geld verwaltest.

Weil du mit deinem eigenen Geld handelst, kannst du viel geduldiger sein als die Wall Street. Wenn ein Investmentfonds an der Wall Street anfängt, sich schlechter als der Markt zu entwickeln, ziehen die Investoren oft Geld aus diesem Fonds ab, was zu einer Art Todesspirale führen kann. Als Ergebnis ist die Wall Street darauf konditioniert, sehr ungeduldig zu sein und nicht darauf zu warten, dass sich eine längerfristige Unternehmensthese durchsetzt.

Als einzelner Investor, bei dem dein eigenes Geld auf dem Spiel steht, kannst du es dir leisten, geduldiger zu sein und eine längerfristige These auszuspielen. Wenn die Wall Street auf schlechte Nachrichten hin verkauft, treibt der Verkaufsdruck eine Aktie oft unter dem Niveau, auf dem sie sonst rationalerweise landen würde, basierend auf dem langfristigen finanziellen Effekt der Nachricht selbst. Das gibt dir oft die Chance, niedrig zu kaufen – und geduldig darauf zu warten, dass sich die längerfristige Geschichte ausspielt und die Aktie sich erholt.

Nr. 4: Du denkst, dass du die Herausforderung und die damit verbundene Recherche genießen würdest

Um erfolgreich in einzelne Unternehmen zu investieren, musst du viel mehr Aufwand betreiben, als wenn du einfach nur Sektoren oder börsengehandelte Fonds auswählst. Zum einen wird die Bewertung viel wichtiger, da dein Vermögen an einzelne Unternehmen gebunden ist und nicht an Sektoren oder die Gesamtwirtschaft. Daher hilft dir die Beherrschung von Werkzeugen wie dem Discounted-Cashflow-Modell dabei, ein klareres Bild davon zu bekommen, was du für dein Geld, das du investierst, kaufst.

Darüber hinaus solltest du die Investitionen, die du besitzt, im Auge behalten, da sie sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Zwischen den vierteljährlichen Telefonkonferenzen, den Bekanntmachungen in der Mitte des Zyklus und allen wichtigen Durchbrüchen, die das Unternehmen oder seinen Betrieb betreffen, kann das Investieren schnell zu einer Art Teilzeitjob werden. Du solltest zumindest die wichtigsten Nachrichten über die Investitionen, die du besitzt, verfolgen. So kannst du herausfinden, ob eine Nachricht ein Signal ist, mehr zu kaufen, deine Position zu verkleinern oder einfach an deiner Position festzuhalten.

Wenn du bereit bist, fang jetzt an

Einzelne Aktien auszuwählen ist Arbeit, aber wenn man es gut macht, ist es einer der wenigen Nebenjobs, der dir helfen kann, mit der Zeit zum Millionär zu werden. Wenn du also die Leidenschaft, die Geduld und die Fähigkeiten hast, dich anzustrengen, dann ist es sicherlich ein Job, der es wert ist, verfolgt zu werden. Das Beste von allem ist, dass durch das provisionsfreie Investieren und Bruchteilaktien, es etwas ist, mit dem du sofort anfangen kannst, selbst wenn du noch keinen großen Pensionsfonds aufgebaut hast.

Wenn du einen Blick auf diese vier Anzeichen geworfen hast und entschieden hast, dass du bereit bist, dann gibt es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um anzufangen. Das Schöne am modernen Markt ist, dass die Kosten für das Investieren so gering sind, dass du mit so viel – oder so wenig – deines Portfolios einsteigen kannst, wie du möchtest. Mit der Zeit kannst du dich anpassen, mit dem Ziel, am Ende eine Mischung aus Aktien, ETFs und anderen Investitionen zu finden, die gut für dich funktioniert.

Der Artikel 4 Anzeichen dafür, dass man bereit ist, von ETFs auf Aktien umzusteigen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Dieser Artikel wurde von Chuck Saletta auf Englisch verfasst und am 23.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021