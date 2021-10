4 Aktien, die bis 2030 1 Billion US-Dollar wert sein könnten

Die wichtigsten Punkte

Wirtschaftswachstum und Innovation könnten diese Aktien auf eine psychologisch wichtige Bewertung von 1 Billion US-Dollar treiben.

Börsennotierte Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar erreichen, sind psychologisch interessant, aber ziemlich selten. Von den mehr als 8.000 Wertpapieren, aus denen Investoren wählen können, haben nur fünf in den USA eine Bewertung von 1 Billion US-Dollar oder mehr erreicht: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und Facebook.

Wir wissen aber auch, dass die US-amerikanische und die Weltwirtschaft mit der Zeit wachsen werden. Dieses Wachstum, gepaart mit anhaltenden Innovationen, sollte es weiteren Unternehmen ermöglichen, die psychologisch wichtige Bewertung von 1 Billion US-Dollar zu erreichen. Die folgenden vier Aktien haben das Zeug dazu, bis zur Jahrtausendwende zu einem 1-Billion-US-Dollar-Unternehmen zu werden.

Berkshire Hathaway

Einer der sichersten Wege, Wohlstand aufzubauen, ist seit mehr als fünf Jahrzehnten, sich an die Fersen des Milliardärs Warren Buffett zu heften. Buffett ist seit 1965 CEO des Mischkonzerns Berkshire Hathaway (WKN: 854075)(WKN: A0YJQ2) und hat in dieser Zeit die Aktien seines Unternehmens zu einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 20% geführt. Wenn man die Gewinne der Klasse-A-Aktien (BRK.A) im Jahr 2021 mit einbezieht, hat Buffett insgesamt einen Aktiengewinn von fast 3.400.000 % erzielt!

Ein Grund dafür, dass Berkshire Hathaway so konstant gute Ergebnisse für die Aktionäre erzielt hat, sind Buffetts zyklische Tendenzen. Obwohl Rezessionen und Kontraktionen ein normaler Teil des Wirtschaftszyklus sind, ist sich das Orakel von Omaha sehr wohl bewusst, dass Volkswirtschaften im Laufe der Zeit wachsen und dass Expansionsphasen wesentlich länger dauern als Kontraktionen. Er hat das Kapital seines Unternehmens in Sektoren investiert, die in Expansionsphasen florieren, wie z. B. Technologie, Finanzwerte und Basiskonsumgüter.

Warren Buffett ist auch ein großer Fan von Dividendenaktien. Obwohl Berkshire Hathaway noch nie eine Dividende ausgeschüttet hat, wird das Unternehmen in diesem Jahr voraussichtlich mehr als 5 Mrd. US-Dollar an Dividendeneinnahmen erzielen. Bezogen auf die Kostenbasis von Berkshire sprechen wir von einer Rendite von 5 % der Kosten, was außergewöhnlich gut ist. Da Dividendenaktien in der Regel profitabel sind und sich bewährt haben, sind sie die ideale Art von Unternehmen, die Buffett in das Portfolio von Berkshire Hathaway aufnehmen möchte.

Auch wenn Buffett nicht ewig an der Spitze von Berkshire Hathaway stehen wird, wird das Unternehmen in guten Händen sein, denn seine Nachfolger Todd Combs und Ted Weschler werden ihren Einfluss geltend machen. Combs und Weschler haben in den letzten Quartalen eine Reihe innovativer, wachstumsorientierter Unternehmen in das Portfolio von Berkshire Hathaway aufgenommen, um von der Outperformance von Wachstumsaktien zu profitieren.

Angesichts der Erfolgsbilanz von Berkshire Hathaway scheint es eine sichere Sache zu sein, die Bewertung von 1 Billion US-Dollar noch vor 2030 zu erreichen.

Square

Während die aktuelle Marktkapitalisierung von Berkshire Hathaway in dieser Liste am nächsten an die 1 Billion US-Dollar herankommt, ist die Fintech-Aktie Square (WKN: A143D6) am weitesten davon entfernt (123 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung). Das heißt aber nicht, dass eine Verachtfachung des Wertes bis 2030 nicht möglich ist.

Das Brot-und-Butter-Geschäftssegment von Square ist seit mehr als einem Jahrzehnt das Verkäufer-Ökosystem. Das ist der Bereich, der Verkaufsgeräte, Analysen und Kredite anbietet, um Händlern zu helfen, ihr Geschäft auszubauen. In den sieben Jahren vor der Pandemie stieg das Bruttozahlungsvolumen (GPV) für das Seller Ecosystem von 6,5 Mrd. US-Dollar auf 106,2 Mrd. US-Dollar. Im Jahr 2021 wird das GPV wahrscheinlich mit Leichtigkeit die Marke von 140 Mrd. US-Dollar überschreiten.

Hinzu kommt, dass das Verkäufer-Ökosystem einen Großteil seines GPV von größeren Händlern generiert (d. h. von Händlern mit einem jährlichen GPV von 125.000 US-Dollar oder mehr). Da es sich hierbei um ein gebührengesteuertes Segment handelt, bedeuten größere Händler ein größeres Bruttogewinnpotenzial für Square.

Das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens wird jedoch von der digitalen Peer-to-Peer-Zahlungsplattform Cash App bestimmt. In den letzten drei Jahren (bis 2020) hat sich die Zahl der monatlich aktiven Nutzer von Cash App auf 36 Millionen mehr als verfünffacht. Außerdem erwirtschaftet Square einen Bruttogewinn von 55 US-Dollar pro MAU, während es nur 5 US-Dollar pro Nutzer ausgibt, um neue Nutzer zu gewinnen. Das ist eine beachtliche Gewinnspanne.

Was das Ganze zusammenhält, ist die bevorstehende Übernahme von Afterpay durch Square. Afterpay wird Square dabei helfen, ein geschlossenes Zahlungsökosystem zu schaffen, was bedeutet, dass Händler die Cash App akzeptieren können. Die Verknüpfung dieser Dienste könnte Square zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen des Jahrzehnts im Bereich Finanzdienstleistungen machen.

Salesforce

Eine weitere schnell wachsende Mega-Cap-Aktie, die gute Chancen hat, bis 2030 eine Bewertung von 1 Billion US-Dollar zu erreichen, ist der Cloud-basierte Customer Relationship Management (CRM)-Softwareanbieter Salesforce.com (WKN: A0B87V).

CRM-Lösungen werden von Unternehmen mit Kundenkontakt eingesetzt, um die Kundenbeziehungen zu verbessern und den Umsatz zu steigern. Neben einfachen Aufgaben wie dem Erfassen und Abrufen von Echtzeitdaten wird CRM-Software auch zur Verwaltung von Online-Marketingkampagnen, zur Durchführung von Vorhersageanalysen für einen bestehenden Kundenstamm und zur Überwachung von Produkt- oder Servicefragen eingesetzt. Diese Lösung wird häufig in der Dienstleistungsbranche eingesetzt, aber auch in neueren Branchen wie dem Gesundheitswesen und dem Finanzsektor findet CRM zunehmend Anwendung.

Salesforce steht in diesem Bereich mit zweistelligem Wachstum im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Laut einem Bericht von IDC war Salesforce in der ersten Hälfte des Jahres 2020 für 19,8 % aller weltweiten CRM-Ausgaben verantwortlich. Das war mehr als die vier engsten Konkurrenten des Unternehmens zusammengenommen. Mit einem fast viermal so hohen CRM-Anteil wie sein nächster Konkurrent ist es sehr unwahrscheinlich, dass Salesforce seinen Wettbewerbsvorteil in nächster Zeit verlieren wird.

Das Managementteam des Unternehmens hat außerdem ein Händchen für clevere, gewinnsteigernde Übernahmen bewiesen. CEO Marc Benioff hat die Übernahmen von MuleSoft, Tableau und zuletzt Slack Technologies geleitet. Der Kauf von Slack eröffnet zwar eine neue Einnahmequelle, aber vor allem die Möglichkeit, seine CRM-Lösungen an eine Vielzahl von kleinen und mittleren Unternehmen zu verkaufen, macht die Übernahme von Slack zu einem klugen Schachzug.

Laut Benioff ist Salesforce auf dem besten Weg, bis zum Jahr 2026 einen Jahresumsatz von 50 Mrd. US-Dollar zu erzielen. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 21,3 Mrd. US-Dollar. Wenn Salesforce für den Rest des Jahrzehnts eine jährliche Wachstumsrate von 18 bis 19 % beibehalten kann, hat das Unternehmen eine echte Chance, seinen Wert zu vervierfachen und eine Bewertung von 1 Billion US-Dollar zu erreichen.

Visa

Die vierte und letzte Aktie, die gute Chancen hat, bis zum Jahr 2030 eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar zu erreichen, ist der Zahlungsverkehrskonzern Visa (WKN: A0NC7B). Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 501 Mrd. US-Dollar müssten sich die Aktien des Unternehmens einfach verdoppeln.

Ähnlich wie bei Berkshire Hathaway ist einer der größten Katalysatoren von Visa, dass das Unternehmen zyklisch ist. Obwohl Rezessionen in der Regel zu einem Rückgang der Ausgaben führen und sich daher negativ auf die Einnahmen von Visa auswirken, dauern diese Rückgänge in der Wirtschaft selten länger als ein paar Monate oder ein paar Quartale. Das letzte Wirtschaftswachstum dauerte länger als ein Jahrzehnt.

Es schadet sicher nicht, dass Visa der unangefochtene Marktführer im Zahlungsverkehr in den USA ist, dem größten Verbrauchermarkt der Welt. Im Jahr 2018 war Visa für 53 % des gesamten Kaufvolumens im Kreditkartennetzwerk verantwortlich und lag damit mehr als 30 Prozentpunkte über dem nächstgrößeren Konkurrenten. Außerdem wuchs der Anteil von Visa in den USA nach der Finanzkrise schneller als bei allen anderen großen Zahlungsabwicklern.

Ein weiterer Pluspunkt für das Unternehmen ist die Tatsache, dass es keine Kredite vergibt. Obwohl Visa auf die Möglichkeit verzichtet, durch die Kreditvergabe Zinseinnahmen und Gebühren zu generieren, entgeht das Unternehmen auch dem unvermeidlichen Anstieg der Kreditausfälle, der in Zeiten wirtschaftlicher Kontraktionen und Rezessionen auftritt. Ohne ausstehende Kredite muss Visa kein Kapital für Zahlungsausfälle zurücklegen, was es dem Unternehmen ermöglicht, sich so schnell von Rezessionen zu erholen.

Da das Unternehmen die Möglichkeit hat, seine Zahlungsinfrastruktur auf Schwellenländer auszuweiten, in denen keine Banken vertreten sind, und sich nicht scheut, Akquisitionen zu tätigen, um seine Reichweite zu vergrößern, ist es naheliegend, dass Visa noch in diesem Jahrzehnt eine Bewertung von 1 Billion US-Dollar erreichen wird.

