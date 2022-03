4 Aktien aus dem Bereich Elektrofahrzeuge, die man 2022 und darüber hinaus kaufen sollte

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Wichtige Punkte

Volkswagen erwägt einen Börsengang von Porsche, der den Aktionären einen Mehrwert bringen könnte.

BlueCruise, das Fahrerassistenzsystem von Ford, wird wahrscheinlich noch in diesem Quartal als Over-the-Air-Bericht verfügbar sein.

Als führendes Unternehmen in China wird BYD vom starken Wachstum der Elektrofahrzeuge in dem asiatischen Land profitieren.

Die Elektrifizierung des Verkehrs ist ein unaufhaltsamer Trend. Präsident Joe Biden will, dass bis 2030 50 % aller Umsätze mit Elektrofahrzeugen erzielt werden. Auch die großen Autohersteller haben angekündigt, ihren Umsatz mit Elektrofahrzeugen zu steigern, um dieses Ziel zu erreichen.

Hier sind vier Top-Aktien, die du in Betracht ziehen solltest, wenn du auf den EV-Zug aufsteigen willst.

Rivian Automotive

Rivian Automotive (WKN: A3C47B; -2,12 %) hat mit seinem Mega-Börsengang (IPO) die Aufmerksamkeit der Wall Street auf sich gezogen. Die Euphorie für Rivian ließ die Marktkapitalisierung der Aktie zeitweise auf über 150 Mrd. US-Dollar ansteigen. Inzwischen hat die Aktie deutlich korrigiert und ist um mehr als 60 % von ihrem Allzeithoch gefallen.

Als Vorreiter im Segment der elektrischen Pickups verzeichnet Rivian eine starke Nachfrage nach seinen Fahrzeugen. Die Wahl zum „Truck of the Year 2022“ von MotorTrend hat die Begeisterung der Käufer noch verstärkt. Neben einem Pickup und einem SUV hat Rivian eine Erstbestellung von 100.000 elektrischen Lieferwagen von Amazon erhalten. Rivian begann im September mit der Auslieferung und lieferte im Jahr 2021 bereits 920 Fahrzeuge aus. Auch wenn das Hochfahren der Produktion eine Herausforderung ist, läuft es für den Hersteller von Elektrofahrzeugen bisher gut.

Als reiner EV-Hersteller profitiert Rivian von seinen flexiblen Geschäftsabläufen und dem Potenzial, im Vergleich zu traditionellen Autoherstellern höhere Gewinnspannen zu erzielen. Insgesamt könnte Rivian eine risikoreiche und lohnende EV-Wette sein.

Ford Motor Company

Ford Motor Company (WKN: 502391; 3,88 %) bietet eine relativ sichere Möglichkeit, an der Wachstumsthese der Elektrofahrzeuge teilzuhaben. Die Aktie wird zwar nicht so stark steigen wie die von reinen EV-Unternehmen, aber das Risiko könnte auch geringer sein. Ford will bis 2030 40 bis 50 % seines Umsatzes mit Elektrofahrzeugen erzielen. Wenn Ford dieses Ziel erreicht und gleichzeitig Funktionen wie „Over-the-Air“-Software-Updates und andere Abonnement- und Software-Dienste anbietet, die dem Unternehmen wiederkehrende Einnahmen bescheren, könnte das Unternehmen seine Gewinnspannen deutlich steigern. Das könnte den Weg für einen stetigen Anstieg des Kurses der Ford-Aktie ebnen.

Als ersten Schritt auf dem Weg zu seinem Ziel plant Ford, seine jährliche Produktionskapazität für Elektrofahrzeuge bis Ende nächsten Jahres auf 600.000 Fahrzeuge zu erhöhen. Der Umsatz des Automobilherstellers mit Elektrofahrzeugen stieg im Januar um 167 % auf 13.169 Einheiten im Jahresvergleich. Fords Fahrerassistenzsystem BlueCruise wird voraussichtlich noch in diesem Quartal als Over-the-Air-Update für die Modelle F-150 und Mustang Mach-E verfügbar sein. Insgesamt scheint Ford auf dem richtigen Weg zu sein, um in einigen Jahren zu den führenden Herstellern von Elektrofahrzeugen zu gehören.

BYD

Im Jahr 2021 entfiel rund die Hälfte des weltweiten Umsatzes mit Elektrofahrzeugen auf China. Als führendes Unternehmen in China wird BYD (WKN: A0M4W9; 1,31 %) vom starken Wachstum der Elektrofahrzeuge in dem asiatischen Land profitieren. Im Jahr 2021 hat BYD mehr als 593.000 Elektrofahrzeuge verkauft. Davon waren fast 273.000 Plug-in-Hybride, während die restlichen Fahrzeuge vollelektrisch waren. Damit gehört BYD zu den drei größten Anbietern von Elektrofahrzeugen in China.

Zu den meistverkauften Elektromodellen von BYD gehören Han, Tang SUV, Yuan, Song Pro und Quin Pro. Mit seinen preisgünstigen Modellen zielt BYD vor allem auf den Massenmarkt. Warren Buffetts Firma Berkshire Hathaway (WKN: 854075; 3,99 %)(WKN: A0YJQ2; 3,90 %) hält einen Anteil von fast 8 % an BYD. Insgesamt bietet die Aktie eine attraktive Möglichkeit, auf das Wachstum der chinesischen Elektrofahrzeuge zu setzen.

Volkswagen

Mit fast 453.000 verkauften Elektrofahrzeugen im Jahr 2021 arbeitet Volkswagen (WKN: 766400; 4,96 %) hart daran, bei der Elektrifizierung des Verkehrssektors an der Spitze zu stehen. Der Umsatz des Unternehmens mit Elektrofahrzeugen stieg 2021 um 95 % gegenüber 2020. Obwohl der Anteil der Elektrofahrzeuge am Umsatz von Volkswagen im Jahr 2021 nur 5,1 % betrug, will das Unternehmen diesen Anteil bis 2030 auf 50 % erhöhen. Zwischen 2022 und 2026 will der deutsche Autohersteller 52 Mrd. Euro in die Elektromobilität investieren. Volkswagen erwägt einen Börsengang von Porsche, der dazu beitragen könnte, Werte für die Aktionäre freizusetzen und gleichzeitig die Elektrifizierungsbemühungen von Volkswagen zu finanzieren.

Volkswagen verkaufte im Jahr 2021 weltweit 8,9 Mio. Fahrzeuge und ist damit der zweitgrößte Autohersteller der Welt. Im Gegensatz zu einigen reinen Elektroauto-Start-ups hat Volkswagen in den letzten zwölf Monaten einen Nettogewinn von rund 22 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet. Die enorme Größe des Unternehmens, die starke Produktionsbasis, die große Erfahrung und die starke Marke sind einige der Faktoren, die dem Unternehmen helfen könnten, im Rennen um die Elektromobilität erfolgreich zu sein.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Rekha Khandelwal auf Englisch verfasst und am 25.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Rekha Khandelwal besitzt keine der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Amazon, BYD, Berkshire Hathaway (B-Aktien) und die Volkswagen AG. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2023 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short Januar 2023 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short Januar 2023 $265 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

