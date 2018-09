4,9 Millionen staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren im Jahr 2017

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2017 schlossen Staatsanwaltschaften inDeutschland insgesamt 4,9 Millionen Ermittlungsverfahren ab. Daswaren 6,2 % weniger als im Jahr 2016 (5,2 Millionen Verfahren). Auchdie Zahl der Neuzugänge an Ermittlungsverfahren ging zurück (-6,2 %).Rund ein Drittel (33,8 %) aller erledigten Verfahren im Jahr 2017bezogen sich auf Eigentums- und Vermögensdelikte. Darauf folgtenStraßenverkehrsdelikte mit 17,8 % sowie Straftaten gegen das Lebenund die körperliche Unversehrtheit mit 9,4 %. AufenthaltsbezogeneDelikte waren im Jahr 2017 in 4,3 % aller Verfahren Gegenstand derErmittlung, während der Anteil im Vorjahr 8,5 % betragen hatte. Dassdie Zahl der Ermittlungsverfahren insgesamt abnimmt, isthauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Zahl der Verfahren mitaufenthaltsbezogenen Delikten gesunken ist. Die Statistik erfasst alsaufenthaltsbezogene Delikte die Einschleusung von Ausländerinnen undAusländern sowie Straftaten nach dem Aufenthalts-, demAsylverfahrensgesetz sowie dem Freizügigkeitsgesetz/EU. Polizei undStaatsanwaltschaften sind gesetzlich verpflichtet, in Verdachtsfällenauf fehlende oder ungültige Aufenthaltstitel zu ermitteln.Staatsanwaltschaften in Deutschland sind für die Verfolgung vonStraftaten und die Leitung der entsprechenden Ermittlungen zuständig.Wenn die Ermittlungen zu hinreichendem Tatverdacht führen, erhebenStaatsanwaltschaften Anklage beim zuständigen Gericht und vertretenim Fall einer gerichtlichen Hauptverhandlung die Anklage.Über Umfang und Struktur staatsanwaltschaftlicherErmittlungsverfahren in Deutschland informiert jährlich dieStaatsanwaltschaftsstatistik. Die häufigste Erledigungsart über alleEinzelfallentscheidungen hinweg war im Jahr 2017 nicht die Anklage,sondern wie in den Vorjahren die Verfahrenseinstellung. So machtenEinstellungen mit Auflage (3,5 %), Einstellungen ohne Auflage (26,0%) und Einstellungen mangels Tatverdacht (27,5 %) oderSchuldunfähigkeit (0,2 %) zusammen 57,2 % allerstaatsanwaltschaftlichen Verfahrenserledigungen aus. 20,2 % derVerfahren endeten mit Anklage beziehungsweise Strafbefehlsantrag und22,6 % auf andere Art (zum Beispiel Abgabe an eine andereStaatsanwaltschaft).Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Rechtspflege,Telefon: +49 (0) 611 / 75 41 14,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell