4,7 Promille: Udo Lindenberg überlebte vor 18 Jahren tödliche Alkoholdosis (FOTO)

Hamburg (ots) -Als Udo Lindenberg, 72, im September 2000 mit der Initiative "Rockgegen rechte Gewalt" durch den Osten Deutschlands tourte, trug erzeitweise eine kugelsichere Weste, weil er Morddrohungen erhielt. Dasberichtet der Autor Thomas Hüetlin, dessen Biografie über UdoLindenberg demnächst erscheint und aus der das ZEITmagazin exklusivvorab zwei Kapitel veröffentlicht. In dieser Zeit hatte Lindenbergnoch mit anderen Problemen zu kämpfen: Was "Udo auf dieser Tournee anAlkohol in sich hineinschüttete, bildete selbst für einen Menschenseiner Konsumgewohnheiten einen neuen Höhepunkt", schreibt Hüetlin.Teilweise standen Doppelgänger auf der Bühne. Ein paar Tage nach demAbschlusskonzert dieser Tournee lieferte sich Lindenberg selbst insKrankenhaus ein - er hatte 4,7 Promille. "Eigentlich eine tödlicheDosis. Aber die Ärzte und Tine Acke, seit Mitte der Neunzigerjahreseine Freundin, retteten sein Leben."Pressekontakt:Den kompletten ZEITmagazin-Beitrag dieser Meldung senden wir Ihnenfür Zitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de). Diese Presse-Vorabmeldungfinden Sie auch unter www.zeit.de/vorabmeldungen.Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell