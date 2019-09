4.535 B2Run-Teilnehmer als Charity-Läufer für die DKMS am Start - großer Erfolg der Partnerschaft mit Deutschlands größter Laufserie

Tübingen/München (ots) - Es ist Deutschlands größte Laufserie -der B2Run. Erstmals nahmen über 200.000 Teilnehmer aus über 10.000Unternehmen an der Laufserie teil. Die Läufer konnten dabei nicht nurfür sich etwas Gutes tun, sondern sich über das Charity-Ticket auchsozial engagieren und damit die DKMS und den Kampf gegen Blutkrebsunterstützen. Insgesamt liefen 4.535 Läufer*innen im Namen der gutenSache. 601 Teilnehmer konnten bei allen 17 Laufevents als potenzielleLebensretter registriert werden."Ich bin jedes Jahr wieder begeistert, mit welchem Engagement undHerzblut die Teilnehmer bei B2Run an den Start. Dass wir dieses Jahrerstmal über 200.000 Läuferinnen und Läufer an den Start bringenkonnten freut mich besonders. Dafür möchte ich mich ganz herzlich beiallen Teilnehmern, Helfern und Partnern bedanken", so Lars Gerling,Geschäftsführer der Infront B2Run GmbH.Die Registrierungen zahlten sich zudem doppelt aus, denn für jedeNeuregistrierung im Rahmen der Läufe spendete der Veranstalter B2Runnochmals fünf Euro extra an die DKMS. Insgesamt kamen in der Saison2019 somit über 25.000 EUR als Spende für die DKMS zusammen."Wir danken jeder einzelnen Läuferin und jedem einzelnen Läufersowie den B2Run-Organisatoren ganz herzlich für die tatkräftigeUnterstützung der DKMS im Kampf gegen den Blutkrebs. Für uns wardiese tolle Laufserie eine gelungene Chance, unser Anliegen in derÖffentlichkeit zu platzieren und so noch mehr Menschen dazu zubewegen, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen", sagt Dr.Elke Neujahr, Vorsitzende der DKMS-Geschäftsführung.Alle weiteren Infos und Fotos finden Sie in unserem Media Centerunter https://mediacenter.dkms.de/pressemitteilung/pm-b2run-bilanz/Pressekontakt:KommunikationDKMS gGmbH0221 - 94 05 82 3311presse@dkms.dehttps://mediacenter.dkms.deOriginal-Content von: DKMS gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell