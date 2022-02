4,3 Mrd. Gründe, um jetzt auf die Allianz-Aktie zu setzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

4,3 Mrd. Gründe, um jetzt auf die Allianz-Aktie (WKN: 840400) zu setzen? Na, das klingt doch mächtig nach Kapitalrückführungen und Dividende. Mit dieser Vermutung hast du recht: Wie ich zuletzt bei meinen Recherchen gelesen habe, rechnet das Portal Börse Online damit, dass der DAX-Versicherer in diesem Jahr rund 4,3 Mrd. Euro an die Investoren ausschütten sollte.

Foolishe Investoren wissen natürlich, dass man mit dem Kauf einer einzelnen Aktie lediglich einen Bruchteil dessen erhält. Zuletzt beispielsweise 9,60 Euro je Aktie. Trotzdem existieren gute Gründe, warum man die Allianz-Aktie jetzt noch einmal in den Fokus rücken sollte. Vielleicht ist die Aktie ein Top-Tipp, bevor es in die heiße Phase geht.

Allianz-Aktie: KGV 12, Dividendenrendite 4,2, mindestens

Ein erster Grund, der neben den 4,3 Mrd. Euro für die Allianz-Aktie spricht, ist die allgemeine, fundamentale Bewertung. Knüpft der DAX-Versicherer an die Stärke vor der Pandemie an, so sollte sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf einen Wert von knapp über 12 belaufen. Wenn wir wiederum bei der Dividende bleiben, so erhalten wir 4,2 % Dividendenrendite, mindestens.

Das Management der Allianz-Aktie hat schließlich angekündigt, in diesem Jahr bereits die Dividende erhöhen zu wollen. Um mindestens 5 % möchte man die Ausschüttungssumme je Aktie steigern. Das habe ich bei diesen Kennzahlen sogar noch nicht einmal berücksichtigt.

Eine Dividendenerhöhung um 5 % im Jahresvergleich hieße, dass der DAX-Versicherer sogar auf fast 4,4 % Dividendenrendite käme. Etwas Überraschungspotenzial ist definitiv nicht vorhanden.

Überraschungen auch an anderer Front?

Bei der Allianz-Aktie müssen die 4,3 Mrd. Euro nicht die einzige Form der Kapitalrückführung sein. Neben der Dividende bediente das Management des DAX-Versicherers in den vergangenen Jahren zumindest zwischenzeitlich Aktienrückkäufe. Auch im Jahr 2022 ist das eine solide Option. Vor allem, wenn das Geschäftsjahr 2021 wieder an alte, bessere Zeiten anknüpfen kann.

Mit Aktienrückkäufen gibt es außerdem die Aussicht auf weiteres Ergebniswachstum je Aktie. Das Management des DAX-Versicherers hat schließlich die gekauften Aktien stets eingezogen und vernichtet. Wachstum ist jedoch insgesamt ein weiterer Grund, warum die 4,3 Mrd. Gründe jetzt kurzfristig nicht nur attraktiv sind.

Allianz-Aktie: Dividendenwachstum & operatives Wachstum!

Das Management der Allianz-Aktie stellt uns Investoren nämlich ein operatives Wachstum und ein Dividendenwachstum in Aussicht. Ja, sogar längerfristig. Gemäß der mittelfristigen Prognose soll das Ergebnis je Aktie bis zum Jahre 2024 um einen Wert zwischen 5 und 7 % p. a. wachsen. Wobei die Dividende mindestens um 5 % p. a. wachsen soll, ebenfalls bis zu diesem Zeitraum.

Konkret auf unseren heutigen Titel gemünzt bedeutet das: Die 4,3 Mrd. Euro Dividende sind vermutlich nicht der Endpunkt dieser bereits hohen Ausschüttung. Das macht langfristig orientiert für Investoren, die auf Dividendenwachstum setzen wollen, natürlich einen bedeutenden Unterschied.

Der Artikel 4,3 Mrd. Gründe, um jetzt auf die Allianz-Aktie zu setzen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien der Allianz. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

