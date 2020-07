4,25 %: Richtig, das ist NICHT die Dividendenrendite von Realty Income (psst, aber ein anderer spannender Wert!)

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

Die aktuelle Dividendenrendite von Realty Income (WKN: 899744) zu ermitteln ist eigentlich recht einfach: Man nimmt die monatliche Dividende in Höhe von 0,234 US-Dollar und multipliziert diese mit den zwölf Monaten, in denen diese fiktiv ausgeschüttet wird. Bei jährlich 2,808 US-Dollar und einem derzeitigen Aktienkursniveau von 61,09 US-Dollar (01.07.2020, maßgeblich für alle Kurse) erhalten wir dann einen Wert von 4,59 %. Wie gesagt: Ziemlich easy.

Zugegeben: Einen solchen Wert wird es nicht in einem Jahr geben. Der US-REIT und monatliche Ausschütter ist schließlich dafür bekannt, auch unterjährig des Öfteren mal die eigene Ausschüttung moderat zu erhöhen. Das führt zu einer sich konsequent verändernden Ausgangslage.

Dennoch bleibt eine Frage jetzt offen: Was versteckt sich hinter den 4,25 % im Titel, die eben nicht die Ausschüttungsrendite dieses REIT sind? Spannende Frage. Die Antwort könnte allerdings für die Zukunft relevant sein. Auch wenn sie in der Vergangenheit begründet liegt.

Das Dividendenwachstum im Blick!

Wie sich so mancher Foolishe Investor möglicherweise gedacht hat, hängt diese Kennzahl mit dem Ausschüttungswachstum von Realty Income zusammen. Wie gesagt: Der US-REIT ist bekannt dafür, auch unterjährig mal die eigene Auszahlung zu erhöhen. Zudem kann die Aktie eine Historie von inzwischen 600 monatlich ausgezahlten Dividenden vorweisen. Die wiederum inzwischen über 100 Mal angehoben worden sind.

Das Dividendenwachstum, das wir uns dabei heute ansehen wollen, betrifft den Zeitraum der letzten fünf Jahre: Innerhalb dieser Zeitspanne hat das Management hier die monatliche Auszahlung nämlich von 0,19 US-Dollar auf die derzeitige Auszahlung erhöht. Das entspricht einem moderaten, wenngleich doch beständigen Wachstum von 4,25 % pro Jahr.

Das wiederum ist sogar ein moderat schwächerer Wert als das auf der Unternehmensseite ausgewiesene Ausschüttungswachstum. Hier spricht Realty Income von einem Wachstum in Höhe von 4,5 % pro Jahr. Allerdings über einen Zeitraum von 25 Jahren seit der Listung an den US-Börsen.

Warum dieser Wert relevant ist

Die spannende Frage dürfte für so manchen Investor natürlich sein, warum ein solcher Wert relevant ist. Die monatlichen Zahlungen sind schön und gut und das moderate Wachstum ist hinlänglich bekannt. Weshalb sollte man das Wachstum daher quantifizieren und überprüfen? Wenn du mich fragst: Um zu wissen, was wir in den nächsten Jahren oder auch Jahrzehnten erwarten können.

Wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass sich in den nächsten 5, 10 oder 15 Jahren das Wachstum noch einmal weiter abschwächt und nur noch 4 % pro Jahr beträgt, so können wir konservativ ermitteln, was wir erwarten können. Beispielhafte Rechnungen gefällig? Sehr gerne!

Innerhalb der nächsten fünf Jahre könnte die monatliche Dividende unter dieser Prämisse auf 0,284 US-Dollar je Aktie steigen, in zehn Jahren hingegen auf 0,346 US-Dollar je Aktie und in 15 Jahren auf 0,42 US-Dollar je Aktie. Zum aktuellen Aktienkursniveau von 61,09 US-Dollar könnten dabei die Dividendenrenditen auf 5,57 %, 6,79 % beziehungsweise 8,25 % steigen. Das könnte dem US-REIT noch einmal einen ganz neuen Charme verleihen.

Unterschätze nicht die Macht des Dividendenwachstums!

Zweifellos: Das zukünftige Dividendenwachstum könnte für die Erfolgs- und Wachstumsgeschichte von Realty Income entscheidend sein. Der Wert der letzten fünf Jahre mag dabei eine Orientierungshilfe sein, was Einkommensinvestoren in den nächsten Jahren erwarten können. Wobei solche prognostischen Werte natürlich mit etwas Vorsicht zu genießen sind.

Das Geschäftsmodell gilt allerdings als defensiv und ebenfalls von einem moderaten Wachstum begleitet. Entsprechend könnten die hier getroffenen Annahmen einen kleineren Einblick bieten in das, was künftig möglich sein könnte.

