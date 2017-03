4.0 auf Japanisch / Japan präsentiert sich als Partnerland der CeBIT

Berlin/Tokio (ots) - Die CeBIT 2017 verbeugt sich vom vor ihremPartnerland Japan. Das Treffen auf der digitalen Ebene passt: Nipponinvestiert massiv, um im Zeitalter der Digitalisierungkonkurrenzfähig aufgestellt zu sein. Die Roboterrevolution hat Japanbereits 2014 angezettelt. Mittlerweile erlebt die Industrie einUpgrading: "Die mechanischen Hilfen müssen intelligenter werden, umin den großen internationalen Fabriken Karriere zu machen. In dieEntwicklung von IoT-Anwendungen sowie Künstlicher Intelligenz wirdviel investiert. Auch die Partnersuche in Sachen Internetsteuerungenläuft auf Hochtouren. Eine riesige Chance auch für deutscheUnternehmen", erklärt Michael Sauermost, Japan-Experte von GermanyTrade & Invest in Tokio.Das IoT Acceleration Consortium (ITAC) soll die Entwicklung in demzukunftsträchtigen Bereich steuern und vorantreiben sowie private undöffentliche Kooperationen initiieren. Dabei geht es nicht zuletztauch um die Vereinheitlichung von Standards der IoT-Technologiensowie um künftige regulatorische Rahmenbedingungen. Neben dem ITACexistiert seit 2015 unabhängig davon die Unternehmerinitiative IVI("Industrial Value Chain Initiative").Zwischen der Plattform Industrie 4.0 und der japanischenDigitalplattform "Robot Revolution Initiative" existiert seit 2016eine Kooperationsvereinbarung. "Es ist beeindruckend, wie der BegriffIndustrie 4.0 in Japan mittlerweile angekommen ist. Damit hätte ichvor zwei Jahren ehrlich gesagt nicht gerechnet", gesteht MichaelSauermost. Als große Herausforderung sieht er das Ziel, den lokalenMittelstand mehr in Digitalisierungsprozesse einzubinden.Japans offizielle "Vier punkt Null"-Strategie beinhaltetmittlerweile nicht mehr nur eine neue industrielle Revolution.Society 5.0 heißt das neue Ziel. In einer supersmarten Gesellschaftkommunizieren Roboter schließlich nicht nur untereinander sondernauch mit Menschen.Weitere Informationen zur Asien-Pazifik-Region:www.gtai.de/asien-pazifikWeitere Informationen zu Japan:www.gtai.de/japanGermany Trade & Invest (GTAI) ist dieWirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. DieGesellschaft informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte,wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland undbegleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.Pressekontakt:Andreas BilfingerT +49 (0)30 200 099-173andreas.bilfinger@gtai.comhttp://twitter.com/gtai_dehttp://youtube.com/gtaiOriginal-Content von: Germany Trade and Invest, übermittelt durch news aktuell