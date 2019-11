Unterföhring (ots) -- Der Serienhit "4 Blocks" geht am 7. November um 21 Uhr in dieletzte Runde- Die Turner-Eigenproduktion zu sehen auf TNT Serie, empfangbarbei Sky und mit Streamingdienst Sky Ticket- Perfekt zur Einstimmung: Staffel 1 und 2 mit Sky nochmal bingen- Teaser: https://youtu.be/UAYymBUWIOsUnterföhring, 5. November 2019 - Familie, Ehre, Macht: Für Toni Hamady (KidaKhodr Ramadan) steht im Finale der preisgekrönten Berliner Gangster-Saga "4Blocks" alles auf dem Spiel. Die sechs Episoden der dritten und letzten Staffelstarten ab 7. November immer donnerstags um 21 Uhr auf dem über Sky inDeutschland und Österreich empfangbaren Seriensender TNT Serie. Nach ihrerAusstrahlung ist jede neue Folge dann sofort auch On Demand und mitStreamingdienst Sky Ticket abrufbar. Die kompletten Staffeln 1 und 2 können Fansmit Sky Q und Sky Ticket bereits jetzt jederzeit auf Abruf genießen.Über "4 Blocks":Während neue Kontrahenten in Berlin eintreffen und sich ehemalige Verbündete zugefährlichen Rivalen wandeln, drohen Hochmut und Hass, aber auch grenzenloseLoyalität und Liebe die Hamadys zu zerstören. Denn die vielleicht größte Gefahrkönnte dem Clan in der dritten Staffel aus den eigenen Reihen drohen. Kann Toniseine Familie und seine "4 Blocks" ein letztes Mal verteidigen oder wird eralles verlieren?Die erste Staffel von "4 Blocks" wurde von TNT Serie, Quirin Berg, demAutoren-Trio Hanno Hackfort, Bob Konrad, Richard Kropf sowie Autor und RegisseurMarvin Kren entwickelt. Das Konzept der dritten Staffel stammt nun von Hackfort,Konrad, Kropf sowie Eckehard Weis, die Bücher von Hackfort, Frédéric Hambalekund Niko Schulz-Dornburg. Regie führte Özgür Yıldırım, derbereits Teile der zweiten Staffel inszenierte, erneut mit Matthias Bolliger alsDirector of Photography. Als Executive Producer fungierten Quirin Berg, MaxWiedemann und Sven Miehe von W&B Television sowie für TNT Serie Hannes Heyelmannund Anke Greifeneder, die auch die Redaktionsleitung innehatte. Neben Kida KhodrRamadan sind Veysel Gelin, Massiv, Almila Bagriacik, Maryam Zaree, KarolinaLodyga, Sami Nasser, Rauand Taleb, Hassan Akkouch und Sabrina Amali zu sehen, inStaffel 3 ergänzen Lisa Marie Janke ("Caraba"), Jan Henrik Stahlberg("Muxmäuschenstill") und Amira Ghazalla ("Star Wars - Episode VIII: Die letztenJedi") den Cast.Mehr Infos: http://bit.ly/sky-4blocks-3Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben demfrei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhauseund unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Qbietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serienauf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen KundenSerien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München istTeil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern SkyLimitedPressekontakt:Turner Broadcasting System Deutschland GmbH:Cathrina KellerSenior PR Coordinator Entertainment ChannelsGermany, Austria & SwitzerlandTel.: 089 693354-7124;cathrina.keller@turner.comSky Deutschland:Thomas SchöffnerSenior Manager External Communicationsthomas.schoeffner@sky.detwitter.com/SkySerienfacebook.com/SkySerienInstagram: SkySerienKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackMail: DL-picture-management-operations@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell