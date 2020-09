4TechnologyGroup stärkt KI- und Sprachkompetenz mit Übernahme des Sprachanalysespezialisten voiXen

Hannover/ Berlin (ots) - Die 4TechnologyGroup übernimmt die voiXen GmbH und stärkt damit ihre Kompetenz in den Bereichen KI und Sprachverarbeitung. voiXen ist Deutschlands Pionier für Cloudlösungen im Bereich Sprachanalyse, digitales Coaching und Customer Experience. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat sich in den vergangenen Jahren als innovativer Anbieter etabliert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.Synergien durch Zusammenschluss von 4TechnologyGroup und voiXenDie 4TechnologyGroup ist der Zusammenschluss von bisher drei, seit heute vier, innovativen und sehr erfahrenen Unternehmen aus Deutschland, die sich auf die Bereiche Kommunikation und Künstliche Intelligenz spezialisiert haben. So verstärkt das neue Schwesterunternehmen voiXen die Gruppe mit einer KI-basierten Sprachanalyselösung und einer Coaching- und Bewertungssoftware. Ralf Mühlenhöver wird die voiXen GmbH weiter als Geschäftsführer leiten und sein Team in Hamm und Berlin kontinuierlich ausbauen können."voiXen ergänzt das Portfolio der 4TechnologyGroup perfekt. Sowohl Technologie als auch Marktposition des Unternehmens haben mich überzeugt. Innerhalb weniger Jahre haben Ralf Mühlenhöver und sein Team voiXen zu einem relevanten Player im Bereich Kundenservice etabliert. Wir teilen die Leidenschaft für Innovation und Technologie", so Olav Strawe, Gründer der 4TechnologyGroup.Ralf Mühlenhöver bestätigt den positiven Ausblick: "Als Technologie-Startup haben wir immer darüber nachgedacht, wie wir unseren Einfluss maximieren können. Damit schließen wir uns einem Netzwerk an, mit dem wir unsere Schlagkraft erhöhen und innovative Technologie "Made in Germany" weltweit schneller zum Kunden bringen können. Für unser gesamtes Team und unsere Kunden stellen wir jetzt die Weichen für zukünftiges erfolgreiches Wachstum."Die Geschäftsführer der Unternehmen der 4TechnologyGroup sehen damit die nächste Phase der Zusammenarbeit angebrochen. "Wir haben Anfang 2020 eine Vertriebs- und Technologie-Partnerschaft mit voiXen geschlossen und konnten schon jetzt das Angebot für zahlreiche unserer Kunden um die voiXen-Lösung erweitern. Mit voiXen als Schwesterunternehmen werden wir unsere Marktposition noch weiter ausbauen", kommentiert Rainer Holler (CEO) diese Entwicklung. Dr. Tina Klüwer (CTO) freut sich über die Synergien: "Mit voiXens Kompetenz bei der Verarbeitung von Sprache und Dialogen werden wir im Bereich KI-basierter Kundenlösungen zum führenden Anbieter in Deutschland."Durch die technologische und personelle Expertise entsteht ein Zusammenschluss, der für den Kommunikations- und Voice-Markt als starke europäische Alternative eine wichtige Rolle spielen wird.Über 4TechnologyGroupIn der 4TechnologyGroup sind Unternehmen zusammengeschlossen, die moderne Technologie entwickeln und vermarkten. Das Geschäft umfasst cloudbasierte Kundenservice- und Contact-Center-Lösungen für mittlere und große Unternehmen aus Branchen wie Energie, Finanzen, Medien, Retail und Telekommunikation. Gemeinsam stellt sich die Gruppe als europäischer Anbieter von KI-basierten Kommunikations- und Automatisierungslösungen für Unternehmen auf.http://www.4tech.group/4Com in Hannover entwickelt und betreibt seit 1994 cloudbasierte Contact-Center-Software zur ganzheitlichen Bearbeitung von Kundenkontakten in Unternehmen.https://www.4com.de/parlamind in Berlin realisiert auf Basis von Künstlicher Intelligenz Lösungen für Text- und Sprachverarbeitung, mit denen Unternehmen schnell, intelligent und systematisch auf Kundenbedürfnisse reagieren können.https://parlamind.com/Lindenbaum in Karlsruhe bietet eine Plattform für Voice-Kommunikation und eine leistungsfähige Konferenzsoftware für große Unternehmen und Carrier.https://www.lindenbaum.eu/voiXen aus Hamm und Berlin hilft Unternehmen, ihren Kundenservice durch Sprachanalysesoftware sowie digitale Coaching- und Bewertungsbögen über den Einsatz von KI und Big Data zu optimieren.https://www.voixen.aiPressekontakt:Katja Gaesing4TechnologyGroupMail: presse@4tech.groupTel: +49 170 2433406Original-Content von: 4TechnologyGroup, übermittelt durch news aktuell