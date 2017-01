4SC: Vorstand und Aktionäre schöpfen neue Hoffnung!

Liebe Leser,

im vergangenen Jahr verkündete Yakult Honsha, japanischer Kooperationspartner des deutschen Biotech-Unternehmens 4SC, ein enttäuschendes Ergebnis für eine gerade abgeschlossene Phase-II-Studie zu Resminostat. Das für die Leberkrebs-Therapie vorgesehene Mittel schien durchgefallen zu sein. 4SC-Vorstand und Aktionäre waren gleichermaßen geschockt. Doch nun schöpfen alle Beteiligten neue Hoffnung.

Neue Ergebnisse zeichnen anderes Bild

Denn auf einem Symposium in San Francisco konnte 4SC neue Auswertungen aus einer Untergruppenanalyse der damaligen Phase-II-Studie präsentieren. Und diese Zahlen zeichnen ein deutlich positiveres Bild. So erklärte Entwicklungsvorstand Frank Hermann: „Die Subgruppen-Analyse der Phase-II-Studie hat gezeigt, dass sich bei Patienten, die zu Beginn der Studie eine normale bis erhöhte Anzahl an Blutplättchen hatten und neben der Standardtherapie Sorafenib auch mit Resminostat behandelt wurden, der Zeitraum bis zum Fortschreiten der Krankheit verlängert hat. Außerdem hatten Patienten in dieser Subgruppe einen wesentlichen Überlebensvorteil. Im Median überlebten diejenigen, die die Kombinationstherapie erhalten hatten, 13,7 Monate, wohingegen Patienten, die nur mit Sorafenib behandelt wurden, im Median lediglich 5,1 Monat überlebten.“

4SC in Gesprächen mit Yakult

Vereinfacht ausgedrückt: Die Patienten in der Untergruppe trugen nach der Zusatzbehandlung mit Resminostat ein um 40 % geringeres Sterberisiko. Mehrere Fachleute aus aller Welt gaben zudem eine positive Rückmeldung ab. 4SC will deshalb einen neuen Anlauf unternehmen, um Partner Yakult Honsha von einer Phase-III-Studie zu überzeugen.

Dazu äußerte sich der Vorstandsvorsitzende Dr. Jason Loveridge wie folgt: „Wir sind durch den wesentlichen Überlebensvorteil der Patienten durch die kombinierte Behandlung mit Resminostat und Sorafenib sehr ermutigt und sind der Meinung, dass diese Beobachtung auf jeden Fall in einer weiteren Studie untersucht werden sollte. Deswegen besprechen wir gerade mit Yakult Honsha die Pläne zur weiteren Entwicklung von Resminostat.“

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse