4SC & Immunic AG: Bahnt sich da möglicherweise noch mehr an?

offensichtlich existiert ein ganz heißer Draht zwischen den beiden deutschen Biotech-Firmen 4SC und Immunic. Denn mit sofortiger Wirkung verstärken zwei ehemalige Führungskräfte von 4SC den Vorstand des Konkurrenten in Planegg-Martinsried (nahe München). Zudem besetzt der aktuelle Medigene-Finanzvorstand Dr. Thomas Taapken (mit einer Vergangenheit bei Epigenomics) einen Posten im Immunic-Aufsichtsrat. Bahnt sich da möglicherweise noch mehr an?

Ähnliches Profil

Zumindest operieren beide Unternehmen in einem ähnlichen Gebiet. Immunic forscht im Bereich (auto)immunologische Krankheiten. 4SC hat sich ebenfalls auf Wirkstoffe für Autoimmunerkrankungen sowie chronische Entzündungen verlegt. Das bedeutet meiner Meinung nach aber nicht, dass sich hier angesichts des jüngsten Personalkarussells möglicherweise eine Übernahme anbahnt.

Denn das erst im April vergangenen Jahres gegründete Unternehmen Immunic hat im September ein Entwicklungsprogramm von 4SC erworben (IMU-838), das nun einen wichtigen Bestandteil seines Portfolios ausmacht. Der neue Vorstandsvorsitzende Daniel Vitt war bei 4SC maßgeblich an dessen Entwicklung beteiligt. Und Dr. Hella Kohlhof, die nun zum wissenschaftlichen Vorstand bei Immunic ernannt wurde, war ebenso bestens vertraut mit dem Projekt.

Mit anderen Worten: Immunic hat sich passendes Know-how eingekauft. Dr. Daniel Vitt war 1997 Mitbegründer von 4SC und dort langjähriger Entwicklungsvorstand. Immunic will offenbar einen ähnlich erfolgreichen Weg einschlagen, der eines Tages vielleicht in der Börsennotierung münden könnte. Denn noch ist die Aktiengesellschaft in reinem Privatbesitz. Aber Geldgeber sind eine Reihe renommierter Investoren aus der Biotech-Branche, die sicherlich ein Interesse daran haben, ihre Anlage eines Tages zu versilbern.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

