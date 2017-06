4SC: Da steckt sehr viel Potenzial drin!

Lieber Leser,

die Aktie des nahe München gelegenen Biotechunternehmens 4SC ist in den letzten Wochen förmlich explodiert. Ausgehend vom 10. Mai schnellte das Papier in der Spitze um mehr als 100 Prozent in die Höhe, die letzten Tage waren hingegen von Gewinnmitnahmen und einer Konsolidierungsphase geprägt. Begleitet wurde die Kursrallye von positiven Aussagen des Unternehmens bezüglich aussichtsreicher Wirkstoffe in der Entwicklungs-Pipeline.

Positiver Newsflow

In diesen Tagen gab 4SC bekannt, dass der größte Hoffnungsträger innerhalb der Pipeline, das Präparat Resminostat, die Sensitivität von Krebszellen gegenüber der vom Immunsystem produzierten natürlichen Killerzellen (NK-Zellen) erhöhe. Des Weiteren zeige sich, dass durch die Behandlung mit Resminostat die Tötungsaktivität von Killerzellen gegenüber Krebszellen ansteige.

Daneben befinden sich mit den Wirkstoffen 4SC-202 und 4SC-208 zwei weitere aussichtsreiche Kandidaten zur Behandlung von Krebserkrankungen in der Pipeline. Für 4SC-202 sollen noch im Laufe dieses Jahres für die Indikationen Magen-Darm-Krebs und Hautkrebs zwei Phase 2-Studien auf den Weg gebracht werden. Für das kommende Jahr ist dann eine zulassungsrelevante Studie geplant. Beim Wirkstoff 4SC-208 sollen im Jahr 2019 Phase 1-/2-Studien initiiert werden. Anlegern, die an den Erfolg von 4SC glauben, winkt ohne Frage ein großes Upside-Potenzial.

Ein Beitrag von Hermann Pichler.