4SC Aktie: Das freut die Anleger!

von 4SC gibt es mal wieder gute Nachrichten. Die Anleger zeigten sich vergangene Woche erfreut über die Meldung, dass der Entwicklungspartner für Resminostat in Japan, Yakult Honsha, an der zulassungsrelevanten RESMAIN-Studie teilnehmen wird. Es sollen zusätzliche klinische Zentren im Land der aufgehenden Sonne eröffnet und Patienten in die RESMAIN-Studie eingebracht werden, wie 4SC mitteilte. Ferner konnte das Unternehmen den Erhalt ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.