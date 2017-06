4SC-Aktie: War es das?

Das sieht nicht gut aus! Die Aktie des Biotech-Spezialisten 4SC fällt heute um rund 10% in den Keller, bereits am Mittwoch verlor die Aktie 4,5% an Wert. Noch am 30. Mai markierte der Titel ein neues 12-Monats-Hoch, zuvor explodierte die Aktie um 110% innerhalb von einer Woche. 4SC konnte positive Forschungsergebnisse bekannt geben, wonach Resminostat natürliche Killerzellen...