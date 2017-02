4K Innovation mit Eleganz und Flexibilität / Panasonic EXW734 mit verbessertem Panel für hervorragende Bildqualität mit messerscharfen Bewegungen, HDR Multi und Quattro Tuner mit Twin-Konzept (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Die Qualitätsoffensive von Panasonic setzt sich auch in der neuenEXW734-Serie fort, getreu dem Motto, auf die Tugenden der im letztenJahr mit hervorragenden Testergebnissen ausgezeichneten Fernsehgeräteaufzubauen und diese weiter zu optimieren und zu perfektionieren. Sobietet die EXW734-Serie, die in vier Bildgrößen bis zu 164cm/65 ZollBilddiagonale erhältlich ist, ein nochmals verbessertes Panel undeine optimierte Bewegungsdarstellung. Dank HDR Multi ist sie dabeiauch für neue Übertragungsformate gerüstet. Einzigartige Flexibilitätgarantiert der integrierte und seit Jahren bewährte Quattro-Tuner mitTwin-Konzept und DVB-T2 HD sowie TV>IP, den es so nur bei Panasonicgibt. Mit ihm ist es möglich, gleichzeitig ein Programm zu schauen,während ein zweites aufgezeichnet oder über das Heimnetzwerk im Hausverteilt wird. Für exzellenten Klang sorgt das neue Cinema SurroundSound Plus-System. Das innovative Switch Design bietet zudem großeFlexibilität beim Aufbau.Die Panasonic EXW734-Serie ist neben Bildgrößen mit 100cm, 126cmund 146cm (40, 50 bzw. 58 Zoll) Bilddiagonale auch in der immerbeliebter werdenden 164cm (65 Zoll)-Variante erhältlich. Sieüberzeugt bereits auf den ersten Blick durch Eleganz undFlexibilität. Durch das innovative Switch Design lässt sich derEXW734 sehr flexibel aufbauen und das Design nach persönlichemGeschmack verändern. Zusätzlich kann der Standfuß außen und innenmontiert oder, um eine andere Design-Variante zu erhalten, gedrehtwerden (100cm/40 Zoll: nur mit Fußposition außen). Dadurch istgewährleistet, dass der EXW734 auf jedem Sideboard seinen Platzfindet. Die hochwertigen Materialien und der schlanke Rahmenunterstreichen das moderne und zeitlose Design.Brillante, kontrastreiche 4K BilderGegenüber der beliebten Vorgänger-Generation DXW734 konntePanasonic den EXW734 nochmals verbessern. Das optimierte 4K Ultra HDRBright Panel bietet hervorragende Bildqualität für atemberaubendeFilm- und Fernsehabende. Dabei liefert der EXW734 dank 1.600Hz (bmr)Bildwiederholrate auch bei schnellen Bewegungen flimmerfreie undmesserscharfe Bilder. High Dynamic Range (HDR) begeistert darüberhinaus mit brillanten und lebensechten Bildern, die einen riesigenKontrastumfang bieten. Dank HDR Multi ist der EXW734 zudem kompatibelzu den wichtigsten HDR-Formaten wie HDR10/PQ für 4K Blu-ray-Inhaltesowie HLG (Hybrid Log Gamma) für Broadcast-Anwendungen, dievoraussichtlich schon 2017 starten. Für exzellentes Heimkinovergnügensorgt darüber hinaus das Cinema Surround Sound Plus-System mitpräzisem Klangbild, klaren und verständlichen Dialogen und sattenBässen.Einzigartig: TV>IP Server & ClientDer integrierte Quattro-Tuner mit Twin-Konzept, den es so nur beiPanasonic gibt, bringt das TV-Programm in jeden Raum. Ausgestattetmit je zwei Empfängern für Satellit, Kabel und Antenne sowieTV>IP-Server & Client sind der Flexibilität keine Grenzen gesetzt."Als einziger Hersteller stattet Panasonic alle Geräte mitTwin-Konzept mit TV>IP Server und Client aus, mit dem nicht nurProgramme aus dem Heimnetzwerk empfangen, sondern dankServer-Funktion auch für kompatible Geräte bereitgestellt werdenkönnen. Dabei ist es gleichgültig, ob der EXW734 das herkömmlicheTV-Signal per Kabel, Antenne oder Satellit bekommt. Ein separaterTV>IP-Server ist nicht notwendig", sagt Dirk Schulze, MarketingManager TV bei Panasonic. Als TV>IP Client empfängt der EXW734 überLAN oder kabelloses WLAN die Sender aus dem Heimnetzwerk überall imHaus, auch dort, wo kein Antennenanschluss vorhanden ist. Dabeibleibt im Gegensatz zum DLNA-Streaming die volle TV-Funktionalitäterhalten.Twin-Konzept für Kabel, Satellit und AntenneMit an Bord ist zudem der DVB-T2 HD-Tuner, der die neuenhochauflösenden Antennenprogramme empfängt. DVB-T2 HD startet EndeMärz seinen Regelbetrieb mit bis zu 40 HD-Sendern und löst dasbestehende Antennenfernsehen ab. Mit je zwei Tunern pro Empfangswegausgestattet, bietet der EXW734 darüber hinaus weitere handfesteVorteile. Zum einen kann er ein zweites Programm in einen anderenRaum senden, um es auf einem Tablet oder Smartphone zu schauen, zumanderen lässt sich - unabhängig vom gerade auf dem Bildschirmgezeigten Sender - eine weitere Sendung auf einer USB-Festplatteaufzeichnen. Per TV Anywhere schickt der EXW734 das Live-Programmoder eine Aufzeichnung ins Internet, die sich der Zuschauer mitseinem Mobilgerät überall anschauen kann - weltweit. So schaut mankomfortabel im Urlaub oder auf einer Geschäftsreise in Übersee seinLieblings-TV-Programm.Abgerundet wird die überragende Vernetzung mit WLAN, DLNA, Zugriffauf Internet-Apps sowie Webbrowser. Der EXW734 verfügt zudem überalle gängigen Video-on-Demand-Dienste wie beispielsweise Netflix oderAmazon Prime Video sowie mit HbbTV über einen Zugriff auf dieMediatheken der Fernsehsender. Der von Grund auf neu entwickelte 4KMedia Player, der jetzt auch HDR-Inhalte unterstützt, setzt eigeneMediendateien perfekt in Szene.Komfortable BedienungEinfachste Bedienung garantiert der MyHomeScreen 2.0 vonPanasonic, mit dem der Zuschauer sofort Live-TV, Apps oderangeschlossene sowie im Netzwerk befindliche Geräte aufruft undstartet. Lieblingsinhalte lassen sich, gleichgültig ob aus demInternet, Live-TV oder von angeschlossenen Geräten, an denStartbildschirm pinnen, um sie sofort und ohne Umwege überBildschirmmenüs aufzurufen. Zudem kann jedes Familienmitglied seineeigenen Favoritenordner angelegen. Der EXW734 unterstützt darüberhinaus auch Crestron und Control 4, um den Fernseher perfekt in einMultimedia- bzw. Smart Home-System zu integrieren.Gut zur UmweltAlle Panasonic TV-Modelle sind mit strom- und energiesparendenFunktionen ausgestattet. So werden beispielsweise angeschlosseneGeräte nur dann eingeschaltet, wenn sie auch wirklich gebrauchtwerden. Ein Lichtsensor regelt kontinuierlich die Bildhelligkeit inAbhängigkeit von der Umgebungsbeleuchtung, was zusätzlich Energie undwertvolle Ressourcen spart.VerfügbarkeitTX-65EXW734, voraussichtlich ab Ende März verfügbarTX-58EXW734, voraussichtlich ab Ende März verfügbarTX-50EXW734, voraussichtlich ab Ende März verfügbarTX-40EXW734, voraussichtlich ab Ende März verfügbarAktuelle Videos zu unseren Fernsehern finden Sie auf YouTubeunter: https://www.youtube.com/playlist?list=PLC7ED484E078FCF4CBei Veröffentlichung oder redaktioneller Erwähnung freuen wir unsüber die Zusendung eines Belegexemplars!Stand Februar 2017: Änderungen ohne Ankündigung vorbehaltenÜber Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und DeviceIndustries. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonicweltweit und unterhält inzwischen 474 Tochtergesellschaften und 94Beteiligungsunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenenGeschäftsjahr (Ende 31. März 2016) erzielte das Unternehmen einenkonsolidierten Netto-Umsatz von 7,553 Billionen Yen/56,794 MilliardenEUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzender einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und dieUmwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über dasUnternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.