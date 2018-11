4Imprint: Bitte nicht vergessen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie 4Imprint, die im Segment "Telekommunikationsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 16.11.2018, 15:36 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 19,19 GBP.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für 4Imprint entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 20,5 und liegt mit 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Media) von 52,62. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält 4Imprint auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: 4Imprint schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Media auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,39 % und somit 0,38 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,76 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die 4Imprint-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (2128,33 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 11,43 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1910 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält 4Imprint eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.