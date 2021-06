4G Clinical kündigt 230 Millionen US-Dollar Wachstumsbeteiligung an, die von Goldman Sachs Asset Management unterstützt wird

Finanztrends Video zu Goldman Sachs



Wellesley, Massachusetts und New York (ots/PRNewswire) - Der innovative RTSM-Marktführer wuchs im Jahr 2020 um über 100 %, plant eine beschleunigte globale Expansion und unterstützt die kritische Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen4G Clinical, ein innovatives Unternehmen für Randomisierung und Trial Supply Management (RTSM), gab bekannt, dass es eine Vereinbarung über eine wachstumsfördernde Kapitalbeteiligung von Goldman Sachs Asset Management ("Goldman Sachs") in Höhe von mehr als 230 Mio. US-Dollar erhalten hat. Die Investition wird verwendet, um die weitere globale Expansion von 4G Clinical zu finanzieren, die wachsende Nachfrage nach den Produkten von 4G zu unterstützen und die Mission des Unternehmens zu fördern, wichtige Medikamente schneller zu denjenigen zu bringen, die sie benötigen.4G Clinical wurde 2015 von den erfahrenen Unternehmern und RTSM-Technologieexperten David Kelleher und Ed Tourtellotte gegründet, um klinische Studien durch den Einsatz von natürlicher Sprachverarbeitung (Natural Language Processing, NLP) zu beschleunigen und die Art und Weise der Durchführung von Studien zu verändern. Mit Prancer RTSM(R) von 4G Clinical können Life-Sciences-Unternehmen den Erstpatienten (First Patient In, FPI) bis zu 50 % schneller erreichen als andere Anbieter und Änderungen während der Studie effizienter umsetzen. 4C Supply(R), die Lösung von 4G Clinical zur Optimierung der klinischen Versorgung, beinhaltet Echtzeit-RTSM-Istwerte, um Fehlbestände zu vermeiden und die Verschwendung von Medikamenten zu reduzieren. Auch Biowissenschaftsunternehmen setzen zunehmend auf moderne eClinical-Lösungen wie Prancer RTSM(R) und 4C Supply(R) von 4G Clinical, um die steigende Komplexität klinischer Studien zu bewältigen. Bis heute unterstützt 4G Clinical klinische Studien für über 100 Biotech- und Pharmakunden weltweit."Da Biowissenschaftsunternehmen nach Kreativität und Innovation bei Studiendesigns streben, können sie es sich nicht leisten, von der Technologie eingeschränkt zu werden", sagte Ed Tourtellotte, CTO von 4G Clinical. "Unsere Vision war es, Prancer RTSM(R) so zu bauen, dass es jede Art von Studie innerhalb jeder Indikation verarbeiten kann. Wir sind dieser Vision treu geblieben und ermöglichen unseren Biotech- und Pharmakunden, die Wissenschaft führen zu lassen.""Diese Investition ist transformativ", sagte David Kelleher, CEO von 4G Clinical. "In etwas mehr als 5 Jahren hat sich 4G Clinical von einem Start-up zu einem weltweit anerkannten Marktführer im Bereich RTSM entwickelt, der Biowissenschaftsunternehmen bei der Durchführung klinischer Studien jeder Größe und Komplexität während des gesamten Lebenszyklus der Arzneimittelentwicklung unterstützt. Um unseren Einfluss auf das Leben von Menschen rund um den Globus zu maximieren, müssen wir unermüdlich Innovationen in unserer Technologie und unseren Prozessen vorantreiben, um Engpässe bei klinischen Studien zu beseitigen. Diese Investition von Goldman Sachs stellt sicher, dass wir in diesem Bestreben in keiner Weise behindert werden.""Der Markt für eClinical Solutions hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt, wobei erstklassige, technologieorientierte Lösungen führend sind, was eine spannende Chance für Goldman Sachs darstellt", sagte Jason Kreuziger, Geschäftsführer bei Goldman Sachs Asset Management. "Die etablierte Reputation und die globale Reichweite von 4G Clinical unterstreicht ihr immenses Potenzial in den nächsten Jahren. Wir fühlen uns geehrt, mit 4G Clinical zusammenzuarbeiten und ihnen dabei zu helfen, ihr Wachstum zu beschleunigen", fügte Antoine Munfa, ein Geschäftsführer bei Goldman Sachs Asset Management, hinzu.Weitere Informationen über 4G Clinical sowie über seine Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter: https://www.4gclinical.com/about (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3210168-1&h=3845112612&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3210168-1%26h%3D203942272%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.4gclinical.com%252Fabout%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.4gclinical.com%252Fabout&a=https%3A%2F%2Fwww.4gclinical.com%2Fabout).###------Informationen zu 4G Clinical4G Clinical ist ein weltweit führender Anbieter von Software für Randomisierung und Studiendatenmanagement (Randomization and Trial Supply Management, RTSM) sowie für die Optimierung von Lieferprognosen für die Biowissenschaftsbranche. Das Unternehmen bietet die einzige vollständig Cloud-basierte, zu 100 % konfigurierbare und flexible Lösung, die natürliche Sprachverarbeitung (Natural Language Processing, NLP) nutzt, um klinische Studien zu beschleunigen. 4G Clinical hat seinen Hauptsitz im Bostoner Biotech-Korridor von Wellesley, MA, mit Niederlassungen in Europa und Asien. Erfahren Sie mehr unter www.4gclinical.com.Informationen zu Goldman Sachs Asset ManagementDurch die Kombination von traditionellen und alternativen Anlagen bietet Goldman Sachs Asset Management Kunden auf der ganzen Welt eine engagierte Partnerschaft mit Fokus auf langfristige Performance. Als primärer Investmentbereich innerhalb von Goldman Sachs (NYSE: GS) bieten wir Investment- und Beratungsdienstleistungen für weltweit führende Institutionen, Finanzberater und Privatpersonen an. Dabei greifen wir auf unser engmaschiges globales Netzwerk und maßgeschneiderte Expertenwissen in allen Regionen und Märkten zurück - und betreuen zum 31. 